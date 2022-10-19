2022週年慶SK-II組合一次收！4大夢幻組合明星商品　晶瑩剔透趁現在！錯過再等一年

▲想像仙女般美的從容自信，面對肌膚美麗的困擾就交給PITERA™奇蹟神解！（圖／SK-II提供，下同。）

消費中心／綜合報導

擁有SK-II獨家成分PITERA™，實現晶瑩剔透仙女肌的機會來了！當肌膚出現暗沉、缺乏彈性、毛孔粗大、紋路若隱若現…快來逛SK-II 2022週年慶，今年青春露、活膚霜…4大明星組合不能錯過，手刀補貨一次購足，讓你一整年肌膚持續水潤透亮！

肌膚困擾交給PITERA™來幫助你！不靠濾鏡也能零死角美得像仙女

秋老虎頻頻發威，天氣忽冷忽熱溫差大，肌膚容易不穩定，不只暗沉無光、毛孔粗大乾澀，還伴隨油水不平衡困擾，導致保養面臨大卡關；面對鏡頭自拍、照鏡子的時候，怎麼看總覺得只有某些角度好看，或者線上會議、與另一半視訊時，看著前鏡頭常忍不住想一直喬出好看的角度，一旦沒有濾鏡就沒有安全感？想像仙女般美的從容自信，面對肌膚美麗的困擾就交給PITERA™奇蹟神解！

▲這款蘊含90%以上高濃縮PITERA™的水狀精華液，能奇蹟般地改變全球女性肌膚命運。

過去使用許多保養精華，最怕黏膩又不好吸收？你需要突破性的「SK-II青春露」神救援，這款蘊含90%以上高濃縮PITERA™的水狀精華液，能奇蹟般地改變全球女性肌膚命運。PITERA™是一種特殊酵母進行專門發酵而成的SK-II獨家經典成分，與肌膚天然的保濕因子成分相似，因此很容易被肌膚吸收，就像肌膚最親密的好朋友，而且PITERA™富含50種微量元素，不僅能由內而外保濕調理、穩定肌膚，還能在關鍵時刻為你的肌膚保養神助攻，改善暗沉及毛孔問題，實踐充滿健康光澤的肌膚，也因此風靡全球超級巨星，享有「神仙水」的夢幻美名，讓許多女性重新愛上自己的肌膚，每時每刻* 煥發肌膚晶瑩剔透！

*指每一次使用神仙水的時刻！

▲「SK-II肌活能量輕盈活膚霜」從肌膚紋理、肌膚屏障及肌膚飽滿度三大面向一一擊破，全面實現肌膚零死角立體緊緻。

有了好膚質，自然想進一步追求臉部的美感，希望不論自拍、視訊時，都能在鏡頭前更上相？肌膚緊緻度不足就是初老的警訊，而肌膚乾燥粗糙、毛孔粗大以及細紋、失去彈性都是令女性相當在意的問題，「SK-II肌活能量輕盈活膚霜」從肌膚紋理、肌膚屏障及肌膚飽滿度三大面向一一擊破，全面實現肌膚零死角立體緊緻。透過PITERA™結合全方位緊緻科技，「SK-II肌活能量輕盈活膚霜」能改善細紋及皺紋等問題，加強肌膚保濕屏障，使肌膚飽滿平滑，任何角度都澎潤有光澤，再也不怕拍照遇到死亡角度。

沒買到再等一年！年度必敗SK-II 4大週年慶夢幻組合一次看

不論你是SK-II新鮮人還是骨灰級鐵粉，都必須知道一年一度最大檔的百貨週年慶到底哪些組合令人搶破頭也要買到！今年SK-II週年慶照樣把最受注目的明星商品通通都包進SK-II週年慶4大明星組合，值得囤好囤滿晶瑩剔透一整年。

▲【SK-II青春寵愛特惠組】 建議零售價NT$8,600。

像是鐵粉系小姐姐必囤的「青春寵愛特惠組」，買青春露加大版330ml就送小款青春露、亮采化粧水、全效活膚潔面乳，還加碼把迷你版肌活能量活膚霜及眼霜一起打包，一次收齊SK-II全明星組合不後悔。

【SK-II青春寵愛特惠組】建議零售價NT$8,600

SK-II青春露330ml

贈

SK-II 青春露 30ml

SK-II 亮采化粧水 30ml

SK-II 全效活膚潔面乳 20 g

SK-II 肌活能量活膚霜 2.5 g

SK-II 肌活能量眼霜 2.5 g

*最終定價和促銷將由零售商決定

▲【SK-II潔膚特惠組 】建議零售價NT$6,500。

重視毛孔清潔、肌膚穩定平衡的小資族，清潔保養首選「潔膚特惠組」，買青春露230ml就送小ml數肌活能量活膚霜及全效活膚潔面乳*3，從清潔開始一步步打造晶瑩剔透美肌。

【SK-II潔膚特惠組 】建議零售價NT$6,500

SK-II 青春露 230ml

贈

SK-II 肌活能量活膚霜 15g

SK-II 全效活膚潔面乳*20g*3

*最終定價和促銷將由零售商決定

▲【SK-II活膚優惠組】建議零售價NT$5,490。

重視鏡頭前肌膚立體澎潤感的迷人網美，入秋乳霜首選「活膚特惠組」，買肌活能量活膚霜/肌活能量輕盈活膚霜就送2片青春敷面膜、全效活膚潔面乳及肌活能量活膚眼霜，肌膚緊緻彈潤、電力滿檔，打卡張張零死角仙女美照連前男友都想求回頭。

【SK-II活膚優惠組】建議零售價NT$5,490

SK-II 肌活能量輕盈活膚霜 80g

贈

SK-II 青春敷面膜 1 片*2

SK-II 全效活膚潔面乳 20 g

SK-II 肌活能量眼霜 2.5 g

*最終定價和促銷將由零售商決定

▲【SK-II鑽石光優惠組】建議零售價NT$6,800。

追求提亮、想要肌膚自帶光澤空靈小仙女必入手提亮常勝軍「鑽光特惠組」，超肌因鑽光淨白精華買1送5，直接連青春露、青春敷面膜、肌活能量活膚霜及眼霜通通帶回家，不只改善肌膚暗沉，也讓肌膚更加細緻柔嫩。

【SK-II鑽石光優惠組】建議零售價NT$6,800

SK-II 超肌因鑽光淨白精華50ml

贈

SK-II青春露30ml

SK-II青春敷面膜1片

SK-II肌活能量眼霜2.5g

SK-I肌活能量活膚霜2.5g*2

*最終定價和促銷將由零售商決定

2022週年慶直接鎖定SK-II 做完功課手刀清空購物車！

這次SK-II週年慶多項組合超吸睛，眾多超人氣明星商品組合絕對通通都想打包回家，只是這麼多精選必敗組合根本意圖使人選擇困難，不如把握最後機會直接靠櫃了解肌膚需求，將最適合自己的SK-II美肌神器通通買好買滿，一次清空購物清單手刀GO。

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