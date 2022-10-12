醫美首重安全有效　鳳凰電波防偽機制助辨識原廠正貨

▲為提升民眾「美」的安全，醫美原廠透過防偽機制來協助消費者辨識正貨。鳳凰電波原廠辨識認明「機器證書」，及「機器防偽雷射標籤」、並使用官方Line親掃原廠正貨探頭紙盒QRcode辨明真偽。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

隨著疫情逐漸解封，民眾終於有機會摘下口罩，讓肌膚好好透透氣，醫美保養需求也隨之提高。但醫師提醒，愛美前別忘保障自身醫美安全。台灣雷射光電學會致力推動醫美安全意識，理事長彭賢禮醫師說明：「我們做所有的治療，安全性永遠是第一考量，不論是專業醫生、診所都很重要，且儀器設備要確認是原廠正貨，並經過原廠完整的檢驗和保養，讓設備維持在最好狀態。」

▲台灣雷射光電學會理事長彭賢禮醫師。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

然而根據台灣醫美趨勢報告顯示，民眾普遍醫美安全認知不足，而頻傳山寨仿造因而導致傷害發生。台灣雷射光電學會理事長彭賢禮醫師補充，「尤其是治療肌膚的專業儀器，是不是原廠正貨更是要小心謹慎，包括儀器是不是有經常保養、由原廠專業工程師去維護，還有使用的探頭是不是有經過認證，而且是一次性的，如果重複使用或是宣稱以平行輸入的仿造、等非經台灣FDA檢查認證過的違法機器、探頭，只要有一點狀況都可能反應在治療的肌膚上面，造成肌膚的不正常反應，尤其可能會造成疤痕等狀況。」

▲▼使用官方Line帳號，掃探頭QRcode辨別真偽，讓美麗更有保障。

電波拉提推出至今已有20年歷史，一直到現在最新的鳳凰電波儀器，陪伴許多愛美的男神女神與時光逆行。為了幫助民眾可以美得更安全有保障，台灣雷射光電學會理事長彭賢禮醫師，教大家鳳凰電波的認證三步驟。

▲探頭使用皆為一次性。

彭賢禮醫師說，「我們台灣所有的儀器都有衛福部幫我們把關，它是參照美國FDA，然後還會再進行審核，甚至有一些要求要有臨床實驗，所以台灣衛福部（TFDA）的核准是非常重要的。第一個儀器部分，要認明是FDA核准的正廠儀器，第二個診所部分，別忘確認是否有鳳凰電波原廠認證並發給證書，另外在儀器上也會有防偽雷射標籤，第三個是我們使用的探頭，探頭的部分都是一次性的，要確認它是全新未拆封，而且可以掃QRcode透過鳳凰電波Line官方去認證這個探頭是不是原廠的正貨。」進行療程前別忘與醫師充分溝通，謹慎辨別真偽，選擇原廠正貨及合格的認證醫師才能讓自己安心變美。