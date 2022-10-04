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日本客美多咖啡首進嘉義　名古屋「買咖啡送早餐」10／7起吃得到！

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▲客美多首進嘉義。（圖／業者提供）

▲客美多咖啡首進嘉義，10／7起正式迎客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本三大咖啡連鎖之一「コメダ珈琲店（客美多）」，近年在台大展店舖數，看準嘉義地區民眾消費力，客美多咖啡宣布第28號店，將開在嘉義in89豪華影城，預計10／7開放試營運，屆時嘉義地區的消費者，也能在地嚐到「買咖啡送早餐」的小確幸啦！

▲客美多首進嘉義。（圖／業者提供）

自1968年名古屋發跡以來，客美多咖啡KOMEDA’S Coffee在日本已有921家以上的分店，是日本前三大連鎖咖啡館，2018年來台後已陸續在北中南遍佈插旗，讓台灣消費者不用出國，就能體驗道地日本名古屋喫茶文化。

近期客美多咖啡宣布第28號店落腳嘉義，開設「嘉義in89店」，主打店內裝潢堅持講求原汁原味，重現名古屋コメダ珈琲店設計，裝潢用品及餐具等多從日本原裝進口，店內的木質裝潢、紅磚牆飾、紅絲絨沙發充分展現日式洋風氛圍，座位採寬敞包廂式空間，溫馨舒適且保有適當隱私，每桌也提供wifi上網、電源插座的服務。

▲客美多首進嘉義。（圖／業者提供）

▲客美多首進嘉義。（圖／業者提供）

而名古屋獨特的「點飲料附贈早餐」朝食文化，當然也是要原汁原味呈現出來啦！每天早上11:00前點飲料，即附贈早餐烤厚片吐司，可提供紅豆泥、水煮蛋、雞蛋沙拉三種口味選擇，是許多人早起排隊也要享用的招牌美食之一，一早就能有淡淡小確幸。

▲客美多首進嘉義。（圖／業者提供）

而其他人氣招牌餐點，還有使用64層丹麥麵包製成的「冰與火」甜點，以及被網友回饋「份量感十足」的方堡系列，另外「紅豆小町」系列紅豆飲品也很有日本風味，國境才剛要開放，嘉義民眾不妨先去客美多咖啡先解解癮吧。

▲客美多首進嘉義。（圖／業者提供）

▲客美多首進嘉義。（圖／業者提供）

誠品社區店型「誠品生活時光」近期正式進駐台中，選定北屯全新落成的首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」，打造社會住宅的新印象，主打以家的尺度打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的閒暇時光場域，10／1起正式試營運，讓台中民眾也能開啟體驗誠品的小店型。

▲誠品生活時光社區店進駐台中北屯社會住宅。（圖／業者提供）

▲誠品生活時光社區店進駐台中北屯社會住宅。

此外，該店也進駐「TEA ROOM」，提供早午餐與輕食，10月季節品類包括芋泥起士帕尼尼、芋泥麻糬三明治和巧克芋泥牛奶等，熱門美食「經典黑松露蛋沙拉三明治」，午茶時段限定的「布魯塞爾黑糖麻糬厚鬆餅」也有提供。

▲誠品生活時光社區店進駐台中北屯社會住宅。（圖／業者提供）

關鍵字：

客美多, 嘉義, コメダ

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