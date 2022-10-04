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早餐一杯蔬果汁！營養師曝90歲張忠謀「養生6秘訣」

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▲▼營養師曝90歲張忠謀「養生6秘訣」 。（圖／Unsplash）

▲早晨一杯蔬果汁幫助補充膳食纖維和維生素。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活壓力大，三餐作息不正常，導致還沒有幾歲就覺得體力大不如前，營養師高敏敏提到，想認真經營人生，必須就得從健康著手，她舉例90歲的張忠謀，懂得經營公司更會經營健康，盤點他的養生秘訣，現在跟著做還不算晚。

#放慢說話速度

平時以節奏徐緩的說話速度為主，放慢速度講話，同時也是在整理思緒。

#規律作息

每天早上5點半到6點起床，8點半進公司，傍晚6點半到家，晚上10點準備上床，11點之前一定會入睡。

#良好基因

曾有報導分享，張忠謀的父母很長壽，母親享壽102歲、父親86歲，以當時的平均壽命才60多歲來說，他的父母都算是很長壽，或許這樣的好基因也為他的健康加分。

#不加班、不應酬

每週不在公司待超過50個小時，每個月應酬不超過兩次（每次並在1.5小時內結束），盡量讓三餐、作息規律。

#持續運動、飲食清淡

一週至少有6天，在跑步機上快走40到45分鐘，他在家和公司都有放置跑步機，有空就會跑跑步，避免避免運動倦怠與停滯期、延緩老化。

#閱讀益智、音樂紓壓

張忠謀把閱讀、音樂配合不同時辰的生理和情緒脈動做搭配，至於聽的音樂內容也因時辰不同而做調整，像是清晨以嚴肅且有濃厚宗教味的巴哈音樂為主，午後則聽雄壯澎湃的貝多芬，睡前以最能平穩神經和心跳的莫扎特、蕭邦。

▲▼營養師曝90歲張忠謀「養生6秘訣」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

除了以上，張忠謀也注重三餐搭配， 早餐會喝一杯新鮮蔬果汁，午晚餐則是家裡準備好的飯菜，或是一魚一肉一菜的簡單菜色，也以少油低鹽的烹調為主。

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關鍵字：

張忠謀, 養生, 健康, 營養師

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