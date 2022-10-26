百貨周年慶絕美亮相　Aerial全新系列奢華款登場

▲Hearts On Fire以AERIAL全新系列奢華款登場2022百貨週年慶。

圖、文／Hearts On Fire提供

高級鑽石品牌Hearts On Fire以「全世界車工最完美的鑽石」聞名，憑藉純淨璀璨的美鑽風靡全球，精心雕琢的珠寶美態雋永，風格奪目大膽，獨樹一幟。2022年百貨周年慶，Hearts On Fire以AERIAL全新系列奢華款，與多款深受歡迎的經典系列，展現燦爛的鑽石光芒，全然綻放於這個驚喜無限的美好慶典。

AERIAL全新系列從大自然的非凡美態與力量汲取靈感。奢華款在台北SOGO復興館推出，爾後於台灣各地的Hearts on Fire專門店珠寶展上亮相。

匯聚39件瑰麗珠寶的AERIAL系列，靈感來自大自然如種子、太陽和水等象徵生命力的元素，以璀璨迷人形態展現，仿如將全世界最完美車工的鑽石與大自然結合，渾然天成。AERIAL全新系列「幻視鑲嵌法」，徹底釋放Hearts on Fire美鑽，使其顯得更眩目迷人。

▲Double Sunburst鑽石戒指NT$206,000（右上）；Sunburst Double Finger鑽石戒指NT$353,000（右下）。

矚目之作，集古典與現代魅力於一身的Double Sunburst鑽石戒指和Sunburst Double Finger雙指鑽石戒指，兩款設計取材於光芒萬丈的太陽，以精緻的鑽石組成兩個並列的旭日圖案，如耀眼芒星般流轉於手指間，前衛破格且不失優雅。

▲Twisted Dewdrop Cuff 鑽石耳環NT$236,000（右上）；Twisted Dewdrop Cuff 鑽石耳環NT$236,000（右下）。

以欖尖形和梨形鑽石鑲嵌而成的Twisted Dewdrop Cuff鑽石耳環，如天空中劃過的一道流星般，圍繞點綴耳廓，讓娉婷之姿璀璨奪目。立體迷人的Twisted Dewdrop手鐲，流利的弧線優雅地圍繞腕間，以「幻視鑲嵌法」，將象徵未來與希望的種子圖案鑲嵌其中，輕巧靈動光芒耀目。立體迷人的 Twisted Dewdrop手鐲，流利的弧線優雅地圍繞腕間，以「幻視鑲嵌法」，將象徵未來與希望的種子圖案鑲嵌其中，輕巧靈動光芒耀目。蕨類象徵富貴吉祥、聚財的寓意，以蕨類植物為靈動設計概念的 Sunburst Ear Cuff鑽石耳夾，以創新的鉸鏈工藝技術，塑造出柔和且具流線型的美感，欖尖形美鑽在光線折射下更顯優雅脫俗。

▲Sunburst Ear Cuff鑽石耳夾NT$86,000（左）；Twisted Sunburst鑽石耳環NT$383,000（右）。

為慶祝 AERIAL全新系列奢華款誕生，Hearts On Fire將在周慶期間給予顧客驚喜回饋。凡於百貨預購&第一波活動期間，消費金額滿$10,000，即可享有$1,000回饋;凡於百貨第二波周慶活動期間，消費金額滿$10,000，即可享有$500 回饋。

高級珠寶展期

10/28 (五) ~10/30 (日) 台南新光三越西門 GF

11/04 (五) ~11/06 (日) 竹北遠東 1F