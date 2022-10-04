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孫芸芸扶額秀18萬錶被女兒戲稱「頭痛」　自招香奈兒錶陪她成長

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▲▼ 孫芸芸錶 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸秀香奈兒新錶，pose被女兒廖思惟戲稱頭痛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）第一只專為女性創作的Première錶款今年歡慶35周年，品牌推出錶殼及錶鍊全新塗層全新Première腕錶-原創款，向經典致敬，身為香奈兒超級VIP的孫芸芸也沒錯過，戴上新錶擺pose拍美照，不料一張手扶額頭的照片，被女兒廖思惟戲稱「頭痛」（headache）。

▲▼ 孫芸芸錶 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸戴香奈兒全新Première腕錶-原創款，186,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸透露香奈兒Première腕錶陪著她成長，此款1987年問世的經典之作，造型源自巴黎芳登廣場和N°5香水瓶蓋八角幾何造型，錶帶則呼應經典菱格紋包皮穿鍊元素，而她剛入手的新一代Première腕錶-原創款，忠於原創設計，僅在細節進行微調，例如採用更扁平錶冠、更細長的指針、改用安全的C型錶扣、最大差異是錶殼及錶鍊以18K金PVD塗層帶來均勻的保護層而更耐用，抵抗日常佩戴刮痕、撞擊、失去光澤和氧化等現象。

▲▼ 孫芸芸錶 。（圖／翻攝IG）▲▼ 孫芸芸錶 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸曾戴勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36 Ref. 128349RBR，4,253,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG、勞力士提供）

孫芸芸收藏不少名錶，最令人印象深刻的除了寶格麗（BVLGARI）造型搶眼的Serpenti蛇造型珠寶錶，還有多款勞力士（ROLEX），她曾戴過Oyster Perpetual Day-Date 40 18K白金鑽錶、熱門的Daytona腕錶、以及要價超過420萬元的Oyster Perpetual Day-Date 36 Ref. 128349RBR，後者特色是面盤與錶圈鑲滿璀璨美鑽，除了12時星期與3時位置的日期窗外，其他10個時標均由彩虹漸變色藍寶石裝飾，搭配的三格拱形的元首型（President）錶帶中央排同樣鑲嵌鑽石，相當耀眼。

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關鍵字：

孫芸芸, CHANEL, 香奈兒, ROLEX, 勞力士

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