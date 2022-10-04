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買不到機票也能吃好吃滿　SOGO、新光三越日本展好物大點名

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▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）

▲SOGO京都美食展一開展就有許多熟客急著去囤貨。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

10月即將開放國境，出國議題又炒一波，SOGO與新光三越百貨不約而同祭出日本展，讓民眾搶不到機票也能吃好買好，SOGO京都展今年有8間初登場，高達10家實演很有類出國氛圍；新光三越則從9月底於南西店展開日本商品巡迴展，與壽司郎合作推出獨家限定版，初登場咖哩麵包與雞白湯拉麵也很有看頭。

▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）

已做出長久口碑的SOGO京都美食展從10／4至10／16於忠孝館12F活動會館舉行，共集結75家品牌，包括京都在地27家同步上陣，以及8家初登場，並有10家實演美味店鋪，其中有5間還是日本當地職人來台，主打在地手感的美味。

初登場主打京都「Patisserieれれれ」伊根滿開酒粕磅蛋糕，香氣十足，糕體鬆軟紮實；創業於大正8年的京都糖菓店「大文字飴本舗」，專賣京都傳統糖果，包括大家熟悉的彈珠糖、蘋果糖等，風味滿滿。與小倉山莊姊妹品牌「宇治式部鄉」帶來8種經典口味的櫻紅葉人氣仙貝；製茶名店「舞妓の茶本舖」，則開賣結合了乾燥草莓的抹茶草莓可可球。

▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）

▲Patisserieれれれ 伊根滿開酒粕磅蛋糕，售價580元。

▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）

▲舞妓の茶本舖抹茶草莓可可球，售價580元（120g）。

▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）

▲長崎堂咖啡長崎蛋糕，售價320元（5入）。

一向人氣爆棚的實演區，矚目商品則有初登場的大阪「牛丼チャンピオン」各式丼飯；主顧客們喜愛的京都串仟，各種炸物一字排開，看氣來好療癒！神奈川百年老店崎陽軒熱門經典炸雞便當、北海道的雞先生柚子胡椒讚岐雞塊、大阪的鳴神本舖新口味「中華風麻婆章魚燒」，實作現吃，超有在地風情，根本一妙到日本！

▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）

▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）

▲鳴神本舖中華風麻婆章魚燒，售價200元6顆 ，每日限量50份；雞先生柚子胡椒讚崎雞塊，售價280元（250g）。

▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）

▲崎陽軒經典炸雞便當，單個售價175元。

而新光三越第十二回日本商品展，首場在南西店登場，10／11前推出40家人氣伴手禮讓你好買好逛，獨家開賣的有日本百年虎屋羊羹、首度來台全国菓子大博覧会金賞的ラグノオ蘋果派、SOU・SOU與老舖菓子伊藤軒聯名禮盒，此外ESPRIT FRIT咖哩麵包及GET54雞白湯拉麵，還有來自大阪的日本迴轉壽司「壽司郎」限定店也獨家開賣。

▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）

烏雞庵-金箔蛋糕。

其他現做美食包括「Bell Tree」招牌脆皮甜甜圈、鬆軟的麵包夾入濃郁奶香的北海道鮮奶油，搭配當季水果的超夯「北海道生乳包」、「八笑俱樂部」章魚小丸子、「七福神」鯛魚燒最道地的日本小吃不用坐飛機就能吃到。

▲SOGO、新光三越日本展。（圖／業者提供）

▲北海道生乳包。

關鍵字：

日本展, SOGO, 新光三越, 京都展

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