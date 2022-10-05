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泰國神顏看秀造型被「低成本Cosplay」了！22吋細腰變啤酒肚笑翻網

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記者王則絲／台北報導

近日正值巴黎時裝周，各國時尚圈名人們紛至沓來，有「泰國神顏」之稱的女星黛薇卡霍內（Davika Hoorne）便獲邀參加許多場時裝秀，日前她出席MÔNOT 2023春夏秀時，以「一線遮胸」的白色禮服登場，秀出不科學的22吋細腰，如此性感的造型連知名的Cosplay網紅都注意到，並展開了「低成本Cosplay」，露出與黛薇卡本人相差甚遠的啤酒肚，讓網友笑翻。

黛薇卡日前獲邀出席MÔNOT 2023春夏大秀，身穿MÔNOT的設計禮服現身，純白裙裝身前僅有胸前和腹部兩條平行的布條遮蓋，大面積的露出肌膚，是MÔNOT最招牌的性感設計，在黛薇卡超乎常人的纖細身材演繹下，十分高級而火辣，尤其是那薄如紙片的腰，令人瞠目結舌。

同樣來自泰國的知名網紅＠lowcostcosplay看到「泰國神顏」黛薇卡的美豔造型，當然也不放過模仿的機會，＠lowcostcosplay秉持他的宗旨，用了最唾手可得的材料「衛生紙」，包裹、纏繞出與黛薇卡身上如出一轍的裙裝，還原度超高，＠lowcostcosplay本人甚至畫了全妝來搭配，讓這「衛生紙裝」看起來莫名合理，但是視線往下一看，凸出的啤酒肚令人瞬間爆笑，這大概就是此次Cosplay唯一無法完整複製的敗筆。

▲低成本cosplay Davika。（圖／翻攝自IG）

▲低成本cosplay Davika。（圖／翻攝自IG）

▲黛薇卡（左）更多現場照。（圖／翻攝自IG@davikah）

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關鍵字：

泰國神顏, 黛薇卡, Davika, 低成本Cosplay, lowcostcosplay

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