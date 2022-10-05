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營養師：白木耳不會讓臉膨潤，「多攝取維他命C」幫助合成膠原蛋白

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▲▼白木耳沒用！營養師教正確補充膠原蛋白 。（圖／Unsplash）

▲補充維他命C能幫助膠原蛋白合成。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著年紀增長，想要臉蛋膨潤，不少人都會想補充膠原蛋白，有人不敢補充動物性膠原蛋白，則改以白木耳替代，營養師余朱青指出，白木耳其實沒含膠原蛋白成分，勾勾稠稠的東西其實是水溶性纖維，究竟膠原蛋白要如何正確補充，一起來了解。

營養師余朱青分享，很多愛美朋友喜歡吃白木耳，以為喝下肚就能讓肌膚膨潤，其實這誤會可大了，她指出白木耳勾勾稠稠的東西是水溶性纖維，並非膠原蛋白，同理像是黑木耳、菇類、秋葵等些植物性食材的黏滑成分都是。

▲▼白木耳沒用！營養師教正確補充膠原蛋白 。（圖／Unsplash）

營養師指出，想補充膠原蛋白，大部分來源都是動物性食物，像是牛筋、豬腳、豬皮、雞腳、雞皮等，但是這類膠原蛋白食物，大多含有油脂及脂肪，必須留意烹煮方式，以免愛美不成反變胖。

▲▼白木耳沒用！營養師教正確補充膠原蛋白 。（圖／Unsplash）

她也提醒，吃含有膠原蛋白食物時，同時也可以多攝取維生素C，因為人體要合成膠原蛋白時，維生素Ｃ可是重要輔助，如果缺乏維生素Ｃ，我們吃進去的蛋白質，就會無法順利分解及合成為膠原蛋白。

雖然白木耳沒有含膠原蛋白，但營養價值還是很高，豐富的多醣體、多種胺基酸、維生素B群、鈣、鉀、磷等多種礦物質，具有代謝血脂、促進腸胃蠕動，擁有增強免疫力、穩定血糖的作用。

▲▼白木耳沒用！營養師教正確補充膠原蛋白 。（圖／Unsplash）

如果想補充膠原蛋白，又擔心會胖，養養師建議可以從脂肪含量較低的魚、肉這些來源攝取，同時也別忘了攝取多種類富含維生素C的蔬菜水果，對合成膠原蛋白會更有幫助，不論要得到什麼營養素，都不要偏食，均衡的飲食才是對身體好及正確長久的飲食方式。

►早餐一杯蔬果汁！營養師曝90歲張忠謀「養生6秘訣」
 

關鍵字：

膠原蛋白, 白木耳

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