G-SHOCK一體式錶圈錶帶設計誕生　完美貼手不卡卡

▲G-SHOCK GA-B001G-1A腕錶，4,800元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO秋季新品亮相，主打首發問世一體式錶圈錶帶結構的G-SHOCK全新系列GA-B001腕錶，能完美貼合手腕曲線，大幅提供佩戴的舒適度，特色是於3時與9時位置連接FINE RESIN強化樹脂與螺絲固定，使錶帶的彎曲位置更靠近手錶中心讓戴起來更貼合，不變的是耐衝擊的防護性能，歸功於碳纖維核心防護。

▲G-SHOCK創新一體式的錶圈和錶帶結構，提升佩戴舒適度。

G-SHOCK全新系列GA-B001腕錶共有4種款式，面盤設計融入幾何與圓形元素展現科技感，包括酷黑、亮紅色、黑錶點綴紅色細節錶款，以及半透明藍綠色的GA-B001G腕錶，其錶帶特別採用噴墨印刷創造漸層色彩，象徵現實與虛擬世界的聯繫。4款錶均可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對，連上App應用程式 CASIO WATCHES，腕錶可自動調整到正確時間，其他訊息也會即時在手錶上發送通知。

▲G-SHOCK GA-B001-4A（左）紅色腕錶4,200元，GA-B001-1A酷黑款4,200元。





▲G-SHOCK 半透明GA-B001G-2A腕錶的錶帶採噴墨印刷創造漸層色彩， 4,800元。



CITIZEN集團旗下美式腕錶品牌BULOVA，也以科技感設計吸睛，與網路數位社群平台D-CAVE合作打造98C140腕錶，藉由D-CAVE的經典螢光綠色調的啟發，於錶側邊覆上夜光塗層展現錶殼輪廓，LED數位顯示也同樣採用螢光綠流露科技感，而錶面猶如電路板的設計，更令人莞爾。

▲BULOVA與全球網路數位社群平台D-CAVE合作打造科技感腕錶，面盤呈現電路板圖案，17,800元。（圖／BULOVA提供）

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