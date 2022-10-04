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營養師傳授「消水腫菜單」，腰果、香蕉都在內

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▲▼營養師傳授「消水腫菜單」。（圖／Unsplash）

▲腰果富含鎂，能幫助解決水腫問題。（圖／Unsplash，下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你的胖其實不是胖，或許是水腫，營養師程涵宇分享，女性生理期荷爾蒙變化、代謝差、過敏、少運動都是水腫的原因，想要排除多餘水分，不妨從以下4類消水腫食物清單下手。

▲▼營養師傳授「消水腫菜單」。（圖／Unsplash）

#利尿飲料

研究發現建議每天要喝2-3杯咖啡，高劑量咖啡因才有利尿作用，而綠茶和紅茶的咖啡因含量有溫和的利尿作用，前提是平常不太有喝茶習慣的人效果感受會最明顯，豆漿擁有豐富水分及鉀離子，建議一次至少喝300ml，洛神花茶也有不錯的消水腫效果。

▲▼營養師傳授「消水腫菜單」。（圖／Unsplash）

#高鉀食物

想要消水腫，必須攝取高鉀食物幫助排鈉，鉀幫助維持體液平衡以減少身體內水分滯留，平衡鈉的作用來防止液體積聚和浮腫，以及增加尿液的產生，營養師舉例像是香蕉、奇異果、番茄、空心菜等食物都是好選擇。

▲▼營養師傳授「消水腫菜單」。（圖／Unsplash）

#高鎂食物

鎂參與了 300 多種身體酵素作用，讓身體能夠好好正常代謝運作，足夠的鎂可以幫助減少水腫問題，一些研究也發現鎂的補充劑，可以幫助減少經前症候群 的症狀，包括腹脹和水腫問題。高鎂食物也建議從綠色蔬菜、85%黑巧克力、腰果、海苔下手。

▲▼營養師傳授「消水腫菜單」。（圖／Unsplash）

#維生素B6

維生素 B6 是一種水溶性維生素，可以調節體液平衡有助於減少水腫問題，富含維生素B6的食物包括：海帶、雞肉、海鮮、豆腐皮等。

▲▼營養師傳授「消水腫菜單」。（圖／Unsplash）

除了多攝取以上食物，想避免水腫必須避免重鹹食物，培根，高鈉沾醬、酸辣湯、牛肉湯等，經常吃重鹹高鈉飲食，會使細胞外鈉離子濃度變高，在體內吸附了大量水分導致身體浮腫、水腫，甚至還會有血壓問題。

而精製的碳水化合物通常添加了糖而且膳食纖維較少，這可能導致血糖和胰島素迅速飆升，高胰島素狀態可能會增加腎臟的重吸收，從而導致更多的鈉滯留。

▲▼營養師傳授「消水腫菜單」。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

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關鍵字：

消水腫, 飲食, 菜單

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