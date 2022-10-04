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巴黎時裝周／Zendaya全透膚火辣看秀！VALENTINO用「密密麻麻V」洗版社群

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▲VALENTINO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲VALENTINO 將高級訂製精神發揚於成衣設計。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著時尚的腳步來到2023春夏，VALENTINO從秋冬的粉紅旋風「PINK PP」來到了對於純粹的探討，從一件全身滿是「V」圖騰的洋裝開始，密密麻麻跳脫框架，各種精準剪裁的裙裝將高級訂製精神發揚於成衣設計。「VALENTINO GIRL」代言人Zendaya （贊達亞）驚喜現身看秀製造話題。

▲VALENTINO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲「UNBOXING VALENTINO 」2023春夏時裝秀，品牌創意總監Pierpaolo Piccioli（中）與模特兒 。（圖／品牌提供）

品牌創意總監Pierpaolo Piccioli 所操刀的「UNBOXING VALENTINO 」2023春夏時裝秀，從「純粹」反襯出設計本質的複雜與豐沛，首套造型就是遍佈全身的V圖騰洋裝，密密麻麻的紋理蔓延到模特兒臉部，連手套、絲襪皆不放過，便可知這是本季的搶眼元素之一。緊接著在貼合身體曲線的衣著中，緊身胸衣如同第二層肌膚般，再注入了網紗、羽毛流蘇以及亮片裝飾，將疊層設計化於無形，繁複元素完美合一。

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲從首套V圖騰延伸造型，VALENTINO紅回歸。（圖／翻攝自IG）

玩色大師在本季終於回歸了那抹最正宗的VALENTINO紅色，表現在敞開頸部曲線的長版襯衫披風、優雅長裙中，要能夠在單色美學中卻不顯枯燥，多虧了多樣化的剪裁方式，再次見證Pierpaolo Piccioli 比女人更懂得性感要如何發揮。

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲矚目配件包括V圖騰托特包、透明高跟鞋。（圖／品牌提供）

可想而知本季包款的豐富性，取下單顆鉚釘化作手提包、滿滿排列的V圖騰托特包，以及全是亮片的Locò bag，都是從衣著延伸而來。品牌代言人Zendaya （贊達亞）穿著秀上延伸款黑西裝搭配透膚V Logo，暗黑造型完美化身「VALENTINO GIRL」。

▲VALENTINO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲品牌代言人Zendaya （贊達亞）受邀看秀 。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

巴黎時裝周, VALENTINO, 春夏, 2023

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