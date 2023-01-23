30歲的Miu Miu演化史！從仿舊皮衣到超低腰迷你裙　永遠穿不膩的秘密

實習記者蔡孟廷／綜合報導

Miu Miu在2023年將迎來30歲生日，這個品牌自1993年誕生就備受注目，在一眾成熟、雍容的品牌中，Miu Miu獨特的俏麗氣質讓全世界的男孩、女孩為之瘋狂。Miuccia Prada也以她獨到、銳利的眼光，讓Miu Miu持續發光發熱，在30周年之際，《ET FASHION》整理了Miu Miu的精彩服裝歷程，搶先歡慶30歲。

Miu Miu



自Miuccia Prada從1978年執掌Prada起，她一再挑戰大眾對奢侈品的既定印象，利用尼龍打造奢侈禮服，將「Ugly Chic」美學成為獨門標記，同時也讓Prada從一個義大利的小皮件商搖身一變成為身價不凡的奢侈品，可是對Miuccia而言，Prada像是繼承家族企業，她並不甘受制於此，因此她在1993年推出了Miu Miu。

▲Miu Miu的廣告始終維持著獨有調皮、靈動的少女感，左為1995年春夏廣告，右為2022年春夏廣告。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

Miu Miu是Miuccia Prada的小名，所以Miu Miu就像是Prada的另一個化身，相較於Prada，更加年輕、華麗，且具有實驗性與前瞻性，因此有人說Prada像是家族中的大姐，飽讀詩書、得體但拘謹，Miu Miu則是帶著千金氣息的小妹，蠻橫、嬌縱卻又讓人愛不釋手。

1993春夏

Miu Miu在現在似乎是嬌弱矜貴的形象，而讓我們回到Miu Miu剛誕生的1993年，當時是叛逆勇敢的牛仔女孩，未經過熨燙過的棉質無袖洋裝，表達出衣服的實用性，而裙襬處的荷葉邊又展現出女孩們獨有的飄逸和優雅。麂皮也是常存在Miu Miu品牌之中的基因，鉚釘與麂皮、光滑與粗糙、堅硬與柔軟，代表女性的不同面向，也就此奠定優雅而前衛的基礎，現在Miu Miu的IG還是寫著「Girls at Hearts」，讓每個人心中的女孩活出真我。

▲「對比」一直以來都是Miu Miu的拿手好戲，同時也是一直以來的品牌核心。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

1994秋冬

Miu Miu將尼龍與皮革拼接，降低皮革的華貴感，同時在皮革上做出的使用痕跡，反而增加自然與人工、古典與現代的衝突，也顯現出設計的實用性，在版型上依然維持Miu Miu一貫的優雅，可以看到Miuccia Prada對於實用主義的執著。而在傳統象徵昂貴、高級的絲絨大衣上，則做出了磨舊與粗糙，這時她也留了一個問題給消費者和觀眾，最昂貴的是甚麼呢？Miuccia將全新的衣服做舊，讓喜歡舊物的人們可以用金錢買到時間留下的印記。

▲將新的東西仿舊，Miuccia用獨特的邏輯設計，讓時間能夠被金錢購買。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

1995春夏

在1995年，Miu Miu舉辦了首場實體秀，這次的嘗試打了出色的一仗，在90年代百花爭鳴、大鳴大放的時尚圈，Miu Miu內斂而精緻的設計，如一注清流，在極繁主義興盛的90年代，讓人耳目一新。如水波一般的洋裝，簡約而柔順的剪裁勾勒出女性線條，走動時搖曳出獨特光澤感。雪紡也是不可或缺的元素，雪紡面料的輕薄飄逸，半透明質感讓肌膚若隱若現，少女性感便呼之欲出，也因為這季讓Miuccia在1995年榮獲VH1所頒布的年度最佳女裝設計師。

▲Miu Miu一直以來都擅長用輕盈的面料塑造少女感，讓美好的花季被永遠紀錄。（圖／翻攝自Miu Miu官網）



1998春夏

青春洋溢的是台上的模特兒？還是每個穿上Miu Miu的人？Miuccia將1998年春夏的主題放在海邊，模特兒們穿著顏色鮮豔的洋裝，彷彿至身在峇里島，艷陽灑在身上，讓女孩們無盡的魅力更加釋放。本季所利用的綁帶元素毫無機能感可言，垂墜晃蕩的綁帶像是女孩們思緒的延伸，抽拉之間多了更多的遐想，輕薄卻硬挺的面料塑造空間感，皺褶與綁帶交互出的線條顯露女體，並非以露出傳統意義上的胸部和臀部，而是由腰線隱約的勾勒出對於青春的想像。

▲並非以袒胸露乳展現魅力，Miu Miu利用緊緻的腰部曲線勾勒少女獨有性感。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

1999秋冬

1999秋冬秀場可以說是機能感與Y2K結合的經典之作，大量運用的插扣、抽繩與口袋這些元素，在現在山系品牌之中也能經常看到，將傳統意義上的手帶和腰帶作為腰包使用，放眼現在依舊時髦，獵鴨靴改造成高跟靴和高跟涼鞋，抹去這些單品原有的機能性，而將Miu Miu擅長的優雅與女性化融合其中。本季將女性的勇敢與自在展現的淋漓盡致，利用軍裝、機能等元素描繪千金的戶外日常，穿著這些衣服不只能出現在米蘭街頭，出現在白朗峰也不讓人覺得奇怪。

▲Miu Miu將少女心和軍裝相結合，所產生出的獨特機能感現在仍蔚為流行。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

2003春夏

討論這季，就不能不提到Miuccia Prada共產黨員的身分，她使用了大量的中國元素，包含盤扣、窗花與軍大衣，多套撞色單品與一再出現的大紅色，都能讓人看到Miu Miu對中國文化的喜愛，本季也是Miu Miu首度在大多數的造型中使用高彩度設計，將旗袍與夏威夷印花結合所帶來度假風情，與寬鬆的Oversized夾克、大衣與針織衫等外搭，碰撞出慵懶休閒的氛圍，即使並未有過多出人意表的設計，但仍然為配色增添許多新意。

▲Miu Miu一改以往統一、低調的色彩，將中國風與度假感完美結合。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

2006秋冬

Miu Miu最經典可芙包便是誕生在2006年的秋冬秀場，抓皺羊皮與辮子背帶，讓Miu Miu可愛的形象深植人心，同時Miu Miu也從這季開始將品牌轉為華麗與高貴，皮草、皮革頻繁的出現在秀場，同時尼龍與皮草的拼接讓衝突感更加強烈，貴氣與機能並存。印花洋裝不單單只是印花，緹花布的亮面光澤更能看見到Miuccia所顯展現的富麗，於此同時也沒有放棄未來感與實用主義，多套造型中都能看到尼龍、魔鬼氈和拉鍊，讓人感受到品牌的新氣象。

▲華美的緹花布與皮草碰上尼龍和魔鬼氈，碰裝出全新感受，同時可芙包的抓皺也是誕生在這季，一出生即成為經典。（圖／翻攝自Miu Miu官網）



2014秋冬

Miu Miu為了想增加和Prada的區別，而將總部從米蘭遷至巴黎，不只讓Miu Miu脫離Prada獨立存在，更是吸收巴黎老牌時裝屋的美學與經驗，讓Miu Miu能夠與這些品牌同台競演。本季延續Miu Miu一直以來的中性與運動感，一改秋冬深色的印象，使用高明度、低彩度建構專屬於Miu Miu的少女衣櫥。男裝輪廓配上金蔥材質的緹花布與PVC防水布，這些衝突的元素減少了Miu Miu在性別上的二元性，進而去擁抱多元活潑的趣味性。

▲利用PVC布與緹花布減少男裝輪廓的陽剛感卻依舊保有Miu Miu中性的性感。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

2019春夏

Miu Miu在2019年的春夏推出了品牌的第一個老花Logo，將原本小寫、精緻的miu miu改成大寫的MIU MIU，像是笑臉一樣童趣而不羈，不像其他品牌Logo那樣的老派或是高尚，Miu Miu用可愛的形象更加靠近群眾。而在設計上更加將可愛放到衣服上，絲綢緞面的花朵、蝴蝶結，無處不見的水鑽和中性風、運動風產生的碰撞，精緻的工藝宛如高訂一般將抓皺、花朵栩栩如生的呈現在衣服上，卻依舊保留獨有的少女感，讓每個人感受到Miuccia與眾不同的審美體系。



▲滿滿的花朵、蝴蝶和水鑽，結合中性剪裁的西裝和運動服，Miu Miu再一次喚起少女並非只有嬌柔一個面向。（圖／翻攝自Miu Miu官網）

2022春夏

超低腰迷你裙，極短版的上衣，一登場馬上吸引住全部人的目光，旋即在社群媒體先起一陣討論的風潮，Y2K元素在2021年重新開始流行，而Miu Miu是第一個趕上這班順風車的品牌。根據外媒採訪，Miuccia Prada表示這季是為了慶祝疫情趨緩，人們的生活逐漸恢復正常，因此設計方便在日常中使用與穿著的單品，將常見的襯衫、洋裝裁短、抽鬚，將下裝全部改成極低腰，成功打造出性感、優雅而逗趣的辦公室景緻，讓人們再一次為Miu Miu歡呼。

▲Miu Miu在2022春夏大膽的嘗試大獲好評，讓Y2K再一次在時尚圈掀起風潮。（圖／翻攝自Miu Miu官網）