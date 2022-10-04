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巴黎時裝周／夏姿「七巧板遊戲」變出絕美印花！天堂鳥剪影＋幾何超吸睛

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▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿全新2023 春夏系列採用線上發表 。（圖／品牌提供） 

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳持續在巴黎時裝周上發光發熱，全新2023 春夏系列大秀以「䫑巧」為主題，帶來了七巧板元素所延伸的系列，透過各種形狀千變萬化於服裝中，同時標誌性刺繡再度進化，看點滿滿。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲設計總監王陳彩霞打造夏姿全新2023 春夏系列大秀，以「䫑巧」為主題 。（圖／品牌提供）

大家兒時所接觸過的七巧板，可通過等積變換創造出不同的形狀，本季設計總監王陳彩霞將此串起時裝元素，通過肩帶線條交錯出稜角形狀的立體剪裁背心搭配「 SHIATZY 」字體錯位拼接膝上裙、梯形解構多層次裙裝以及由「七」片裁片所構成的多層次經典立領洋裝為本系列創造出富有獨特立體感的層次變化。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲明亮色系喚起對於春夏的渴望 。（圖／品牌提供）

為迎合春夏時節，色系上的使用鮮明多變，包括了蜜橙橘、金盞黃、霽藍與朱砂紅印花，表現出輕快明亮的節奏；剪裁創新抹去了過去的柔美氛圍，H-line 方形結構網狀外套不分性別都能夠演繹。品牌的刺繡圖騰往往是中西合璧的精華，本季透過手繡針法於烏干紗上勾勒出幾何圖形的鏤空美學，再與挽繡、打籽繡等相互交織；布花以波普藝術（Pop Art）鮮明大膽的筆觸重新定義幾何圖形，並融入具東方意象的天堂鳥與蘭花剪影。

雖然未在巴黎以實體秀形式發表，品牌仍獻出了於台北流行音樂中心拍攝的影片，模擬山巒起伏般不規則的幾何建築結構，模特兒隨著光影變化來回穿梭，象徵服飾的變化無窮。

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關鍵字：

巴黎, 時裝周, SHIATZY CHEN, 夏姿・陳

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