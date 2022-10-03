吃魚變聰明是真的！營養師曝吃魚好處超多：抗老還能防腦部退化

▲營養師曝吃魚除了變聰明，還有許多好處。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

應該不少人小時候都聽長輩說過「吃魚會變聰明」，知名營養師高敏敏就表示這是因為魚類含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，而吃魚除了變聰明，還有許多好處，像是抗老、抗氧化還能幫助減少心血管疾病，她也進一步分享不同年齡的吃魚建議份量，還在想要吃哪個廠牌魚油的人先來吃點魚吧！

首先，高敏敏針對「吃魚會變聰明」的說法說明，主要是因為魚肉的脂肪中含有優質的Omega-3不飽和脂肪酸（DHA和EPA），其中DHA可幫助孩童腦部及視力發育，延緩成年人腦部和視力退化；而EPA則能幫助抗發炎、預防血栓形成，保護心血管，降低慢性病風險。

所以不只小孩需要吃魚，高敏敏建議，覺得腦力不好使、需要吃魚油時，不如直接吃魚。她也分享各種魚類含有DHA、EPA的排行榜，DHA、EPA含量最高的魚類前5名為鯖魚、秋刀魚、鰻魚、鮭魚和香魚。

高敏敏也指出，魚類的營養很豐富，除了含有DHA和EPA外，還有以下3種很好的營養素，加上魚肉的纖維結構比較短，比其它肉類容易咀嚼吞咽、更容易消化吸收，供人體使用。

＃優質蛋白質



提升免疫細胞健康、強健肌肉。

＃低飽和脂肪



保持血管暢通、減少心血管疾病。

＃維生素E



抗老、抗氧、護血管、滋潤皮膚、柔順秀髮。

而吃魚的份量，食藥署也曾建議可依照年齡做調整，1～3歲每週建議吃2份；4～6歲每週建議吃3份；孕婦則建議每周可吃7～9份，而一份約為3根手指併攏的大小及厚度。但高敏敏也提醒，要注意鯊魚、旗魚、鮪魚及油魚等份量，如要攝取，孕婦及育齡婦女每週不宜超過1～2份；6歲以下兒童每月不宜超過1份。她也提到，不論是深海魚或淡水魚都有豐富的營養，建議可以輪流均衡的適量攝取。

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