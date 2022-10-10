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韋禮安：微不足道的日常，都是很值得感激的事，享受每一個現在

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

要珍惜每一天的生活，在明天之前，謝謝自己還活著，看起來微不足道的日常，都是很值得感激的事，快樂是流動的，要享受每一個現在。—韋禮安

2021對於韋禮安來說，絕對是收穫豐碩的一年，僅管疫情為許多人帶來不便、工作暫時停擺，但禮安則沒有停下腳步。參加中國歌唱比賽提高知名度，入圍金曲、金馬，對他來說更是受寵若驚，禮安說：「入圍金曲是得到業內人士認可，金馬則是一輩子都沒想過會沾上邊的榮譽，像是天上掉下來的禮物。感謝大家喜歡〈如果可以〉這首歌，電影賣座同時也Carry我很多。」

英文創作專輯《I’m More Sober When I’m Drunk 我醉清醒》的誕生，是原本就在音樂事業中的規劃，收錄著這兩年來的創作，他說：「在音樂上想玩的東西很多，我覺得英文比中文創作更加自由，可以作更多嘗試。希望歌迷往後聽韋禮安的時候，可以有不同的選擇。」

曾經的那個我

回望歌唱比賽那段日子，對於禮安來說，重新找回過去入行時的鬥志與悸動。他說：「我覺得很像回春了（笑），因為在節目中碰到很多20多歲的小朋友，因為自己過去也是歌唱比賽出身，有著很多即視感。甚至還有人說是聽著我的歌長大的（笑）。想想原來自己走了這麼長一段路啦。」

身為隊中的前輩、長兄，是否會給他們建議或是適時解憂？他繼續說：「年紀輕參加比賽，心情沒辦法一下子調適過來，我會以過來人的經驗給他們建議，首先心理健康是非常基礎的，要留點時間給自己，不要一味滿足別人的需求，人沒有辦法面面俱到。然後一定要吃飽睡好，這很重要。」

能力與期望並行

對於英文專輯，對於歌迷的反應，自己期待是什麼？禮安說：「應該是大家想像不到的我吧（笑）！很喜歡讓大家有種反差的感覺，一開始會懷疑，這是韋禮安的歌嗎？最後看到名字真的是我，那種驚嚇感，會讓我覺得很棒。」表現在歌曲MV中，有別於過去深情文青風格，實驗迷離的形象，魅力滿分。

英文專輯才正要發酵，已經在進行下一張中文專輯的工作？他說：「完全沒有時間閒下來，中文專輯已經進入製作期，不過覺得很開心也很充實。相對地很多實力都在慢慢增進。音樂場域的空間很大，自己的能力與技術慢慢地和期望越來越靠近，是件很棒的事情。以前可能想的跟做出來的會有落差，而現在則是變得非常自由，可以大膽地去創作天馬行空的概念，感到很滿足。」

珍愛每一天

「We All Die In The End」對於禮安來說，是這兩年體悟深刻的一句話，他說：「每天意識到自己總有一天會死亡，看起來或許絕望，但事實上是提醒大家要把握當下，不管是玩樂或是工作，都要傾注全力。疫情步入第三年，如果持續想不開的話，真的過不下去，你要珍惜每一天的生活，在明天之前，謝謝自己還活著，可以吃喜歡吃的東西、可以和寵物玩、可以和家人相聚、可以很自在地生活，看起來微不足道的日常，都是很值得感激的事，快樂是流動的，要享受每一個現在。」

不僅如此，禮安也沒有錯過「享受追劇」這件事，拍攝期間不斷和我們談論著《華燈初上》，對於參與人氣劇也表現極高的興致，問問禮安，有沒有希望飾演劇中哪個角色？他笑說：「慷仁哥的寶寶媽媽似乎不錯，如果導演想不開的話，可以找我呦！」

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韋禮安

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