fb ig video ETtoday search mobile

每天時間都不夠用？8款時間管理App推薦　「水球清單」有趣又舒壓

>

文／Workworks職場人

職場人們平時除了面對繁忙的工作量、滿檔的會議行程，同時還會有些日常瑣事、朋友聚會等，每天忙的像隻無頭蒼蠅，偶而還會遺漏掉待辦事項，導致工作進度大delay！本篇編輯輯將推薦「8款時間排程管理App」推薦，讓你用手機就能隨手記錄待完成的事項、工作進度，不僅生活更有效率，也能改掉忘東忘西的習慣！

時間排程App推薦

1.時間塊

首先介紹「時間塊」，除了基本的時間排程、基本的統計分析外，還能額外設定「目標」的功能，例如：每週規劃運動要達到多少時數，能透過每天來自我檢視離目標還有多遠！編輯特別喜歡此App具有「強烈的視覺效果」，可以明確設定待完成事項的顏色，透過多種視覺提升敏銳度。

2.To do list

功能強大到深受千萬名以上使用者歡迎的「Todoist」，不僅能自訂項目分類、按照事情重要性排序，App更引進Karma系統，根據每項任務的完成進度給予分數，當職場人們到達指定分數時，App還會有晉升位階的鼓勵（默默有種過關斬將的成就感？），幫助自己更有效率完成每項待辦清單！另外也是Todoist也是跨平台的工具，隨時都能在手機、平板、電腦上查看，也能透過chrome擴充功能，把Gmail內容加入到待辦清單內。

3.Tick Tick

突破5百萬名點擊下載的「TickTick」，可以根據自己的習慣設定功能模塊，客製化選擇常見功能，才不會點開App後眼花撩亂，另外編輯私心很喜歡「打卡功能」的設計，有時候下班後規劃運動健身，偶爾都會因為工作忙碌遺忘，這時候就能點開打卡的選項，除了每天時間到會提醒之餘，App也會統計每個月的簽到率給予勳章鼓勵，讓職場人們默默養成每日習慣！

4.Timetree

如果職場人們有和家人、情侶、同事共用行事曆的習慣，那麼絕對不能錯過「TimeTree」，只要將自己的行程註記在共用行事曆後，就能與對方共享，且只要有任何更改時間或是建立新行程，系統也會貼心幫你寄出通知給共用者，使用者就不會遺忘重要事項，現在也有推出電腦版的服務，快跟身旁同事一起共用行事曆，互相提醒會議行程、重要資訊吧！

5.Any.do

「Any.Do」是個能同步整合多款日曆、建立多樣任務分類的App，還可以依照個人需求設計不同的清單，只要透過一個App就能規劃所有代辦事項，另外「Any.do Moment」的功能，讓你每天固定時間整理今天待辦事項、任務列表，很適合推薦給容易忘東忘西的職場人們唷！

6.專注清單

如果你是拖延症的職場人，那麼「專注清單」非常適合你！此App結合番茄工作法、待辦事項管理，用戶只要新增待辦事項並同步設置蕃茄鐘，時間一到App就會給予鈴聲或是震動提醒，讓大家能更有效率掌握完成的時間，另外系統還提供「專注森林、小組模式」，讓用戶除了完成待辦事項任務同時，也能彼此監督！

7.水球清單

「水球清單」是一款結合小島遊戲設置的App，裡面主打療癒、畫面生動的介面，將每項待辦事項變成一顆水球，完成任務後即可以用力戳破，除了享受水球破裂的成就感，還可以獲得小島零件，整體來說很像是在玩冒險遊戲般有趣，偶爾還會為了想戳破水球，提早完成工作進度呢！編輯提醒，這款App需要付費，如果有興趣的職場人們可以先下載試用看看唷！

8.To:Day

「To:Day」主打倒數計算未來即將到來的事件，與前面介紹7款略有不同，最貼心的是App裡面還能自己設定背景畫面，像是交往週年紀念日就能放上和伴侶的照片，再也不怕忘記重要日期被另一半碎念啦！

以上推薦「8款時間排程管理App」，職場人們最喜歡哪個呢？編輯私心最喜歡「水球清單」，畢竟社畜上班壓力大，能透過完成任務來戳破水球多療癒啊～趕快選一個下載試用，讓你每天都期待劃掉繁複的待辦事項吧！

【延伸閱讀】

2022求職不踩雷「5大面試心得網站」！薪資查詢、面試心得、工作經驗分享一次看

成為人生的投資者「3個面對挫折＋3個投資理財觀」心法，吳淡如：樂觀的腦袋，是人們真正的財富

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 職場, 時間管理, APP, 行事曆

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

超準心理測驗！第一眼看到什麼臉，秒測你的「真實性格」

掉髮別怕！「5款口碑養髮液」盤點，幫你養回豐盈髮量

掉髮別怕！「5款口碑養髮液」盤點，幫你養回豐盈髮量

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹

麥當勞限時「爆漿奶黃派」超欠吃！　一咬黃金流沙內餡甜又鹹

金裕貞撞衫「大17歲」張鈞甯絲毫沒輸！端莊造型擋不住甜美氣質 最愛一個人旅行的星座Top 3！冠軍有旅伴就會分心，獨處才能享受 具俊曄穿Burberry壓軸挺臺北時裝週　Ella忍不住「為姐夫尖叫」 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船 每天時間都不夠用？8款時間管理App推薦　「水球清單」有趣又舒壓 星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！ 傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面