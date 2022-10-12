日本必買4款小眾香氛！Shiro香膏、Baum古龍水　終於可以親自試香

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

無論是日本或台灣，國境即將開放的消息大大的振奮人心，想必大家也已經迫不及待，這次就先來介紹幾個近兩年相當受到日本女孩喜愛的小眾品牌中的香氛。

BAUM

資生堂旗下的保養品牌，以森林和樹木為本，從香氣、成分到瓶器的運用都感謝著大自然的恩惠，取自自然、回歸大地，以不傷害環境為根本出發，打造一系列清潔、保養和香氛等。其中最引人注目的無非是有著圓潤蓋子和瓶身的古龍水，三款香氣都是樹木來由的氣息，並加入了現代的香氣加以調配，打造出充滿療癒感的森林浴清新香調。





WOODLAND WINDS

就像樹林中湖畔吹來的微風，令人心曠神怡的清新感和果香，是非常清爽的香氣。

前調：佛手柑、洋甘菊

中調：絲柏、芫荽、天竺葵、玫瑰

基調：雪松、香根草

FOREST EMBRACE

在寂靜的森林中冥想著，帶有植物和煙燻的氣息，是具有森林神秘感的香氣。

前調：小荳蔻、萊姆中調：依蘭、茉莉、玫瑰基調：雪松、檀香、廣藿香

SYMPHONY OF TREES

就像在高原上開滿了花朵，樹木和鮮花散發著充滿生命力的甜蜜氣息，帶來積極活潑的感受。

前調：天竺葵、迷迭香、尤加利

中調：玫瑰、鳶尾、紫羅蘭

基調：雪松、檀香、廣藿香

Aux Paradis

以天然香氣和原料為主軸的天然品牌，從世界各地引進天然成分運用於產品中，其中最受到矚目的產品就是香氛和護手霜系列，季節限定款的香氣推出就會被搶購一空。





目前加上季節限定的香氛一共有11款，主打以天然香調成分組成的淡雅香氣，整體而言是比較偏清淡、柔和的香味，雖然持久度沒有這麼高，但無侵略性的氣息很受日本女孩喜愛。圓罐護手霜也跟著香水的香氣製作，同樣也是品牌的熱門產品。

OSAJI

來自日本的天然彩妝、保養和香氛品牌，負責人擁有皮膚科專業背景，透過結合天然植物、日本文化和醫學科技等等打造的品牌，簡約的包裝也很受到日本年輕人的喜愛。





香水則是從日本人熟悉的香氣下手，聲音、顏色、花草樹木等，目前一共有八款香氣，在日本也有調香體驗的活動可以報名，以香氛來說也算是親民好入手的價位。不同季節也會推出限定氣味，讓人忍不住想入手蒐藏。

Shiro

最後則是不管在台灣、日本都很有人氣的品牌，來自北海道的Shiro，品牌的信念是採用天然的成分並減少不必要的添加，汲取來自海洋與大地的天然資源並蘊藏於保養、彩妝和香氛中。





香氛產品有香水、擴香和固體香膏等產品，其中像是皂香、白茶都是很熱門的香氣，特別推薦固體香膏是熱賣商品，輕巧、好攜帶，很適合旅遊的時候使用。

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