把自己需求放在第一位！「7個方法」讓你過得更快樂

▲懂得愛自己才會快樂。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

愛自己雖是老生常談，但大部分的人仍不懂得如何愛自己，別以為滿足自己的物質需求就足夠，盤點讓自己更快樂的7個方法，試著把自己的需求放在第一位。

#把自己需求放在首位

很多人不快樂都是因為迎合他人的需求，愛自己的第一步就是不需要討好別人，靜下心來把自己的需求放在第一位，把自己顧好了，才有餘力照顧別人。

#接納自己的負面情緒

人生不如意十之八九，有負面情緒是很正常的事情，當負面情緒來襲時，不需要急著壓下去，給自己時間去傾聽心裡的感受，思考負面情緒的原因，同時允許它的存在。

#接納不完美的自己

沒有人是完美的，所以不需要勉強、掩飾自己的缺點，學習和不完美的狀態共存，自己都不愛自己，又怎麼會有人來愛你。

#拒絕消耗你的人事物

不合理的事情別照單全收，不適合的朋友別勉強交往，適時的抽身會讓自己更快樂，當覺得不快樂的時候，請勇敢拒絕，避免不必要的消耗。

#停止自責

事情若已經發生了，及時止血比自責來的重要，認清自己的不足，找對的方法補足這塊，千萬別自我批評、責怪自己。

#照顧好自己的身體

追逐什麼都是假的，唯有健康才是真的，沒有健康什麼都沒有意義，因此當什麼事情都做不好的時候，記得把自己身體顧好就好。

#停止焦慮

有時候焦慮是因為對未來的不確定和恐懼，要知道大部分恐懼的事情，都不會發生，所以就別焦慮了。