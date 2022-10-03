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巴黎時裝周／肯爺踩泥濘走最髒大秀！BALENCIAGA牌洋芋片、嬰兒用品袋成亮點

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記者鮑璿安 ／台北報導

BALENCIAGA剛結束夏季23系列發佈，創意總監 Demna在給來賓的信中提到「人生的每一天，都是捍衛自我的戰場」，因此他將秀場打造成充滿泥濘的場地，肯伊威斯特（Kanye West）像是戰士般走來為大秀開場。而配件依舊玩出新高度，本季誕生了洋芋片袋、與袖子合二為一的包款，一再吸引大眾視線。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲肯伊威斯特（Kanye West）身穿防護衣以及皮褲為BALENCIAGA夏季23大秀開場 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲充滿泥濘的秀場，展現了創意總監 Demna對於奢侈包裝的厭惡。（圖／品牌提供）

揮別秋冬的暴風雪世界，BALENCIAGA夏季23系列來到了充滿泥濘的秀場，這是創意總監 Demna表達思想的慣用手法，他提到：「這場秀的佈景是我們對追尋真相、務實創作的隱喻。讓我們忠於自己，讓世界沒有戰爭，充滿愛與和平。」於是品牌死忠粉肯伊威斯特（Kanye West）身穿防護衣以及皮褲開場，間接為本季定調，皮質面料與機能元素充斥，緊接著帶來不分性別的寬大廓形，一貫的做舊手法來增添服裝的衝擊效果，又以上身厚重、下身極短褲營造出整體造型的差異感。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲無性別服飾、造舊手法是Demna擅長之處 。（圖／品牌提供）

Demna不願追求完美精緻、獨一無二，哪怕秀上模特兒的妝髪都沒有固定模式，走著走著泥水更會濺起，形成了絕無僅有的印跡，示意「佈滿荊棘但不隨波逐流」。雪紡材質亮片裙、寬鬆的低腰褲以及腰鏈元素，仍可以讓你回憶起千禧年美學，繼秋冬垃圾袋包後，迎來了LAY'S洋芋片包裝袋，抓起的同時完美呈現出吃完過後的褶皺效果；也出現了毛絨玩偶包，或是與袖子合二為一的手袋，徹底模糊了精品包款的常規操作。最後，模特兒甚至背著「嬰兒」走來，而透明的托特包內裝入了嬰兒用品，詼諧細節令人會心一笑。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲兼具機能感的禮服設計更適合日常 。（圖／品牌提供）

Demna也表示：「我決定不再解釋我的系列作品，不再用語言來解讀我的設計，我只想表達自己的一種看法。時尚是一種視覺藝術，我們要做的就是讓人們看見。時尚最好不要販賣故事。你要麼喜歡，要麼不喜歡。」親眼欣賞這場秀，會是最直接的方式。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲裝入嬰兒用品的透明托特包。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲洋芋片手袋。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎世家, Balenciaga , 23夏季

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