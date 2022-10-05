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試・開箱／RMK「爍光眼影」細緻閃耀美到炸！一次20色讓女孩玩瘋

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記者李薇／台北報導  圖／品牌提供

近年，彩妝品牌追求大膽玩色，多樣性的質地跟顏色交織，加上溫柔的包裝，每一款都美得讓人捨不得開封；以下就盤點近期推出的厲害彩妝系列，從顏色到粉質幾乎都無可挑剃，讓人能夠沉浸在彩妝帶給人的愉悅享受之中。

＃RMK 不設限眼影，1.2g、售價900元

▲RMK不設限眼影。（圖／品牌提供）

在彩妝總監YUKI的帶領下，RMK在近年有著更新潮、更溫柔的轉變，這次推出20色的不設限眼影，一次蘊含了3種質地：爍光、光燦、霧光，其中，近年非常流行的「光燦」質感，以大顆粒的珠光融入色彩之中，可以帶出眼妝的閃耀感，而且能夠服貼在眼部肌膚，創造出繽紛的妝容。

最容易上手的「爍光」，則是混合了細緻珠光的色彩眼影，細膩粉質真的讓人一摸就上癮，塗抹到眼間則是霜狀的質感，使用起來超級服貼，而且不容易畫髒，相當好暈染，可以自由單色使用或是混搭上色，都可以展現出時髦的妝容效果。

＃La bouche rouge 花徑漫步裸光頰彩棒，4.5g、售價1350元

▲RMK,La bouche rouge,YSL,彩妝,眼影盤,眼妝,。（圖／品牌提供）

法國彩妝品牌La bouche rouge向來以永續純淨的配方，製作出可以歷久流傳的彩妝單品，展現出「奢華」卻不濫用的態度，這次推出全新的花徑漫步裸光頰彩棒，總共有5種顏色，奶霜般的質地輕輕塗抹就可以展現出絲滑細緻的妝容，讓頰彩也可以完美服貼於臉部肌膚，帶出細膩、宛如自然的紅潤感妝效。

＃YSL 訂製奢華皮革彩妝盤 #5 赤裸荒漠，20g、售價3600元

▲RMK,La bouche rouge,YSL,彩妝,眼影盤,眼妝,。（圖／品牌提供）

以摩洛哥最美的黃昏時分為靈感，YSL推出全新的訂製奢華皮革彩妝盤，以經典V字紋路設計出眼影盤的皮革包裝，展現出極致奢華的態度，裡面顏色結合了大地色、金棕色、桃粉紅等色澤，是一盤可以日常、也能夠打造派對妝容的單品，拿在手上補妝也充滿精緻質感。

關鍵字：

RMK, La bouche rouge, YSL, 彩妝, 眼影盤, 眼妝

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