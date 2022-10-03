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粉紅錶甜美還藏深意　2成收益捐乳癌防治用途

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▲▼Zenith,蔡依珊,曾馨瑩粉紅絲帶 。（圖／翻攝IG）

▲Zenith支持Susan G. Komen®基金會以終結乳癌為使命，推出Chronomaster Original Pink粉紅特別版腕錶。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

10月是國際乳癌防治月，瑞士名錶Zenith（真力時）支持以終結乳癌為使用的非營利組織Susan G. Komen®基金會，特別推出Chronomaster Original Pink粉紅特別版腕錶，於10月在官方網站線上商店限時發售，將20%的銷售所得直接捐贈予該基金會，繼續為患者提供援助、促進科學研究突破。

▲▼Zenith,蔡依珊,曾馨瑩粉紅絲帶 。（圖／翻攝IG）

▲Zenith Chronomaster Original Pink粉紅特別版腕錶，318,100元。

Zenith以去年發佈的開創性復古計時腕錶系列為藍本，為Susan G. Komen®基金會創作Chronomaster Original Pink粉紅腕錶，最吸引目光是散發金屬光澤的粉紅色面盤，呼應代表對抗乳癌的粉紅絲帶，也為搭載El Primero自動上鍊高振頻機芯的中性錶款增添甜美氣息。

▲▼Zenith,蔡依珊,曾馨瑩粉紅絲帶 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依珊（左）與新光金控總經理吳欣儒一同為雅詩蘭黛集團粉紅絲帶活動拍攝形象照。（圖／翻攝蔡依珊臉書）

美妝集團雅詩蘭黛集團發起的粉紅絲帶活動今年30周年， 擔任雅詩蘭黛集團粉紅絲帶公益大使超過10年的郭台銘夫人曾馨瑩、蔡依珊再度拍攝最新形象照呼籲大眾關注乳癌防治議題，連同藍心湄、陳美鳳 、朱芯儀、衛斯理、方文琳、曾莞婷，曲艾玲、艾力克斯，以及新光金控總經理吳欣儒等名人共襄盛舉，共同參與拍攝粉紅絲帶乳癌防治宣導手札年曆 。曾馨瑩透露長女耳濡目染，今年也主動想與她一起參加粉紅絲帶活動，她也與老公經常討論如何幫助更多人戰勝癌症，希望能努力找尋治療方法。

▲▼Zenith,蔡依珊,曾馨瑩粉紅絲帶 。（圖／翻攝IG）

▲郭台銘夫人曾馨瑩也支持雅詩蘭黛集團粉紅絲帶活動多年。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

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關鍵字：

粉紅絲帶, Zenith, 曾馨瑩, 蔡依珊

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