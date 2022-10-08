田馥甄隨心順應人生課題　「要先懂得善待自己，別人才會善待你」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

生而在世，就是一邊得到，也一邊失去的過程，不斷流轉。

距離上回Hebe拍攝《美麗佳人》封面，竟已是四年前的事了，當時陽明山上鳥語花香，愜意氛圍依稀還在，而眼前的 Hebe 說嚴重些，好似「歷劫歸來」。《一一》演唱會早前因疫情延宕，好不容易9月中要在高雄開唱。演唱會前夕，Hebe 無預警嚴重失聲，為了不愧對歌迷，延期至下一週舉行。原以為終於可以和粉絲同歡，又遇上地震，爲保全所有人的安危，只好忍痛從高雄小巨蛋「肄業」。那些歉疚的心意，一字一句寫在個人社群上，看了令人不捨鼻酸，Hebe 說：「除了抱歉還是抱歉。不過在這次事件裡，也讓我體悟到所謂不完滿的美，人與人間的溫暖與善意才是最重要的。生而在世就是一邊得到，也一邊失去的過程，不斷流轉。」

精神飽受煎熬的兩週，出現在攝影棚的Hebe依舊笑臉迎人，專注拍攝工作。招牌長髮加上仙氣臉蛋，她在心鏡的水墨山稜間，是一條靜謐長河。每一個面向的她，都比過去更加游刃有餘。強大的身心靈，除了是時間給的禮物，更是Hebe這些年向內自觀的體現，不再汲汲營營渴求正解，相信老天給的課題，無論好與壞，都是最好的安排。

借來的都該還掉

有再多財富，但沒有健康就等於失去自由。人在這世上都得經過生老病死階段，而病總是無常。

大概是到了一定年齡的人們總說「健康是1」，有了健康後面可以加上無限個零，但沒有1，就會是負數。Hebe說：「過去總以為只要開口就能唱歌，是信手捻來的事，經歷這次病痛後才明白，世事總不會如願以償。」

這次生病，無論中西醫還是什麼家傳秘方，真的什麼都試了。Hebe自白，身上每天爬滿將近60針，每天想到針灸就想哭。外人看來有如受容嬤嬤針刑那般痛苦，紫微的眼淚都是真的！Hebe說：「擁有再多財富，但沒有健康就等於失去自由。過去S.H.E時期活動滿檔，工作結束回到家後，幾乎都是天亮才說晚安，這些都是用青春和健康換來的，如今身體超支，就像《寂寞寂寞就好》歌詞裡所寫『借來的都該還掉』（笑）。」

一百歲的自律守則

自律與勤勞，保持開闊的心，接受任何新事物，就是養身的最佳方式。

聊及健康，外公則讓她有所啟發，Hebe說：「外公已經一百多歲了，到現在每天起床還能喝高粱，但不過量也不追酒，有次我哥陪他喝，喝到後來我哥直接投降（笑）。加上外公早睡早起，經常花時間到家後山走動，我想這是他自律換來的成果。還有保持開闊的心，接受任何新事物，他老人家常常會做我的剪報，壓在客廳桌子塑膠墊下，有時候我是透過桌墊下的訊息，才知道原來某天我有出現在報紙上（笑）。」

這兩年少了飛來飛去的行程，除了持續爬山接觸大自然，也有更多時間投入運動以及瑜伽，Hebe說：「無論運動還是瑜伽，都是對身心靈最有建設性的紓壓方式。因為當下所有注意力都專注在動作、呼吸還有肌肉上，無暇去思考紛亂訊息。」無論保持作良好作息，又或是持續運動鍛鍊，「自律」絕對是不能拋棄的中心德目，有了這二字最為基礎，才是呷百二的不二法門。

下一次的風景更美

當外界環境對你有誤解，那都是很自然的事。人活著就是不斷學習，上天會給我們各種課題，一開始可能困難，但都會留些餘地，教會你一些事情。

即將迎來40歲，對於踏入不惑之年，心境上是否真的越來越不疑惑了？Hebe說：「對自己有更多認識外，也了解所有事物不是非黑即白，沒有絕對的對與錯，這世界是很立體、很多元的。」越來越清明的視線，順應自然、隨心自在，寫成Hebe現階段最好的註腳，她繼續說：「這些年也感受到，當外界環境對你有誤解或不如預期，那都是人的七情六慾，是很自然的事。我也曾因此感到失落，但現在有這樣的壓力時，可以很快調適自己。人活著就是不斷在學習，上天會給我們各種課題，一開始可能困難，但都會給我們留些餘地，最後回頭看，總會默默教會你一些事情。」

那麼給自己過去學習考核，會有怎樣的總評？Hebe說：「我自認都很活在當下，盡完力後順勢而為。隨著不同年齡，人事物上都有各階段的領悟。人生就像爬山，路上總有高低曲折，想要看更多風景，就要走更多的路，攻頂後必定下坡回到原點，才會有下一次的旅程與美景。」

人生就像爬山，路上總有高低曲折，想看更多風景，就要走更多的路，登頂後必定下坡回到原點，才會有下一次的旅程與美景。

獨善其身之道

要先懂得善待自己，別人才會善待你，「獨善其身」看來自私，不過唯有把自己安頓好，才有辦法和外界溝通，尊重自己的意願很重要。

〈獨善其身〉歌裡寫著「先善待這身體／靈魂才相遇／先善待這身體／就懂誰的心」是Hebe想獻給大家無論在工作、感情、家庭上的心意，她說：「要先懂得善待自己，別人才會善待你，『獨善其身』看來自私，不過唯有把自己安頓好，才有辦法和外界溝通。而外界總會有許多建議，但有時過多的關心，反而會讓自己失去頭緒，尊重自己的意願是非常重要的。」

除了多了時間運動，過去沒有追韓劇習慣，最近也因《非常律師禹英禑》、《我的出走日記》等故事角色台詞深受感動。對英國作家Jeff Foster 《不再試著修補生命》書中把人生喻為海洋有感而發，Hebe說：「我喜歡書中所說，生活中發生的大小事，各種情緒就像波浪。每道波浪的存在，沒有好壞之分。無論我們如何評斷波浪，都不會改變大海的本質，波浪不是你，它只是你的一個經驗。」

最後問問日後的新計畫，Hebe 笑說：「計劃趕不上變化，接下來要把握每一個日常，放過生活的無常。」

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