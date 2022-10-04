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苗頭不對快停損！網搜「5招擺脫戀愛腦」，拿回主控權

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▲▼網搜「5招擺脫戀愛腦」。（圖／Unsplash）

▲戒掉戀愛腦，讓愛情無往不利。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

很多女生一談戀愛就戀愛腦上身，把對方放在第一位，將時間精力都投注到他人身上，反而讓他不珍惜，若有以上症頭，教你5招戒掉戀愛腦，這樣的愛情才能越談越愉快，拿回愛情的主控權。

#把自己放在第一位

在任何戀愛關係中，記得把自己放在第一位，要反問自己在這段關係中開心嗎？永遠不要委屈自己，委曲求全的愛情不是愛。若是對方讓你不舒服、沒有安全感，你必須及時停損，你如果還是弄不清楚對方愛不愛你，那麼就是不愛。

▲▼網搜「5招擺脫戀愛腦」。（圖／Unsplash）

#別去猜對方的想法

很多人都習慣去猜對方的心，他今天沒找我，是不是就不愛我？還是我做錯什麼，讓他不開心？其實不需要去猜，光是從他的行為就能看出答案，不主動聯繫就是不愛，不花時機在你身上就是不喜歡。

#關注自己的需求是否被滿足

一段好的戀愛、應該是讓人開心且愉悅，而且會讓你變得更好，如果這段感情談得不開心或是被忽略，那麼必須考慮要趕快抽身，要記得好的戀愛是滋養自己，而不是折磨自己。

▲▼網搜「5招擺脫戀愛腦」。（圖／Unsplash）

#愛情中學會順其自然

別把心力全都放在對方上，才剛認識就要確立關係，確定關係後又在計畫將來，這樣的方式會讓對方壓力很大，記得在感情中要學會順其自然，自然的相處，順利的話才一步一步往後計畫，千萬別強求。

#不要太容易被感動

女生很容易被對方的噓寒問暖所感動，記得跳出來思考一下，他能這樣對你，是不是也能輕易地對待別人，戀愛中很多細節都是可以演出來的，不要過分感動被牽著鼻子走。

關鍵字：

戀愛腦, 主控權, 戀愛

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