12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座3.21~4.20

工作上對旁人的包容還是要設一些底線，雖然常常會不斷提醒自己要友善，但有時候過頭了反而變成一種懦弱，而且想做的事情做不出來，被別人抓住了手臂施展不開可就不好，除了要讓自己避免成為工作狂，該留時間給自己的時候還是應該空出來；而在感情上，無謂的犧牲與奉獻也是不必要的，有時候寧缺勿濫不委屈自己你才能有更好的展現；在投資上要記得設停損點，有些時候它是有預兆再告訴你，就別再拼下去了。

金牛座4.21~5.20

你對自己的期望很高，但有些時候還是要做適時的調整，需要看得更遠想的更深，有些時候要清楚掌握現狀，要適時地隨著趨勢而變，讓自己手上的資源更大化，善用人脈，藉著合作去彌補自身的不足，有些時候借團隊去墊高自己的能力，也就能更上層樓；本月健康的波動實在較大，胖胖病纏身，所以塑身運動飲食控制都不可少。

雙子座5.21~6.21

本月份在工作上儘可能回歸到你的專長，你熟悉得愈多，發揮得就能愈理想，所以不要挑戰不熟悉的事物，抗壓性與定力能讓你保持虎頭虎尾，儘管雙子座常常變來變去，這個月份能得到改善，尤其是在工作上，續航力會決定你能否擁有好的目標達成率，而生活品質培養你的內在，所以要調整一下自己的嗜好，而玩在一起的夥伴們也要去選擇一下，能有更大的機率能在這些交際場合之中認識些益友，不要輕視，太陽在雙子的朋友，微利小資抓住急不得，反而是上升在雙子的朋友，富貴險中求。

巨蟹座6.22~7.22

10月份很奇怪，前十天、中間十天、後十天有點像是雲霄飛車上坡的趨勢，前段你可能會覺得自己有些低潮表現不佳，那是受環境限制所致，不用太急躁，自我行銷與包裝的重要性，在這個月份會充分的發揮，你也需要常上火線與人交鋒，千萬別輕敵，凡是也別一昧地硬碰硬，當你覺得自己運氣不錯的時候，不妨就放手一搏追加下去；而在感情上，有非常強的動力，也格外的怕孤單，記得保持好自己的外形與良好的態度，當你人際搞好了，一切都顯得很順心。

獅子座7.23~8.22

本月份三個字「方向感」，在工作上確認方向感深化延續你原本在堅持的事情，記得要一心多用，才能在投入本業之餘，看到你的副業該怎麼走，而在面對愛情的時候，常不自覺地展現出你的疲倦，對方也會嫌你對他不夠用力，你一定要讓你身邊的人知道你在乎他們；而在投資部分，賺多花多，但獲得的也多，當別人恐懼的時候記得貪婪，你就能抓到該屬於你的偏財。

處女座8.23~9.22

本月份要開始練習對待不同的人時，要展現出自己不同的面貌，當你投其所好的時候，就能進入信任圈，那是不是對握有權力或握有給你金錢的人特別重要呢，在跟人相處的時候，要用高效的溝通去精簡自己說的話，廢話就該少說，去快速調整，當你採取明快的節奏並勇於承擔時，你就能得到肯定！而記得在錢上面嚴控自己的預算，才能達到收支平衡，當你投資時，記得中長期是可有可無的，所以該增加你投資上的耐性。

天秤座9.23~10.22

秋天是一個愛情的季節，記得把握手邊有的幸福，那麼有一些心動曾經錯過，它可能會重新回來，跟人相處，特別是愛情面不必去戴上什麼偽裝，畢竟真心的相處，人家才會看到你真實的那一面，而這一面跟你原先展現的是相同的，感情才能經營得下去；而在生活上，記得你的腸胃部分有點脆弱，所以飲食與情緒還是要多加調整；而在面對工作時記得要微調一下自己目前的經營模式與獲利模式，當你忠於團隊，你能看到也就是團隊回饋於你，當你相信且願意授權他人的時候，自己也能更輕鬆。

天蠍座10.23~11.21

因為水象的性格常常會讓你的心態一起起伏不定，間接地展現在工作面上，你會有許多自我懷疑，不如先調整一下！首先本月份面對工作要有一顆好勝的心，認為自己一切都是贏得了的，當你自信強勢，自然就能展現出你的說服力，常常贏的點就在於自己知道自己要什麼；而在面對情感的時候，有些時候也要調整一下優先順序，如果你覺得愛情很重要，把全心就放在上面，但如果它只是次要，請先搞好你的生活一切，當現實面活得好的時候，一切就能過得順利。

射手座11.21~12.21

愛情面上該採取老莊的思想，無為而治，提醒你是擺著一個被動的姿態時，會讓你更添吸引力，話不要太多，然後做的動作不要太積極，免得嚇跑了對方，反而面對自己工作時，你知道牛頓有個定律是，你施力越大，加速就越大，對自己想要的你就推的力道再強一點，當對方感受到壓力，就會讓進程變快，所以要讓自己熊熊燃燒的部分展現在工作上；生活之中，舒壓睡眠才能增肌你的新陳代謝，射手座外在上展現得有點不良，該適時調整一下自己的語氣和態度，才有機會展現光采。

摩羯座12.22~1.20

感情面，本月若即若離的藝術是需要練習的，對務實的摩羯來說雖然有點難，但感情就是戰爭，你該要試著去引誘對方，該藏的時候也要藏好；工作面上，期待了很多的合作機會，很多金錢你正在等待中，姜子牙釣魚願者上鉤，覺得跟你磁場近的人自然就會靠近，緣分很重要，沒緣的就讓他走；而在投資層面上，短線是務必做的，停損是務必要設定的，所以對金錢的投資不要有留戀，感覺不好就憑著第六感趕快放，如果覺得機會瞬間從眼前過，立刻抓住它。

水瓶座1.21~2.20

你的天性特色就是恣意妄為，要順著自己個性發揮，這個月份非常適合在工作上，小心自己在順境上的時候，是不是存在著很多的地雷與誘惑，雖然自然而然地發揮很好，但是有一些針對你的小人，你是要從一些平常不會察覺的人事物中找出來，除掉它，在公關的相處之中，你擁有更大的發言聲量，而當自己權利變大、地位變高的時候，你更應該展現該有的氣度與態度；自己的浪漫天性會導致理財過於自然，有時候一些不理智的情況就會產生，在投資面千萬不要感情用事，意外的開支許多，要做好一些儲備。

雙魚座2.21~3.20

越到年終自己的腦袋越清楚，首先財富的部分，自己的視野是十分敏銳及寬廣的，唯獨在出手的時候稍微膽小了一點，如果堅信自己是對的，你的錢在這個時候應該灑出去；而在愛情關係上就稍嫌比較薄弱一點，常常無心話語引出爭執的時候，自己也該敏感一點，該道歉就道歉，該彌補就彌補；而在工作上，當你的目標設得越有高度、難度，你反而越能激發自己的潛力，當你有點頑強、好勝、自虐，你就能贏在最後一點。

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