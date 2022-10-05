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2022國慶煙火在嘉義！不只雞肉飯　6間「超強甜點」全部非常好吃

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圖、文／MENU美食誌

今年國慶煙火在嘉義故宮南院盛大舉辦，來看煙火怎麼可以沒有美食相伴，幫大家找到六家超厲害甜點，終於不用再吃雞肉飯了！

純情專売所
嘉義市東區

IG上瘋狂洗版的文青雞蛋糕，使用嘉義小農的洗選蛋，不添加任何一滴水，以牛奶和麵粉下去調配。造型還會依據當季主推的活動變換設計口味，創新多樣。最受歡迎的卡士達，有蛋奶香氣，清爽不甜膩，非常好吃。

▲甜點 。（圖／美食誌提供）

▲純情專売所（MENU美食誌阿端吃吃吃eat_fooddd提供）

嘉義3分甜紅豆餅
嘉義市東區

酥脆的餅皮搭配上冰涼的餡料，料多實在，平價美味。是在地人大推的隱藏版銅板點心！口味十分多樣化 ，還會不定期更換口味，CP值超高！

▲甜點 。（圖／美食誌提供）

▲嘉義3分甜紅豆餅（MENU美食誌亮晶食旅提供）

福義軒-共和門市
嘉義市東區

說到嘉義伴手禮，絕對非福義軒莫屬。他們家的蛋捲、福椒蘇打餅、薄餅都非常好吃。最推薦的是他們家的涼蛋捲，選用大甲芋頭製作的芋泥，綿柔細緻的口感，紮實濃郁不甜膩，搭配上蛋奶香氣十足的蛋捲，冰涼好吃，而且只要銅板價！

▲甜點 。（圖／美食誌提供）

▲福義軒-共和門市（MENU美食誌貪吃鬼提供）

兩顆蛋
嘉義市東區

以灰泥色系為主，走工業簡約風。甜點隨季節做變化，每次來訪都有不同驚喜。招牌大白熊的造型非常討喜，馬達加斯加胖布，口感細緻綿滑，小蜜蜂檸檬塔賣相可愛。他們家的甜點不僅美觀，還很有層次感，非常推薦。

▲甜點 。（圖／美食誌提供）

▲兩顆蛋（MENU美食誌山口久美子提供）

小狐狸 COFFEE | DESSERT | BREAD
嘉義市東區

營業時間不到半小時就客滿的超夯咖啡廳，甜點很有特色，種類也多。推薦他們家的阿里山烏龍22階千層蛋糕，帶有濃郁的茶香氣卻絲毫沒有苦味，入口即化，非常有層次。還有表面以淋面製作的冰山，是芋頭風味的白巧克力，帶有淡淡芋香，卻不甜膩。

▲甜點 。（圖／美食誌提供）

▲小狐狸 COFFEE | DESSERT | BREAD（MENU美食誌娜要吃什麼提供）

木更咖啡 MUGENERATION
嘉義市東區

有著設計背景的老闆娘，將50年老房，打造成設計感十足的咖啡廳。除了舒適的用餐環境，餐點也同樣讓人驚艷。木更的戚風蛋糕鬆軟帶綿，鮮奶油綿密清爽，搭配上蜂巢脆餅，超級好吃。而他們家精緻的瑪德蓮，也是木更的暢銷甜點。

▲甜點 。（圖／美食誌提供）

▲木更咖啡 MUGENERATION（MENU美食誌egg提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 國慶, 煙火, 嘉義, 甜點

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