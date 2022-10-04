直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款

▲2023春夏巴黎時裝周，LV大秀壓軸登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

遊樂園的魔力無窮，總是讓大人小孩都開心，2023春夏巴黎時裝周最後一天，將輪到LOUIS VUITTON（路易威登）登場，預告短片中女裝創意總監Nicolas Ghesquiere提到他對遊樂園的喜愛，是否運用在時裝系列令人萬分期待，台灣時間10月4日晚間9點半，記得一起看大秀直播，早已在巴黎的蕭亞軒（ELVA）是嘉賓之一，她開心秀出LV所送、還未上市的早春最新包款，顯然一切準備就緒，要在秀場發光。

▲LV預告2023春夏秀。（圖／翻攝LV IG）

LV再度於羅浮宮Cour Carrée方形庭院辦秀，預告中有紅色的棚子、滿滿的圓形燈泡，由法國藝術家Philippe Parreno專程打造的場地，想必會是不同於一般、LV獨有的「遊樂園」，一場秀的時間很短，正因為如此，所以會有燦爛的火花，讓10多分鐘的秀不會因為結束而消失，而是延續成記憶中永遠的亮點。

蕭亞軒早已抵達巴黎，前幾天站在陽台，對天空嬌嗔喊著：「Hello, Paris！」還透露「言語無法形容我現在的感覺有多好」，可見對巴黎之行的滿意程度，她po出品牌送的Side trunk monogram包，這是2023早春新款，預計11月才會上市，蕭亞軒已經搶先擁有，而此行重頭戲當然是LV大秀，屆時的造型一定相當精心。

▲蕭亞軒早已到巴黎準備看秀。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

▲蕭亞軒秀出LV送的最新包款Side trunk monogram。



▲LV 2023早春系列的Side trunk monogram包，有多種款式。

莫莉也受邀看秀，她拍下邀請函與金色Coussin包，開心寫下：「就是今天了！我的首次LOUIS VUITTON大秀就是今天了！」並表示會看完秀會立刻發文分享，要粉絲鎖定，直言：「這不能不等吧」！

▲莫莉在巴黎行程滿滿，除了看秀也直播，她秀出LV大秀邀請函與金色Coussin包。（圖／翻攝molly_chiang IG）