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巴黎時裝周／Jennie與暮光女神同框！CHANEL重演經典元素、爆款22包變小了

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▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 發表最新 2023 春夏高級時裝系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

巴黎時裝周最後一日，4日香奈兒（CHANEL）發表了 2023 春夏高級時裝系列，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）以電影《去年在馬倫巴》為主軸重現經典的羽毛、亮片等元素，而品牌大使「暮光女」克莉絲汀史都華 （Kristen Stewart）成為詮釋這系列的最佳人選，她與韓團BLACKPINK成員Jennie、台灣女星昆凌等人都受邀看秀製造話題。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲維吉妮維婭重現電影《去年在馬倫巴》中代表香奈兒的經典服裝元素 。（圖／品牌提供）

從秀前發佈的前導影像中，品牌邀請克莉絲汀史都華穿著蝴蝶結上衣搭配蕾絲搭配一條蕾絲刺繡褶皺薄紗長裙，從巴黎標誌性的藝術電影院 Champo走出，她剛結束電影《去年在馬倫巴》的首映，這些訊息悄悄為本季定調。品牌之所以選擇在2023春夏再次與《去年在馬倫巴》相遇，是因為當時嘉柏麗香奈兒女士曾為劇中角色創作戲服，讓品牌重點元素黑色蕾絲、羽毛、雪紡裙一一出現在電影中成為永恆瞬間，直至今日都回味無窮。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲斜紋軟呢套裝的千變萬化。（圖／品牌提供）

而維吉妮維婭透過自身手法重新演繹，首套造型是黑白拼接圖案的上衣搭配了透視披風，示範高級時裝的更多可能性，開口處點綴了標誌性山茶花，維吉妮維婭喜愛透過多種繁複元素說故事，緊接著一系列蝴蝶結、羽飾長圍巾、水晶鑲飾長靴、紋理如鱗片的平紋針織、白色亮片刺繡外套增添華麗魅力。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 經典黑白洋裝，貼合曲線飄逸擺動的閃亮金色裙裝。（圖／品牌提供）

隨之帶出了較為正式的著裝，像是貼合曲線飄逸擺動的閃亮金色絲絨洋裝、側邊開衩的黑色洋裝，透露著淺粉色拼貼效果的套裝，或是花朵般的蕾絲或淡色雪紡，都在期待春夏的降臨。新季持續以小包為主軸，迷你尺寸的CHANEL 22不減魅力，以四色眼影為造型設計的翻蓋包款，許多佈滿珍珠的鏈帶包別具巧思。值得一提的是，本季伸展台上出現了許多豐腴體態的模特兒，像是來自荷蘭的Jill Kortleve已經多次走品牌大秀，一再展現了對於身材的包容性，呈現專屬於香奈兒女孩的自信感。

▲CHANEL 。（圖／路透）

▲以四色眼影為造型設計的翻蓋包款，創新可愛。（圖／路透）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲多次走CHANEL 秀的大尺碼荷蘭模特兒Jill Kortleve。（圖／品牌提供）

維吉妮維婭說：「最能體現系列概念的正是香奈兒品牌大使克莉絲汀史都華，無論是她還是其他與我合作的女性，我需要感受到她們對作品的愛。她是最像嘉柏麗香奈兒的一位，或說接近我心目中的香奈兒女士。」或許可以期待接下來克莉絲汀史都華為此系列獻上更多造型。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲（依序）品牌大使克莉絲汀·史都華、Jennie、昆凌來到巴黎看秀 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 2022, 春夏

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