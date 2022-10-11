每天時間都不夠用？8款時間管理App推薦　「水球清單」有趣又舒壓

文／Workworks職場人

職場人們平時除了面對繁忙的工作量、滿檔的會議行程，同時還會有些日常瑣事、朋友聚會等，每天忙的像隻無頭蒼蠅，偶而還會遺漏掉待辦事項，導致工作進度大delay！本篇編輯輯將推薦「8款時間排程管理App」推薦，讓你用手機就能隨手記錄待完成的事項、工作進度，不僅生活更有效率，也能改掉忘東忘西的習慣！

時間排程App推薦

1.時間塊

首先介紹「時間塊」，除了基本的時間排程、基本的統計分析外，還能額外設定「目標」的功能，例如：每週規劃運動要達到多少時數，能透過每天來自我檢視離目標還有多遠！編輯特別喜歡此App具有「強烈的視覺效果」，可以明確設定待完成事項的顏色，透過多種視覺提升敏銳度。

2.To do list

功能強大到深受千萬名以上使用者歡迎的「Todoist」，不僅能自訂項目分類、按照事情重要性排序，App更引進Karma系統，根據每項任務的完成進度給予分數，當職場人們到達指定分數時，App還會有晉升位階的鼓勵（默默有種過關斬將的成就感？），幫助自己更有效率完成每項待辦清單！另外也是Todoist也是跨平台的工具，隨時都能在手機、平板、電腦上查看，也能透過chrome擴充功能，把Gmail內容加入到待辦清單內。

3.Tick Tick

突破5百萬名點擊下載的「TickTick」，可以根據自己的習慣設定功能模塊，客製化選擇常見功能，才不會點開App後眼花撩亂，另外編輯私心很喜歡「打卡功能」的設計，有時候下班後規劃運動健身，偶爾都會因為工作忙碌遺忘，這時候就能點開打卡的選項，除了每天時間到會提醒之餘，App也會統計每個月的簽到率給予勳章鼓勵，讓職場人們默默養成每日習慣！

4.Timetree

如果職場人們有和家人、情侶、同事共用行事曆的習慣，那麼絕對不能錯過「TimeTree」，只要將自己的行程註記在共用行事曆後，就能與對方共享，且只要有任何更改時間或是建立新行程，系統也會貼心幫你寄出通知給共用者，使用者就不會遺忘重要事項，現在也有推出電腦版的服務，快跟身旁同事一起共用行事曆，互相提醒會議行程、重要資訊吧！

5.Any.do

「Any.Do」是個能同步整合多款日曆、建立多樣任務分類的App，還可以依照個人需求設計不同的清單，只要透過一個App就能規劃所有代辦事項，另外「Any.do Moment」的功能，讓你每天固定時間整理今天待辦事項、任務列表，很適合推薦給容易忘東忘西的職場人們唷！

6.專注清單

如果你是拖延症的職場人，那麼「專注清單」非常適合你！此App結合番茄工作法、待辦事項管理，用戶只要新增待辦事項並同步設置蕃茄鐘，時間一到App就會給予鈴聲或是震動提醒，讓大家能更有效率掌握完成的時間，另外系統還提供「專注森林、小組模式」，讓用戶除了完成待辦事項任務同時，也能彼此監督！

7.水球清單

「水球清單」是一款結合小島遊戲設置的App，裡面主打療癒、畫面生動的介面，將每項待辦事項變成一顆水球，完成任務後即可以用力戳破，除了享受水球破裂的成就感，還可以獲得小島零件，整體來說很像是在玩冒險遊戲般有趣，偶爾還會為了想戳破水球，提早完成工作進度呢！編輯提醒，這款App需要付費，如果有興趣的職場人們可以先下載試用看看唷！

8.To:Day

「To:Day」主打倒數計算未來即將到來的事件，與前面介紹7款略有不同，最貼心的是App裡面還能自己設定背景畫面，像是交往週年紀念日就能放上和伴侶的照片，再也不怕忘記重要日期被另一半碎念啦！

以上推薦「8款時間排程管理App」，職場人們最喜歡哪個呢？編輯私心最喜歡「水球清單」，畢竟社畜上班壓力大，能透過完成任務來戳破水球多療癒啊～趕快選一個下載試用，讓你每天都期待劃掉繁複的待辦事項吧！

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