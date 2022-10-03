3300萬起的珠寶錶慶生太狂！　獨一無二紀念款賀高登鐘錶50周年

▲Franck Muller Vanguard Revolution 3 Skeleton高登鐘錶50周年彩色面盤白色款，約33,220,000元起。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

版圖擴及新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、香港、台灣及澳洲等地，已擁有近50家零售店的新加坡知名鐘錶零售經銷商高登鐘錶，歡慶創立50周年，攜手各大名錶品牌創作獨家紀念錶款，前衛設計著稱的Franck Muller特別打造5款獨一無二的Revolution 3 Skeleton紀念腕錶，以三軸陀飛輪搭配華麗的寶石鑲嵌設計吸引超級VIP，單只錶約3322萬元起。

▲Franck Muller Vanguard Revolution 3 Skeleton高登鐘錶50周年祖母綠寶石款（左），紅寶石款。

慶賀高登鐘錶金禧之年，Franck Muller以頂級複雜功能錶Vanguard Revolution 3 Skeleton為主角，呈現分別以1分鐘、8分鐘以及60分鐘轉一圈的速率運行的三軸陀飛輪，陀飛輪兩側的飛返式指針分別顯示1分鐘及8分鐘陀飛輪框架的運行過程，具長達10天的動力儲存，而高登鐘錶創作的特別版，共推出5款華麗至極、各限量1只的錶款，錶殼分別飾有梯形切割鑽石、紅寶石或祖母綠，並搭配亮眼多彩或酷黑面盤。

▲H. Moser & Cie.勇創者圓柱陀飛輪鏤空腕錶高登鐘錶50周年紀念版。

H. Moser & Cie.（亨利慕時）也為高登鐘錶50周年慶設計紀念錶，創作限量10只的Endeavour Cylindrical Tourbillon Skeleton勇創者圓柱陀飛輪鏤空紀念腕錶，特色是大型全鏤空機芯配備採用圓柱游絲的一分鐘飛行陀飛輪，確保精準度，配上電光藍fumé煙燻弧形小錶盤極為優雅，藍寶石水晶底蓋上印有「Cortina Watch 50th Anniversary since 1972」字樣，紀念此重要時刻。

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