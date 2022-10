韋禮安：微不足道的日常，都是很值得感激的事，享受每一個現在

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

要珍惜每一天的生活,在明天之前,謝謝自己還活著,看起來微不足道的日常,都是很值得感激的事,快樂是流動的,要享受每一個現在。—韋禮安

2021對於韋禮安來說,絕對是收穫豐碩的一年,僅管疫情為許多人帶來不便、工作暫時停擺,但禮安則沒有停下腳步。參加中國歌唱比賽提高知名度,入圍金曲、金馬,對他來說更是受寵若驚,禮安說:「入圍金曲是得到業內人士認可,金馬則是一輩子都沒想過會沾上邊的榮譽,像是天上掉下來的禮物。感謝大家喜歡〈如果可以〉這首歌,電影賣座同時也Carry我很多。」

英文創作專輯《I’m More Sober When I’m Drunk 我醉清醒》的誕生,是原本就在音樂事業中的規劃,收錄著這兩年來的創作,他說:「在音樂上想玩的東西很多,我覺得英文比中文創作更加自由,可以作更多嘗試。希望歌迷往後聽韋禮安的時候,可以有不同的選擇。」

曾經的那個我

回望歌唱比賽那段日子,對於禮安來說,重新找回過去入行時的鬥志與悸動。他說:「我覺得很像回春了(笑),因為在節目中碰到很多20多歲的小朋友,因為自己過去也是歌唱比賽出身,有著很多即視感。甚至還有人說是聽著我的歌長大的(笑)。想想原來自己走了這麼長一段路啦。」

身為隊中的前輩、長兄,是否會給他們建議或是適時解憂?他繼續說:「年紀輕參加比賽,心情沒辦法一下子調適過來,我會以過來人的經驗給他們建議,首先心理健康是非常基礎的,要留點時間給自己,不要一味滿足別人的需求,人沒有辦法面面俱到。然後一定要吃飽睡好,這很重要。」

能力與期望並行

對於英文專輯,對於歌迷的反應,自己期待是什麼?禮安說:「應該是大家想像不到的我吧(笑)!很喜歡讓大家有種反差的感覺,一開始會懷疑,這是韋禮安的歌嗎?最後看到名字真的是我,那種驚嚇感,會讓我覺得很棒。」表現在歌曲MV中,有別於過去深情文青風格,實驗迷離的形象,魅力滿分。

英文專輯才正要發酵,已經在進行下一張中文專輯的工作?他說:「完全沒有時間閒下來,中文專輯已經進入製作期,不過覺得很開心也很充實。相對地很多實力都在慢慢增進。音樂場域的空間很大,自己的能力與技術慢慢地和期望越來越靠近,是件很棒的事情。以前可能想的跟做出來的會有落差,而現在則是變得非常自由,可以大膽地去創作天馬行空的概念,感到很滿足。」

珍愛每一天

「We All Die In The End」對於禮安來說,是這兩年體悟深刻的一句話,他說:「每天意識到自己總有一天會死亡,看起來或許絕望,但事實上是提醒大家要把握當下,不管是玩樂或是工作,都要傾注全力。疫情步入第三年,如果持續想不開的話,真的過不下去,你要珍惜每一天的生活,在明天之前,謝謝自己還活著,可以吃喜歡吃的東西、可以和寵物玩、可以和家人相聚、可以很自在地生活,看起來微不足道的日常,都是很值得感激的事,快樂是流動的,要享受每一個現在。」

不僅如此,禮安也沒有錯過「享受追劇」這件事,拍攝期間不斷和我們談論著《華燈初上》,對於參與人氣劇也表現極高的興致,問問禮安,有沒有希望飾演劇中哪個角色?他笑說:「慷仁哥的寶寶媽媽似乎不錯,如果導演想不開的話,可以找我呦!」

