住五星級君悅酒店＋凱菲屋吃到飽才1980元！奢華享受限量30組

文／C編

想要好好放鬆外出旅行，又不想安排很多行程，只想要無腦放空，跟團是很不錯的選擇，「Her森森」推出「尊寵五星君悅酒店享樂凱菲屋早餐二日單人券」（包小費），第一天先到桃園落羽松秘境、大溪老街等地，夜宿君悅酒店，第二天在台北市區可自由安排行程，自在又愜意，原價9990元、特價1980元，限量30組，趕緊趁折扣來一趟輕旅行。

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▲尊寵五星君悅酒店 享樂凱菲屋早餐二日單人券（包小費），原價9990元、特價1980元，點我購買。



這次推出的是北台灣團車2日遊單人券，飯店直接住到台北精華地段信義區的五星級「君悅酒店」，緊臨台北101、世貿展覽館、國際會議中心、新光三越新天地、微風百貨等商圈，想購物逛街，走出大門步行10分鐘就到，買精品、買潮流通通都有，滿足想血拼的慾望。

不僅住得豪華，並搭配君悅酒店凱菲屋早餐，凱菲屋是台北具有名氣的吃到飽buffet之一，提供各種中西式的餐點可以選擇，美味的程度也是水準以上，從中式粥品、熱炒、沙拉、麵包，到水果、飲料通通都有，其中，網友更推薦「歐姆蛋」必吃，煎到恰到好處的蛋液，口感柔軟加上餡料，美味程度爆表。

第一天的行程還會逛桃園的八德埤塘生態公園、南興落羽松祕境、大溪老街、李騰芳故居、雅聞魅力博覽館，其中，落羽松秘境是季節限定才會有的景觀，一整片楓紅色山林，在這裡散步、拍照都很棒，絕對讓你想不到北部還有這樣美的地方。

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▲尊寵五星君悅酒店 享樂凱菲屋早餐二日單人券（包小費），原價9990元、特價1980元，點我購買。



「Her森森」推出「尊寵五星君悅酒店享樂凱菲屋早餐二日單人券」（包小費），原價9990元、特價1980元，光是住君悅能享有這樣的價格，就已經非常超值，更別說還搭配凱菲屋的早餐，在台北只要是水準以上的吃到飽，基本上都要千元左右，這價格簡直佛系來著！