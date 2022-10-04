安格斯12星座一周運勢10／3-10／9　巨蟹念舊帶來好運、天秤桃花旺爆

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

雖然水星回歸，不過羊座情緒上顯得有些浮躁，得當心自己在感情上狂悲狂喜，像隻反應過激的貓一般，雖然刺激有趣，但也要當心彈性疲乏啊！這週的你愛情運是突出的，不妨主動展現你陽光開朗的獨特氣質，不需把話講太明，也有機會出現光速的進展！此時忙碌並非壞事，可以多多和大家合作，完成許多有趣的事。

金牛座 4.21~5.20

牛座得到來自火星的能量，這週的你有望擺脫後知後覺的形象，在專業能力上有著一馬當先的氣勢，只要平時準備得當，隨時都有讓自己一展長才、被大眾看見的機會，不要再被自己過於謙卑樸素的模樣給耽誤了！與情人相處需要更寬宏大量一些，不要老是繞在老事情上斤斤計較，你先退一步，對方才會退百步。

雙子座 5.21~6.20

工作、感情、朋友間的交流讓雙子這週忙得焦頭爛額，好在金星、水星站對了位置，對你來說就像是吃下了一顆大力丸，就算大環境變化劇烈，但雙子的小聰明、小機靈就是你最大的武器，也能為你適時扭轉情勢！不過值得一提的是此時對你來說可說是人紅是非多，單身者要當心空穴來風的惡意八卦和抺黑。

巨蟹座 6.21~7.21

懷舊、念舊、把思緒放慢、回顧著值得紀念的事，對蟹座來說會是能為這週帶來好運的方式，順著金星的腳步，蟹座全面進入一個十分感性的狀態，不妨放生自己的內心，好好的緬懷過去的一些時光，也能為你點亮未來的光和方向。感情上暫且放下那被動的偶包，順著感覺走，向第一眼就有好感的對象透露你的心，盼啊盼的感情很可能在一個電石光火之間成立。

獅子座 7.22~8.22

獅座整體運勢仍然呈現一個有好有壞的交替狀況，前陣子人緣若佳，那麼最近可能會急轉直下，相對的若前面常處於人多是非多、小人多的困擾，那麼這周開始小人默默遠離也將極可能讓你春風得意。戀愛運勢略有回昇，但是多半還是保持原狀，無法有突破性的進展，需要靠你更加努力才有可能破冰。

處女座 8.23~9.22

水星由逆轉順走入了處女座的本命宮位，也意味著這週的處女座好運力道轉強，事情的困難度降低，而成就感相對提升，除了本業工作外，虎女座也很適合把時間放在自己的興趣嗜好上，相信工作之外的時間，處女座都能玩得很嗨很爽，單身者雖然很可能還是交出白卷一張，不過有極大機會遇見興趣相投、聊天十分契合的對象。

天秤座 9.23~10.22

太陽的力量持續在天秤座發酵，而這週又恰好是水星停止逆行的運期，整體運勢對天秤來說十分有利，特別在團隊中，你的強項將能讓你成為鶴立雞群的注目焦點，適合開拓人脈，集中火力在職場，感情面同時有金星進駐加持，單身者能一路過關斬將與心上人幸福成雙，別讓自己落單了，這週的你人氣和桃花皆旺，好好把握。

天蠍座 10.23~11.22

雖然擺脫了水逆的烏雲，不過天蠍仍有自己的崁要過去，這週的你運勢重點在於人際關係的經營，不妨收起那個不愛溝通的悶葫蘆個性，提升熱度的互動將能為你開啟幸運之門，單身蠍多花點心思與這些頻率相近的朋友往來，對你來說只有好處沒有害處，有戀情的蠍座彼此很容易卡在現實狀況，兩個人相處的時間減少。

射手座 11.23~12.21

雖然淡淡秋意上了心頭，不過射手這週仍然活躍，人際宮位中吉星相助，再加上局勢所趨，正刺激著射手座的鬥志，而此時積極的行動可給你帶來難能可貴的經驗，也會讓你進一步獲得好運，不妨快提升你的行動力！單身射手愛情的機會就在不遠處，但前提是你要有心好好把握機會，感情就能順利進展。

摩羯座 12.22~1.19

水星的移轉其實並不能為摩羯的運勢加分，土星、冥王星以及木星的逆行，仍構成不小的壓力，得提防工作、學業上頻頻倒退嚕的窘境，這段時間可以不必太強求自己，凡事盡力就無愧於心！感情發展在金星之下算是值得期待，你與心上人若有似無的互動默契正默默培養中，不需要操之過急，而有對象者感情步伐穩步前進，雖然不快但不至於沒有進展。

水瓶座 1.20~2.18

好運氣、壞運氣在這週會輪番而來，送走水逆之後，水瓶自己仍有不少小逆運衝擊著你，不過這些都只會讓你的心理素質愈來愈高，就算偶爾遇到小小的不順利，大方向上還是穩定地進行！此時對感情的熱情略有消褪，是以愛情的火花雖然不斷的出現，但若真的想超越友達、戀人，真的還需要一點時間慢慢突破。

雙魚座 2.19~3.20

表面鎮定又正常的魚座，其實這陣子一下水逆，又有土逆與冥王逆行，早就惴惴不安了，消極悲觀的心態，運勢能持平就是賺到！此時的你雖然多少隨著水逆結束而找回往日雄風，不過猜疑與自我懷疑仍然是你一大弱處，不敢出手、不敢高聲表達心意，也會是不利於感情發展的大環節，值得留意、改善。

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