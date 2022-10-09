fb ig video ETtoday search mobile

超鬧無極限！日清泡麵推出「三溫暖棚」　冬天快到了好想要

>

▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日清官方twitter）

▲竟出現巨大的日清杯麵三溫暖？（圖／翻攝日清官方twitter）

記者蔡惠如／綜合報導

日本泡麵品牌日清除了餵飽大家，還是一間開拓消費者極限的創意公司，周邊商品話題絕對不輸自家泡麵主力，近期在官方twitter貼出的一張照片，更是引起廣泛的討論，巨型化的杯麵碗內竟有柴燒暖爐，可以在裡面做三溫暖浴！話説冬天就要到了，是不是頓時成為大家心中的夢幻逸品了呢？

▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日清官方twitter）

「日清杯麵三溫暖棚」是日清泡麵與JAPAN SAUNA-BU ALLIANCE日本桑拿浴協會，合作的實體商品，足足有2公尺高的「杯麵碗」內，放置有三溫暖專用的柴燒暖爐，雖然一定不輕但仍有可攜帶的特性，無論是放在自家庭院或到野外露營，光是暖爐本身已經很狂，再加上日清泡麵造型的特色帳篷，根本是高調到頂了吧，應該會遭到路過民眾拍照打卡才是。

▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日清官方twitter）

帳篷內的空間相當足夠，可以容納2個人，出入口採用拉鍊設計，除了有一定的密閉性之外，打開也相當便利，就算不想做三溫暖，一般取暖或是燒壺熱水煮杯泡麵也是很可以的喔，而這款商品不是有錢就能買，因為它是日清所舉辦的集點活動贈品之一，消費者需購買指定商品上網登錄，參加集點即能有抽獎機會，看來想在泡麵裡做三溫暖還要看運氣呢。

▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日清官方twitter）

而日清讓人完爾一笑的設計當然不只這些，最令人津津樂道的就是愚人節推出的HyperX聯名電競耳機，超顯眼的杯麵直接就在耳朵兩側，麥克風還刻意作成叉子的造型，無論是打電玩或是開會視訊都笑果十足，想一想戴著這款耳機跟上司嚴肅的做報告，根本就是超鬧的啊！也為疫情的緊張氣氛更增添紓壓效果。

▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日清官方twitter）

▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日清官方twitter）

關鍵字：

日清, 三溫暖

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船

你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船

最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受

最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受

朱一龍《人生大事》催淚8金句：天上的每一顆星，都是愛過我們的人 新光三越南西周年慶首日塞爆　少女排17小時為看「原子少年」 YZY GAP開賣現場逾百人冒雨排隊！湧入店中桶子裡「狂挖」衣服 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏 韓公認「國家級美女」名單出爐！金泰希穩坐第一、潤娥擁自尊心美譽 具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面