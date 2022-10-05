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石墨烯孅塑褲下殺899元　穿上超顯瘦，配T恤、襯衫都好看

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文／C編

近年運動風格的裝扮非常受到歡迎，女孩們都是一件長版T恤搭配運動內搭褲就出門，看起來活力又顯瘦，想找好穿的內搭褲，「Her森森」推出「東森ETMallxGIAT聯名2022新4色MIT無縫石墨烯超彈力孅塑褲」，原價1280元、特價899元，超值得入手。

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▲ETMall,GIAT,Her森森,內搭褲,石墨烯,孅塑褲。（圖／Her森森）

▲東森ETMallxGIAT聯名 2022新4色MIT無縫石墨烯超彈力孅塑褲，原價1280元、特價899元，點我購買

這次聯名推出的孅塑褲，採用科技材質石墨烯製作，是一種由碳原子組成的六角形呈蜂巢晶格的材料，在製作上融入織料品，可以擁有良好的超導特性，均溫導熱，持續達到涼適感，一年四季都可以輕鬆穿出門，冬季更能夠穿在寬褲裡面，增加禦寒效果。

孅塑褲之所以厲害，更在於它貼身的版型，可以長時間緊貼身形，展現出最完美的曲線，高彈力的設計能夠擁有良好的延展度，特殊織法使它擁有多條橫道可以延伸腿部線條，幫助伸展，直行區域讓腿部曲線更加順行，擁有增長腿部的視覺效果。

因為特殊織法，孅塑褲也擁有如同無縫般的微塑機能，超彈力包覆肉肉，卻不會有緊勒效果，在腰間也採用加寬的特殊織紋，讓肚肚可以輕鬆被包覆，吸濕排汗的透氣材質，穿上身還可以舒緩腿部壓力，當然厲害。

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▲ETMall,GIAT,Her森森,內搭褲,石墨烯,孅塑褲。（圖／Her森森）

▲東森ETMallxGIAT聯名 2022新4色MIT無縫石墨烯超彈力孅塑褲，原價1280元、特價899元，點我購買

「Her森森」推出「東森ETMallxGIAT聯名 2022新4色MIT無縫石墨烯超彈力孅塑褲」，原價1280元、特價899元，共有曜岩黑、尊榮灰、皇家藍、極光紫，每一個顏色都特別好搭配，上身穿T恤、洋裝、襯衫通通都可以，是每個女孩都必備的單品。

關鍵字：

ETMall, GIAT, Her森森, 內搭褲, 石墨烯, 孅塑褲

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