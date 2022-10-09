超鬧無極限！日清泡麵推出「三溫暖棚」　冬天快到了好想要

▲竟出現巨大的日清杯麵三溫暖？（圖／翻攝日清官方twitter）



記者蔡惠如／綜合報導

日本泡麵品牌日清除了餵飽大家，還是一間開拓消費者極限的創意公司，周邊商品話題絕對不輸自家泡麵主力，近期在官方twitter貼出的一張照片，更是引起廣泛的討論，巨型化的杯麵碗內竟有柴燒暖爐，可以在裡面做三溫暖浴！話説冬天就要到了，是不是頓時成為大家心中的夢幻逸品了呢？

「日清杯麵三溫暖棚」是日清泡麵與JAPAN SAUNA-BU ALLIANCE日本桑拿浴協會，合作的實體商品，足足有2公尺高的「杯麵碗」內，放置有三溫暖專用的柴燒暖爐，雖然一定不輕但仍有可攜帶的特性，無論是放在自家庭院或到野外露營，光是暖爐本身已經很狂，再加上日清泡麵造型的特色帳篷，根本是高調到頂了吧，應該會遭到路過民眾拍照打卡才是。

帳篷內的空間相當足夠，可以容納2個人，出入口採用拉鍊設計，除了有一定的密閉性之外，打開也相當便利，就算不想做三溫暖，一般取暖或是燒壺熱水煮杯泡麵也是很可以的喔，而這款商品不是有錢就能買，因為它是日清所舉辦的集點活動贈品之一，消費者需購買指定商品上網登錄，參加集點即能有抽獎機會，看來想在泡麵裡做三溫暖還要看運氣呢。

而日清讓人完爾一笑的設計當然不只這些，最令人津津樂道的就是愚人節推出的HyperX聯名電競耳機，超顯眼的杯麵直接就在耳朵兩側，麥克風還刻意作成叉子的造型，無論是打電玩或是開會視訊都笑果十足，想一想戴著這款耳機跟上司嚴肅的做報告，根本就是超鬧的啊！也為疫情的緊張氣氛更增添紓壓效果。