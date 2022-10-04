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Jennie、楊冪都搶著穿的小狐狸專賣店將登台！3原因讓你不得不愛

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

敲碗已久！擁有法日混血的小狐狸Maison Kitsuné，終於傳出登台消息，從2022秋冬季開始，由質感選品店Onefifteen獨家代理引進台灣，販售熱賣T-Shirt、手提袋、帽子、鞋襪等，除了在Onefifteen選品店上架，更宣佈開設Maison Kitsuné專賣店。若你還不認識這隻又萌又潮的小狐狸，往下看Maison Kitsuné受歡迎原因。

小狐狸Maison Kitsuné紅什麼？

法日混血兒

Maison Kitsuné出生自法國，卻混有日本血統，那是因為品牌創辦人Masaya Kuroki是一名日本設計師，他在2002年於法國創立Maison Kitsuné，除了他之外，還有來自英國、瑞典、日本等地的成員一同創立品牌。另外，從品牌名稱也能分辨，Maison在法文中有「屋」的意思，Kitsuné則是日文的「狐狸」。

不是純時尚還很潮

共同創辦人中，與Masaya Kuroki身份同樣重要的，正是當時任職電子實驗樂團Daft Punk的樂團經理Gildas Loaec，在雙方的攜手合作下，小狐狸多了音樂、藝術的加持，讓它不僅是時尚品牌，更是橫跨各領域的風格品牌。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

明星加持

從Maison Kitsuné創立自今，正好20年的時間，這一路Maison Kitsuné沒有尋找明星加持、更沒有代言人幫襯，卻能讓各國明星搶著穿它亮相，包括權志龍G-Dragon、Jennie、楊冪等，其中Jennie愛它的程度，從她的私服穿搭中小狐狸屢次現身就能知道。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Maison Kitsuné, 穿搭, Onefifteen

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