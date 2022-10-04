三宅一生「斑斕毛織」大衣繽紛絢麗　每一款花紋都象徵植物的部位

記者王則絲／台北報導

ISSEY MIYAKE 2023春夏系列早先於巴黎時裝周的大秀落幕，讓我們將目光拉回現在的時序。ISSEY MIYAKE 2022秋冬中有一項非常重要的靈魂系列——GROW斑斕毛織，以羊毛織布料與繽紛絢麗的撞色花紋，象徵植物生命之美，本季特別於麗晶精品設置限期展區，讓時尚迷能親眼一睹精湛工藝的樣貌。

▲ISSEY MIYAKE於台北麗晶精品Regent Galleria B2挑空區舉辦特展，期間限定至11月1日。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE今年秋冬以「GROW斑斕毛織」系列為本季的靈魂設計重點，運用四種不同的花紋圖案，象徵植物的不同部位與意義，藉此探討植物的生命之美。藍底色的花紋代表的是植物的根，上頭橘色的刷紋令人聯想到胡蘿蔔；駝色與鮮黃的組合指的則是像鬚根一樣蔓延擴散的感覺；灰色底搭配橘黃色塊，傳達的是莖的概念；而紅色底上的圓點狀圖案，所欲表現的是種子的意象。

▲ISSEY MIYAKE「GROW斑斕毛織」系列四款花紋皆代表著植物的部位。（圖／記者王則絲攝）



不論我們能不能領會四款花紋的箇中奧義，斑斕毛織的特殊面料絕對讓人驚艷。斑斕毛織的製作過程，是將織物在提花圓機上進行編織，同時需精細的控制布料氈合的時間與溫度，讓外層的羊毛與裡層的棉花，因溫度產生的收縮差異創造出細膩的紋理，摸起來的觸感一點也沒有羊毛的刺感，且經過專業的技法處理後，減少了羊毛衣容易帶來的濕黏不適感，特別適合台灣的氣候。

▲ISSEY MIYAKE「GROW斑斕毛織」系列採用了繁雜的工藝手法製成。（圖／品牌提供）



說到期間限定的時尚展覽，GUCCI首度與台中國家歌劇院合作打造的光影藝術表演，也是時尚迷必須朝聖的。GUCCI本次與台中國家歌劇院合作，於外牆壺中居投影光影藝術，透過不斷的扭曲、變形與色彩的轉換，創造各種美麗的視覺效果，展期期間限定至10月10日，每天晚上6點開始展演，每30分鐘播映一次，一直到閉館。

▲GUCCI首度與台中國家歌劇院合作，舉辦期間限定的夜間光影藝術表演。（圖／品牌提供）

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