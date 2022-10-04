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Jisoo仙氣妝容Pick這支唇色就對！Jennie草綠色眼影展現前衛個性感

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記者李薇／台北報導

南韓女團BLACKPINK是現在年輕人都很喜歡的大勢團體，裡面4個成員都擁有獨自的魅力與特色，各自都有擁護者，她們不僅在鏡頭前帥氣亮相，私底下也相當可愛活潑，其中，成員Jisoo最近去看秀，更是畫了一個仙氣感的小姊姊妝容，讓整個人氣質更加分。

＃Jisoo 仙氣小姊姊妝

▲Jisoo,Jennie,BLACKPINK,彩妝,Dior,眼影,妝容,。（圖／jennierubyjane IG、品牌提供）

Jisoo這次去看秀的妝容是由Dior所打造，她在眼彩部分搶先使用了全球彩妝創意形象總監Peter Philips為這次2023春夏高級訂製系列時裝秀所設計的經典五色眼影#349 時裝秀限量版，透過金棕、玫瑰木等色調，打造出宛如日落般的細緻眼妝，搭配根根分明的睫毛線條，展現出晶亮有神的雙眼。

▲Jisoo,Jennie,BLACKPINK,彩妝,Dior,眼影,妝容,。（圖／jennierubyjane IG、品牌提供）

在唇色部分則是挑選了Dior相當經典的藍星唇膏系列中#720色，帶有一點點嬌豔玫瑰的色調，讓整體妝容更加凸顯出白皙透嫩的好膚質，同時展現出完美的氣色，讓整個人都充滿活力，同時又兼具女人味，想要跟Jisoo一樣美，Pick這一支唇彩就對了。

▲Jisoo,Jennie,BLACKPINK,彩妝,Dior,眼影,妝容,。（圖／jennierubyjane IG、品牌提供）

＃Jennie 綠色自然系眼妝

Jennie這次為香水品牌TAMBURINS拍攝一系列的廣告、畫報，其中，她上傳的一張工作照中，以一襲米白色平口洋裝、一頭自然微捲的髮絲，搭配草綠色的眼影、以及經典的貓眼眼線，還有自然感的眉型，展現出另類的嫵媚感。

▲Jisoo,Jennie,BLACKPINK,彩妝,Dior,眼影,妝容,。（圖／jennierubyjane IG、品牌提供）

綠色眼影一般亞洲女生都比較難駕馭，只要上臉就特別容易顯髒，想要畫出跟Jennie一樣的時髦感，其他唇彩、頰彩一定要淡之外，綠色也要夠大膽畫，讓顏色呈現出它該有的顯色效果，比起要綠不綠的狀態，更可以展現出個性風格。

▲Jisoo,Jennie,BLACKPINK,彩妝,Dior,眼影,妝容,。（圖／jennierubyjane IG、品牌提供）

關鍵字：

Jisoo, Jennie, BLACKPINK, 彩妝, Dior, 眼影, 妝容

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