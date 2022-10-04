換季肌膚問題多！醫師傳授正確觀念，沐浴後「趕快擦乳液」

▲夏秋換季肌膚問題多，專家建議應從清潔、保濕做起。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

洗澡人人會洗，但是你洗對了嗎？尤其在夏秋換季之際，更容易出現敏感不適的問題，而這樣大大小小的肌膚狀況，醫師指出這些困擾可能跟錯誤洗沐保養觀念有關，現在修正還來得及！

#越洗越傷肌

夏秋季的悶熱讓許多人容易不小心過度清潔肌膚，但頻繁的過度清潔反而會洗去肌膚正常分泌的油脂，導致皮脂膜被破壞。吳明穎醫師表示，維持肌膚防護層對於穩定的肌膚狀況相當重要，醫師建議，適度溫和的清潔，再加上適時的皮膚保濕，幫助維持肌膚基本的防護，進而減少水分散失、抵禦外來刺激。

#背痘冒不停

吳醫師分享，皮脂腺分泌在夏秋悶熱季節下相對旺盛，對於油性肌或是痘痘肌來說更是辛苦，容易在前胸、背部等皮脂分泌旺盛部位反覆出現發炎現象。醫師提醒，油肌痘肌在清潔時除了可使用質地清爽的沐浴產品外，在日常保養時也可選擇穩定肌膚油脂的成分來減緩出油情形。

#肌膚乾荒粗糙

長時間待在冷氣房，肌膚也會因為環境濕度低，加速經皮水分散失，使肌膚變得乾燥，增加保濕壓力。面對這類的肌膚問題，醫師說明除了增加環境溼度、多喝水維持體內水分，也建議使用外用保濕產品達到肌膚補水鎖水的效果。

吳醫師最後也提醒，面對夏秋交替不穩定的換季季節，適度清潔與肌膚保濕很重要，建議在沐浴拍乾身體多餘水分後，儘快補充保濕產品於肌膚乾燥處，尤其是手肘、腳踝，關節處可特別加強，輕鬆照護身體肌膚。如果擔心悶熱感，可選擇質地較輕盈的產品，或含有薄荷等天然涼感成分的產品來舒緩厚重感覺。

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