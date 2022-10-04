貓狗控熱議！星巴克萬聖節系列可愛爆炸　網：根本放火了

▲星巴克10／6開賣萬聖節系列，可愛設計讓網友熱議。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10月最讓人療癒的兩個節日，當然就是雙十連假跟月底的萬聖節了，許多人一定感受得到，準備節日來臨的期待感，比節日當天感受更棒！星巴克日前推出一系列萬聖節商品，以黑貓、狗狗、南瓜、星巴克熊等作為主題，無論是馬克杯、包包、提袋、餐具用品等都超可愛，馬上在網路上引發熱議，還有網友留言：太燒了，根本是放火！該系列預計10／6正式開賣。

星巴克在之前先開賣門市萬聖節甜點、以及外盒以貓咪做造型的「貓咪軟糖罐」之後，真正萬聖節新品的重頭戲終於登場，以討喜的經典黑貓，這回淘氣的隱身在白色南瓜或黑色餅乾中玩耍，各種呆萌加上萬聖節的神秘氣息，出現可愛逗趣的衝突感，南瓜造型的馬克杯撩起了購買慾，小小一只放在桌上就很有節慶感。

而今年也特別呼叫狗狗控！在萬聖節系列加入帥氣的大麥町等可愛的狗狗們，穿上白色精靈服裝參加變裝派對，還有小小貴賓狗藏身其中作為驚喜，頑皮嬉戲或是嘴裡叼著南瓜糖果籃沿路討糖Trick or Treat小劇場，整體搭配色系上選用了神秘的黑色、清新的白色，還有應景的俏皮橘色，陪伴主人過一個可愛的西洋鬼節。

▲星巴克也推出延伸黑貓元素的「萬聖提袋禮」，顛倒的黑貓變成提袋，腳掌部分化成提把，內含2包貓掌造型棉花糖，售價450元。

另星巴克也針對萬聖節推出「Halloween Share Box萬聖分享組」優惠，從10／6起於LINE官方帳號開賣，內有150元電子飲料券10張及175元指定萬聖新品飲料體驗券4張，優惠7.2折，購買後可單券轉贈親友，但需要在30天之內使用完，剩下未使用完的飲料券，可用優惠價退款，該組合售價1,600元。

▲特力屋近期也推出針對萬聖節的手作課程，把自己做的拎上街，更有獨家感。

特力屋手創空間也推出應景的Happy Halloween‼手作課程，針對萬聖節主題的DIY課程，讓旻種可自己製作南瓜小夜燈、彩繪蝙蝠提籃等單品，提著自己手做的萬聖裝飾更有成就感喔。

▲特力屋彩繪蝙蝠提籃手作課程，6歲以上即可參加，售價699元。

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