難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

▲營養師提醒，有些生活上的小習慣就是害你減肥失敗的元兇。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是每次減肥都很認真，但老是瘦不下來？就算嘗試別人說有用的減肥法，也常失敗？其實問題可能出在一些常被你忽略的生活習慣！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享8個許多人常犯的「減肥壞習慣」，只要檢視一下並加以修正，就能讓瘦身更有感，快來看看你犯了幾個？

＃坐式生活



平常若讀書、上班都坐著，運動量非常少，就要特別注意，熱量消耗少，而肌肉刺激少也不容易增肌。建議一定要運動，除了幫助熱量消耗，也可以增加代謝水平，讓自己更健康。

＃餐餐搭配飲料



很多人吃飯都習慣搭配飲品，如果選擇無糖就沒問題，但若選擇有糖飲料，無形中就會累積許多熱量，所以一定要控制喝飲品的頻率。

＃常常餓肚子減肥



很多人飲食控制會用極端的絕食或是少吃，但往往會導致攝取熱量太低，進而造成基礎代謝率下降太快，除了使減重效果停滯以外，若回正常飲食，很容易會復胖。

＃甜食吃太多



毎週甜食大於3次就算很多，容易攝取過多熱量，一定要盡量避免。

＃減少碳水化合物卻沒增加蛋白質



減醣、低醣是很多人使用的飲食方式，但往往容易造成熱量攝取過低，舉例來說，原本每天吃兩碗飯，減肥時只吃半碗，差了1.5碗，這樣看來很像減醣沒錯，但其實只是單純熱量赤字，當回復正常飲食一樣會胖，所以適量補充蛋白質非常重要。

＃睡眠不足



體重控制時，睡眠非常重要，若睡眠不足，很容易造成增加脂肪、減少肌肉的現象，也許體重控制瘦了，但大部分都瘦到肌肉，所以建議毎日盡量要睡滿七小時。

＃愛喝酒



酒精很容易增加體脂，屬於空熱量飲品，體重控制時要盡量避免。

＃外食油炸物多



油炸物毎週吃大於三次也算很多，油脂含量過高，容易造成發炎反應，熱量也會過高，增加脂肪細胞累積。

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