fb ig video ETtoday search mobile

三宅一生「斑斕毛織」大衣繽紛絢麗　每一款花紋都象徵植物的部位

>

記者王則絲／台北報導

ISSEY MIYAKE 2023春夏系列早先於巴黎時裝周的大秀落幕，讓我們將目光拉回現在的時序。ISSEY MIYAKE 2022秋冬中有一項非常重要的靈魂系列——GROW斑斕毛織，以羊毛織布料與繽紛絢麗的撞色花紋，象徵植物生命之美，本季特別於麗晶精品設置限期展區，讓時尚迷能親眼一睹精湛工藝的樣貌。

▲ISSEY MIYAKE GROW斑斕毛織。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE於台北麗晶精品Regent Galleria B2挑空區舉辦特展，期間限定至11月1日。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE今年秋冬以「GROW斑斕毛織」系列為本季的靈魂設計重點，運用四種不同的花紋圖案，象徵植物的不同部位與意義，藉此探討植物的生命之美。藍底色的花紋代表的是植物的根，上頭橘色的刷紋令人聯想到胡蘿蔔；駝色與鮮黃的組合指的則是像鬚根一樣蔓延擴散的感覺；灰色底搭配橘黃色塊，傳達的是莖的概念；而紅色底上的圓點狀圖案，所欲表現的是種子的意象。

▲ISSEY MIYAKE GROW斑斕毛織。（圖／記者王則絲攝）

▲ISSEY MIYAKE GROW斑斕毛織。（圖／記者王則絲攝）

▲ISSEY MIYAKE「GROW斑斕毛織」系列四款花紋皆代表著植物的部位。（圖／記者王則絲攝）

不論我們能不能領會四款花紋的箇中奧義，斑斕毛織的特殊面料絕對讓人驚艷。斑斕毛織的製作過程，是將織物在提花圓機上進行編織，同時需精細的控制布料氈合的時間與溫度，讓外層的羊毛與裡層的棉花，因溫度產生的收縮差異創造出細膩的紋理，摸起來的觸感一點也沒有羊毛的刺感，且經過專業的技法處理後，減少了羊毛衣容易帶來的濕黏不適感，特別適合台灣的氣候。

▲ISSEY MIYAKE GROW斑斕毛織。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE GROW斑斕毛織。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE「GROW斑斕毛織」系列採用了繁雜的工藝手法製成。（圖／品牌提供）

說到期間限定的時尚展覽，GUCCI首度與台中國家歌劇院合作打造的光影藝術表演，也是時尚迷必須朝聖的。GUCCI本次與台中國家歌劇院合作，於外牆壺中居投影光影藝術，透過不斷的扭曲、變形與色彩的轉換，創造各種美麗的視覺效果，展期期間限定至10月10日，每天晚上6點開始展演，每30分鐘播映一次，一直到閉館。

▲台中歌劇院X GUCCI光影藝術。（圖／品牌提供）

▲台中歌劇院X GUCCI光影藝術。（圖／品牌提供）

▲GUCCI首度與台中國家歌劇院合作，舉辦期間限定的夜間光影藝術表演。（圖／品牌提供）

►台中限時浪漫約會景點+1！　GUCCI在歌劇院辦光影秀天黑後巨美

►HUSH曾懷模特兒夢自誇「出門就在美化市容」　將與孫盛希走秀挺台灣設計

關鍵字：

三宅一生, ISSEY MIYAKE, GROW斑斕毛織, 羊毛, 展覽, 特展, 麗晶精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

男人5個下意識的小舉動　代表對你有意思 直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款 安格斯12星座一周運勢10／3-10／9　巨蟹念舊帶來好運、天秤桃花旺爆 最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容 2022國慶煙火在嘉義！不只雞肉飯　6間「超強甜點」全部非常好吃 潤娥短版上衣不慎露出黑色小可愛　張員瑛身材太狂被讚「刷新美貌」 星巴克推「漸變美人魚杯」顏色美翻！　透明「魚鱗玻璃杯」顏值擔當

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面