Hearts On Fire 為標誌性的Aerial系列注入新設計　百貨周年慶璀璨登場

▲Hearts On Fire標誌性的 Aerial 系列增添新成員，彰顯大地之美，綻放耀目光芒。

圖、文／Hearts On Fire提供

Hearts On Fire 的Aerial 系列靈感來自大自然：種子、太陽和水等象徵生命力的元素，以璀璨迷人形態展現，仿如將全世界最完美車工的鑽石與大自然結合，渾然天成。全新系列包羅饒富現代感的設計，當中的耳環、戒指、項鍊和手鐲沿用馬眼型和梨型元素鑽石，以品牌完美的「幻視鑲嵌法」使其顯得更眩目迷人。

為慶祝Aerial全新系列矚目誕生，Hearts On Fire將在周慶期間給予顧客驚喜回饋。凡於百貨預購&第一波活動期間，消費金額滿$10,000，即可享有$1,000回饋；凡於百貨第二波周慶活動期間，消費金額滿$10,000，即可享有$500回饋。

「幻視鑲嵌法」起源於19世紀，將打磨光亮的珍貴金屬鑲爪以模仿鑽石切面或緊密排列形式呈現於鑽石周圍，令金屬反射更多鑽石的光芒，藉此達到放大鑽石尺寸的視覺效果，鑲爪該如何造型、如何完美的鑲嵌於鑽石腰部都考驗設計師與工匠的專業，Hearts On Fire於Aerial系列中運用此技巧，將鑲爪以圓潤V字型、雨滴等方式將品牌全世界最完美車工的圓形明亮式切割鑽石得以模擬出馬眼形和梨形的姿態，並加倍綻放其耀眼光芒。

Aerial系列焦點設計

耳飾造型以蕨類植物或樹葉為依歸，而手鍊及手鐲靈感則來自豆莢，在腕上婀娜生輝。至於系列中的焦點之作，則以太陽的光輝作圖騰，寓意生命之源，光芒萬丈。其中包括 Sunburst Wrap鑽石耳環，它以馬眼形和梨形元素鑽石環繞耳垂，捕捉太陽的光輝。Marquis Halo鑽石戒指飾有一顆光芒四射的單鑽，周圍環繞著令人聯想到太陽光芒並錯綜複雜的鑽石光環。別緻而低調的Dewdrop鑽石手鐲採用錯覺鑲嵌鑽石鑲嵌的“種子”圖案緊貼肌膚。



▲左：Sunburst Wrap 鑽石耳環（大）NT$ 441,000，耳環鑲嵌了馬眼型和梨型元素鑽石，象徵璀璨驕陽，在耳垂散發出耀眼光芒:右：Sunburst 鑽石耳環（大）NT$ 773,000起，優雅的鑽石耳環鑲嵌了馬眼形和梨形元素鑽石，仿如一朵盛放的鮮花。鑽石花卉部分可供拆下，以低調簡約的款式佩戴。

▲Dewdrop 鑽石項鍊NT$ 1,118,000，優雅簡潔的馬眼形元素鑽石項鍊，適合與其他項鍊搭配，展現亮麗的層次感。

▲Lunar Eclipse 鑽石項鍊（小）NT$ 68,000，以梨形元素鑽石串連而成的項鍊，中央部分展現柔和的曲線，綺麗動人。這款設計使用了一種獨特的鑲嵌技術，讓項鍊能自然地緊貼佩戴者的頸項和胸前。

▲左：Marquis Halo 鑽石戒指，主鑽0.30ct起 NT$ 97,000起，鑲嵌一顆璀璨主石，並以一圈精緻的鑽石環繞，兩者互相輝映，相得益彰。結合起來不但更能散發迷人光芒，也令中央單顆鑽石更顯突出。右：Sunburst 鑽石戒指NT 124,000，馬眼形元素鑽石以「幻視鑲嵌法」呈現出精緻的半圓形，仿如在手指上沁出一顆顆晶瑩的露珠。

▲左：Marquis Flexi 鑽石手鐲NT$ 112,000，這款簡約的手鐲以富彈性的黃金打造而成，兩行優雅排列的鑽石在中央交匯，既可以單獨佩戴，也可以搭拼系列中的其他首飾。

右：Dewdrop 鑽石手鐲NT$ 265,000，馬眼形元素鑽石在「幻視鑲嵌法」的巧妙演繹下，彷彿懸浮在手腕上，時尚而低調。隱藏式的側扣，能輕鬆穿戴。

高級珠寶展期

10/14 (五) ~10/16 (日) 板橋大遠百 1F

10/14 (五) ~10/16 (日) 台南南紡 1F

10/28 (五) ~10/30 (日) 台南新光三越西門 GF

11/04 (五) ~11/06 (日) 竹北遠東 1F