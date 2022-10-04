UNIQLO X JWA本季必敗「費爾島圖騰」單品　marimekko家居支線登場

記者王則絲／台北報導

UNIQLO and JW ANDERSON聯名合作已邁入第五年，每次都令人十分期待，而今年的秋冬系列即將於10／7正式上架，本季UNIQLO and JW ANDERSON以英國現代主義的建築為靈感，設計出簡練兼富童趣的系列，其中皇室愛用的費爾島圖騰單品必收；與UNIQLO聯名的常客荷蘭品牌marimekko近日則是推出全新家居支線marimade，運用環保、天然、可再生的原料，打造可愛風格的家飾與小物。

▲UNIQLO and JW ANDERSON秋冬系列即將於10／7正式上架。（圖／品牌提供）



UNIQLO與鬼才設計師Jonathan Anderson的同名品牌JW ANDERSON已合作第五年，將英倫時尚帶入日系的簡約當中，今年秋冬以「英國現代主義的建築設計」為靈感，Jonathan Anderson表示：「本季我的靈感來自於英國當代建築設計，主要是那些使用俐落設計、極簡風格的建築物。極簡建築的設計秘訣是對於細節上的關注，而這些細節能讓簡約設計更加完整。」

▲UNIQLO and JW ANDERSON今年秋冬的撞色設計單品。（圖／品牌提供）



今年秋冬UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列在廓型上簡潔俐落，同時運用了JW ANDERSON招牌的大膽撞色設計，帶來「小羊毛圓領毛衣」、「美麗諾高領毛衣」，以及復古格紋風的印花外套。

▲UNIQLO and JW ANDERSON本季必敗「費爾島圖騰」單品。（圖／品牌提供）



受到英國皇室喜愛的「費爾島圖騰」源自於蘇格蘭的小島，在本季UNIQLO and JW ANDERSON系列中扮演重要角色，推出「針織費爾島外套」、「圓領針織衫」、「JWA HEATTECH 襪子」⋯⋯等單品，絕對是今年冬天必備，且民族風的印花在年末佳節時期也特別應景。

UNIQLO的長期聯名對象，荷蘭設計師品牌marimekko，其可愛的獨特印花風格，不只是運用在服裝上廣受歡迎，marimekko的設計家居品，一直以來也累積了許多忠實收藏家。

▲marimekko宣布推出全新家居支線「marimade」。（圖／品牌提供）



近日marimekko宣布推出全新家居支線「marimade」，marimade產品由環保、天然、可再生、可回收和可重複使用的材料製成。marimade家居系列將在台北復興SOGO City’super進行快閃店展售首賣，讓大家在逛超市的時候，藉由marimade環保家居系列商品，將生活融入環保概念，展售期間至10／25。

▲marimade家居系列在台北復興SOGO City’super進行快閃店展售首賣，期間至10／25。（圖／品牌提供）



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