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風・Luxury／世界時區錶最怕看了眼花　德國錶開6視窗一目了然

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▲▼ 世界時區錶 。（圖/公關照）

▲MORITZ GROSSMANN推出UNIVERSALZEIT世界時區錶，1,550,000元。（圖／MORITZ GROSSMANN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

隨著全球邊境相繼解封，商務人士已逐步展開跨國旅程，而想出國旅行的民眾也展開計畫，鐘錶圈研發多時的世界時區腕錶於此時發表，再適合也不過。德國獨立製錶品牌MORITZ GROSSMANN推出UNIVERSALZEIT世界時區錶，顛覆傳統各時區環圈式設計，改為在面盤上開設6個視窗顯示不同時區，加上中央指針顯示當地時間，便能直觀判讀，不再眼花撩亂了。

▲▼ 世界時區錶 。（圖/公關照）

▲MORITZ GROSSMANN於UNIVERSALZEIT世界時區錶面盤上開設6個時區視窗，中央指針顯示當地時間。

德國製錶講求實用設計、簡易操作，在MORITZ GROSSMANN獲得最佳體現，且有別於其他德國品牌的古典設計，MORITZ GROSSMANN更具現代感，但不改對於機芯精準度與打磨裝飾的講究，精準的機芯與穩定的品質深受收藏家好評。新作UNIVERSALZEIT世界時區錶，目光首先被象徵海水的藍色面盤與鮭魚色陸地布局吸引，同時布滿白色的經緯線，點出設計主題。

▲▼ 世界時區錶 。（圖/公關照）

▲UNIVERSALZEIT世界時區錶的Calibre 100.7機芯，展現MORITZ GROSSMANN精湛的機芯修飾工藝。

UNIVERSALZEIT世界時區錶選定東京、新加坡、杜拜、開普敦、鳳凰城與里約做為世界時間的代表時區城市，以視窗顯示更容易判別家鄉時間，未採冬令或夏令時間，拉開3時位置錶冠即可進行停秒並連動各時區調時，再按一次4時位置按鈕即可恢復運行；10時位置按把則可前後調整代表當地時間的中央指針，設有防呆機制。而錶背一如MORITZ GROSSMANN機芯的漂亮做工，呈現2/3機板配置、手工雕刻的夾板裝飾、退火至紫棕色的螺絲、雙層游絲等招牌特色。

▲▼ 世界時區錶 。（圖/公關照）

▲Krayon能在任何地方計算日出與日落時間的Everywhere Horizon腕錶，曾獲2018年日內瓦鐘錶最具創意大獎，約1800萬元。（圖／Krayon提供，以下同）

世界時區功能則被瑞士獨立製錶品牌Krayon納入超複雜功能錶之中，2018年奪得日內瓦鐘錶最具創意大獎的Everywhere Horizon腕錶，即將此功能列入其中，最驚人是錶主只需按照要求設定好所期望的位置及日期，即可讀取日出與日落的精準時間，由於設計極為複雜，年產量僅個位數只，採預訂制，身價高達1800萬元。

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關鍵字：

風Luxury, MORITZ GROSSMANN

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