巴黎時裝周／Thom Browne「制服膨脹」藏波點萌翻！　西裝下內褲外露超大膽

記者鮑璿安 ／台北報導

Thom Browne 極具特色的制服美學在當代設計中很難被取代，最新巴黎時裝周2023 春夏女裝系列上，更可見設計師的「戲癮」再也藏不住了，直接在巴黎歌劇院大廳上演一場灰姑娘奇幻故事，吹了氣般膨脹的真絲塔夫綢大衣，脫下後顯現各種波點西裝，甚至在戲劇性裙襬上帶出臘腸狗Hector ，一切元素還是如此熟悉。

▲一襲洋緞（Duchess satin）長袍揭開大秀序幕 。（圖／品牌提供）

鬼才設計師Thom Browne 過去是一名演員，半路出家拿起了針線開始創作，這也就不意外他總以說故事的方式呈現新裝。本季從一襲洋緞（Duchess satin）長袍開始講起，佈滿著金線與絲緞交織而成的麻花編織與枝葉刺繡，洋溢中西結合的華麗風格，若以為第一套已經是最浮誇，那就低估Thom Browne 的想像力了。

▲模特兒脫下華美的真絲塔夫綢大衣後再次登場，演繹了波點正裝 。（圖／品牌提供）

接連登場的20件華美的真絲塔夫綢大衣在舞台中央翩翩起舞，用以復古荷葉邊元素搭配了背部的數字標識，是對於學院風的全新解讀。而這一件件如氣球般鼓起的斗篷，脫下後其實就是相對正式的成套西裝，以美國經典牛津布面料打造，隨著模特兒再次登台，展現童趣色彩與波點的碰撞，多層次穿搭功力不可小覷。

▲標誌元素臘腸狗Hector藏在裙襬上 。（圖／品牌提供）

▲Bella Hadid玩轉出低腰、短襯衫、高腰馬甲的搶眼比例 。（圖／品牌提供）

此外，以塔夫綢與緞帶手工編織而成的夾克，與極致百褶裙撐起對比輪廓，上面有著品牌標誌元素臘腸狗Hector ，緊接著透過超模Bella Hadid玩轉出低腰、短襯衫、高腰馬甲的搶眼比例，顯然「低腰時尚」悄悄回歸。大秀尾聲，跨性別演員 Michaela Jaé Rodriguez 乘坐著一輛淡粉色薄紗構成的凱迪拉克自信「走出」，穿起標誌性紅白藍條紋西裝回歸自我，像是告訴世人，沒有灰姑娘的南瓜馬車一樣精彩。