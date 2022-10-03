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巴黎時裝周／凱莉包長出羽毛太夢幻！「山系」愛馬仕用機能服解放性感

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▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2023年春夏女裝系列是一場「沙漠中的狂歡」。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

將伸展台打造成一場「沙漠中的狂歡」，是愛馬仕（Hermès）2023年春夏女裝系列的主軸，模特兒漫步於沙丘旁，從不斷變化的光影中走來，服飾充滿黃赭色、烏木色、沙米色，山系又優雅。而本季出現了鴕鳥毛元素的凱莉包，迎風飛舞模樣亮麗，充分喚起自由與性感。

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲服飾充滿黃赭色、烏木色、沙米色，與戶外生活相關的一切化作抽繩、網布元素。（圖／品牌提供）

愛馬仕於巴黎網球俱樂部發表新系列，女裝創意總監Nadege Vanhee-Cybulski提到：「我真的很想慶祝回到戶外，感受風、熱和皮膚上的汗水。」不難想像本季結合沙漠、露營元素帶來全新視覺衝擊，衣著色系透露一種「無邊際感」，將黃赭色、烏木色延伸到最大空間，加入重頭戲機能感元素，包括了多功能扣環、繞於袖口的抽繩以及拉錬，裝飾於細節中值得一一品味；在此同時，不忘賦予象徵女性化元素的透膚網布，呼應了戶外生活會出現的吊床與帳篷，宛如從中裁剪而下，不經意間製造柔中帶剛的張力。

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲從3D印花的連身裙到兩截式抽繩連結的裙裝，展現了戶外活力。（圖／品牌提供）

隨著沙漠中的夜晚來臨，模特兒圍裹著一件3D印花的連身裙，將她的身形曲線與音樂律動融合為一，腳踩著鏤空大底的涼鞋，如同在太空行走般自帶迷幻效果。各式連身單品的演繹方式其實是千變萬化的，以「Ｈ」為鏤空輪廓的粗肩帶上衣、裙裝透過抽繩得以在腰間開出兩截式的縫隙，似乎置身於加州夏季，給了肌膚呼吸空間。

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲山系愛馬仕鼓勵你掙脫束縛。（圖／品牌提供）

萬眾期待的包款配件部分，驚喜發現經典Kelly包以及水桶包都注入了鴕鳥毛流蘇細節，準備好接受微風的洗禮。而大尺寸包款也成為亮點之一，圓滑曲線下藏入了小口袋以及扣環設計，還可將手放入其中，模糊穿衣與背包的界限，鼓勵你踏著輕盈步伐掙脫束縛，迎接嶄新旅程來臨。

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕2023年春夏女裝系列矚目單品包括鴕鳥毛流蘇Kelly包、大尺寸口袋流浪包等。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎時裝周, 愛馬仕, 春夏, 2023, Hermès

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