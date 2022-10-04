婁峻碩霸氣男友力爆發　喊送焦凡凡整套Pandora聯名款一起戴對鍊

▲Keith Haring x Pandora 12件新作今在台亮相。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

活躍於80年代的普普藝術家Keith Haring逝世32年，作品仍不斷啟發各領域，特別與時尚圈有強烈連結，丹麥品牌Pandora今在台發表Keith Haring x Pandora聯名系列12款作品，由嘻哈歌手婁峻碩示範穿搭，她透露已收藏一套，更霸氣表示不借女友焦凡凡戴，而是買一套給她，他說：「因為我喜歡戴手鍊，可以一起戴對鍊！」

▲嘻哈歌手婁峻碩佩戴Keith Haring x Pandora首飾展現潮男風格。（圖／Pandora提供，以下同）



談起為另一半挑選禮物，婁峻碩自豪從未「踩雷」，每一次女友都很喜歡，祕訣是細心觀察對方喜好，而他對自己的時尚風格更有自信，表示：「好像沒有什麼不敢嘗試。」所以他無論買服裝、配件或挑禮物，都屬於快、狠、準類型，此次直接收藏12款Keith Haring x Pandora聯名系列首飾，開心說：「我終於找到心儀的戒指了。」

▲Keith Haring x Pandora奔跑心形人針式耳環3,980元，LOVE鍊圈雙色金屬手鍊8,180元。



Keith Haring x Pandora聯名系列運用雙色金與Keith Haring招牌粗線條圖案展現高調風格與活潑氣息，包括雙色金屬扭動人像T字釦項鍊、愛心圖案或奔跑人串飾、波浪人像戒指，都重現80年代的紐約氛圍，即起至年底購買此系列，還能獲得聯名收藏盒，更添收藏價值。

▲Keith Haring x Pandora波浪形人像開口戒指（左）7,380元，愛心與人粗圈戒指5,980元。

瑞士腕錶品牌Swatch也曾發表Keith Haring聯名之作，由於他生前是米奇的忠實粉絲，創作不少以米奇為主角的插畫，1986年他也曾為Swatch設計過4款腕錶，因此促成三方聯名，去年Swatch發表黑白米奇、條紋米奇、電流米奇、電流米奇Maxi等4款時計，於錶上重現這位塗鴉大師所繪製的米奇圖案，獲得錶迷熱烈迴響。

▲Swatch去年推出Keith Haring「電流米奇」錶款，如電線般的線條勒出米奇的輪廓，6,000元。（圖／Swatch提供，以下同）





▲Swatch「條紋米奇」腕錶面盤放上Keith Haring繪製的米奇插畫，3,150元。

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