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痘痘肌快學！皮膚科醫師教「萬能去痘水」作法　簡單便宜又好喝

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▲▼ 皮膚科醫師教「萬能去痘水」便宜又好喝 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲皮膚科醫師教「去痘水」作法，能抗痘又能幫助細緻肌膚。（ 圖／翻攝IG@yubi_190、@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@廖苑利-皮膚科

想要遠離痘痘危機，除了做好清潔、抗痘保養，飲食也很重要，光是遠離那些容易致痘的食物還不夠，知名皮膚科醫師廖苑利就分享一款她平時診間都會準備的秘製「萬能去痘水」，能幫助去痘又能讓皮膚變好，而且便宜又好喝！受夠痘痘侵擾的人快來試試。

▲▼ 皮膚科醫師教「萬能去痘水」便宜又好喝 。（圖／翻攝IG,小紅書）

「萬能去痘水」需要準備的食材包含果乾＋菊花。其中果乾首先可以選擇檸檬果乾，因為檸檬果乾含有大量維生素C，建議挑選沒有額外加鹽巴的果乾，這樣吃了對身體才不會有負擔，以免攝取太多鈉鹽反而造成皮膚水腫，更容易使經期前長痘痘。如果想要自製檸檬果乾，將檸檬切片後最好是以風乾的方式，如果不能自然風乾，也可以用烤箱烤，但記得溫度千萬別太高，高溫會破壞檸檬內的維他命C，所以要低溫烤乾。

▲▼ 皮膚科醫師教「萬能去痘水」便宜又好喝 。（圖／翻攝IG,小紅書）

第二個成分是蘋果乾，因為蘋果裡有很多類黃酮、鐵和維他命C，而且蘋果乾泡完去痘水後還可以直接吃掉，所以任何一點都不浪費，且蘋果所含的果膠、纖維還能幫助清腸、代謝自由基。

▲▼ 皮膚科醫師教「萬能去痘水」便宜又好喝 。（圖／翻攝IG,小紅書）

最後，菊花建議可以選杭菊，買一點杭菊就可以，從中醫學來說，杭菊有解燥熱的效果，跟檸檬乾、蘋果乾加在一起就能泡出「萬能去痘水」。

▲▼ 皮膚科醫師教「萬能去痘水」便宜又好喝 。（圖／翻攝IG,小紅書）

「萬能去痘水」的第二個重點是在沖泡的水溫，最適合的水溫是攝氏45～55度，因為熱水如果超過60度以上，又可能會開始破壞維他命C。另外，檸檬片加多會變得比較苦，如果泡一大壺，檸檬片加個3片就好了，再把蘋果乾和杭菊加進去，攪拌後放置一會就能喝了。

如果是用一個馬克杯的小杯沖泡，建議丟一片檸檬果乾就好，以免味道變得苦澀，但可以重複多泡幾次，等到泡到喝起來覺得沒什麼檸檬、蘋果的香味時，就可以把裡面的蘋果吃掉。

最後廖醫師也提醒，除了喝「萬能祛痘水」內調外，對痘痘護理來說，藥膏的搭配和護膚上的外在調理，也是不能少的。

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關鍵字：

保養, 護膚, 護理, 痘痘, 成人痘, 痤瘡, 祛痘, 祛痘水, 飲食, 食物, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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