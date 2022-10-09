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Lisa、ITZY全在穿的小眾牌來台灣了！Jennie私下潮流愛牌終於能買到

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記者王則絲／台北報導

每當韓星們又穿上什麼新款，就會掀起粉絲們瘋狂搜尋，超狂帶貨力全球有目共睹，但有時她們穿上的是小眾品牌，在台灣要入手就沒這麼方便，不過近日電商THE SPAACE便引進了精選韓國小眾品牌，包括Lisa、女團ITZY都在穿的服裝品牌KIMHĒKIM，以及Jennie私下的潮流風愛牌ADER ERROR⋯⋯現在台灣都買得到了。

▲The Spaace引入韓國設計師品牌。（圖／品牌提供）

▲The Spaace引入韓國設計師品牌。（圖／品牌提供）

▲The Spaace引入韓國設計師品牌。（圖／品牌提供）

KIMHĒKIM為2014年創立於巴黎的新銳品牌，是K-Pop韓流偶像們工作、私服都很常見到的品牌，像先前Lisa就曾穿著KIMHĒKIM的西裝出席代言活動，大勢女團ITZY在代言畫報中也全團穿著KIMHĒKIM，同時還是RED VELVET成員Joy私下經常穿搭的愛牌。

▲The Spaace引入韓國設計師品牌。（圖／品牌提供）

▲The Spaace引入韓國設計師品牌。（圖／品牌提供）

KIMHĒKIM風格充滿法式浪漫的元素，加以前衛潮流的方式呈現，其最著名的招牌就是它的蝴蝶結，大量出現在服裝配飾上，KIMHĒKIM的蝴蝶結尖頭鞋、芭蕾舞鞋，則是韓妞們都爭相入手的爆款。

▲The Spaace引入韓國設計師品牌。（圖／品牌提供）

Jennie私下愛牌ADER ERROR其實已經頗有名氣，曾經與各大品牌合作，是新一代的聯名王者，其「無性別」的設計理念，加上怪得可愛的風格，深受韓流娛樂圈歡迎，ADER ERROR最大的識別重點，就是它的招牌藍色，非常規剪裁與刺繡標籤、色塊拼接與解構，亦是ADER ERROR的特色。

除了KIMHĒKIM、ADER ERROR，THE SPAACE這回還引入了由韓國情侶檔設計師Steve Jung和Yoni Pai聯手創立的SJYP，主打Y2K風格，Tiffany、泫雅和李孝利都是品牌忠實粉絲；簡約、洗鍊風格的RECTO，以及GD喜愛的設計師品牌JUUN.J，也加入了本次行列。

▲The Spaace引入韓國設計師品牌。（圖／品牌提供）

▲The Spaace引入韓國設計師品牌。（圖／品牌提供）

▲The Spaace引入韓國設計師品牌。（圖／品牌提供）

關鍵字：

THE SPAACE, KIMHĒKIM, ADER ERROR, Lisa, Jennie, ITZY, 小眾品牌

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