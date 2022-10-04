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牛爾老師教超紅抗老保養法「早C晚A」　5大細節要注意

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▲▼ 牛爾老師教超紅抗老保養「早C晚A」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲近來很火的「早C晚A」保養法，執行時有些細節需注意。（圖／翻攝IG@goodal_official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　

有在關注保養議題的人，應該都聽過近年來很紅的「早C晚A」保養法，在抗老、提亮和細膩肌膚上的有感效果，讓許多保養達人也很推薦。到底「早C晚A」是什麼？該怎麼做？美容教主牛爾老師就分享早C晚A的基本概念與操作方式，還有5個執行時需要注意的小細節一起告訴你。

＃不要疊加同類產品

維生素C、維生素Ａ本身就帶有一點刺激性，再疊加同類的產品就會放大刺激，反而會對肌膚造成傷害。

＃不要和酸類產品同時使用

正在刷酸、使用酸類產品的人，建議暫時不要嘗試「早C晚A」，因為酸類物質再和維生素A、維生素C成分搭配可能會導致刺激性過強，對肌膚屏障造成傷害。

＃先建立肌膚耐受度

初次嘗試「早C晚A」的人，建議要先建議肌膚的耐受，不要心急直接下「猛藥」，一下就用高濃度或是過於頻繁使用，一定要循序漸進。比如第一週先從嘗試3天一次開始，肌膚可以承受、沒有過度的刺激感，再到兩天一次，最後肌膚耐受了，就可以開始每天使用了。

＃做好防曬工作

維生素A遇到紫外線會存在光敏性的可能，所以需要避光保存，同時要做好防曬工作，增強保護。

＃注意刺激性

在選擇維A、維C類產品時，千萬不要「貪心」一味選擇高濃度，並不是濃度越高就代表功效越好，選擇適合的濃度才能在發揮效果時，不過度刺激肌膚。

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關鍵字：

保養, 護膚, 早C晚A, 保養法, 抗老

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