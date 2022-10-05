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2022週年慶必買「特惠組」　植村秀小方瓶超甜價、貓絨絨拖鞋限量帶回家

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文／美人圈

2022週年慶彩妝、香氛特惠組必買懶人包出爐！GA紅氣墊太霸氣、6折就可帶走蘭蔻、資生堂明星底妝，且雅詩蘭黛、Dior香氛超美禮盒包裝美到必須收藏、Benefit的組合更是比半價還便宜！

2022週年慶特惠組

植村秀

預購會限定！快跟朋友揪團！植村秀小方瓶甫推出就受到廣大喜愛，包含後續推出的保濕款也深受大家喜歡！2022週年慶推出超狂特惠組，一次就能用超甜價入手兩罐，超適合囤貨、跟朋友一起買！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

▲植村秀小方瓶週年慶推出超狂特惠組。（圖／品牌提供，下同）

2022週年慶特惠組 植村秀 預購限定底妝雙重組，卡友價NT$3,115（82折，原價NT$3,800）
組合內容：無極限粉底（正貨）M664／M674／M574／G664／G674+無極限粉底（正貨自選）

明星商品卸妝油，同樣也於超狂的預購會限定組！柚子款香氣極度舒服清爽，能輕鬆卸除臉部彩妝、且不熏眼、肌膚更有在呼吸的感覺！超甜66折就能帶走1000ml的潔顏油！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 植村秀 預購限定柚子潔顏雙油組，卡友價NT$5,490（66折，原價NT$8,366）
組合內容：柚子精萃潔顏油 450ml（正貨）*2＋50ml *2

植村秀也於10/1推出史上第一個與美少女戰士聯名的專櫃彩妝系列商品！本次聯名限定推出15款商品，全新「魔幻稜光漸變質地」，盡情在光影變幻之間探索銀河色系璀璨色彩，深藍色搭配金色線條勾勒而出的質感外包裝，緊扣《劇場版美少女戰士ETERNAL》日全蝕的情境，顛覆以往美少女戰士的粉色系色調！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

線上通路：植村秀官網、植村秀MOMO旗艦店、植村秀蝦皮旗艦店
百貨通路：信義三越A8、信義三越A11、忠孝SOGO、BR4、南西三越、中壢SOGO、新竹巨城、台中遠東、台中三越、廣三SOGO、中友、台南三越西門店、漢神高雄、漢神巨蛋、板橋中本。

整個系列從卸妝油、唇彩、打亮、眼影盤通通都有！其中，小編超推「月亮緊急變身9色眼影盤」，不僅包裝是夢幻的弦月造型，且9色眼影完全零廢色，其中更有三款質地有漸變感，單用疊擦皆可，在不同角度下光演的變化與細緻超迷人！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

▲植村秀月亮緊急變身9色眼影盤，NT$2,500

工具類則有55刷及睫毛夾，都推出金色月光限量包裝，上頭都有著露娜設計，讓上妝心情超級好！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

▲（左）植村秀 #55零刷痕粉底刷，NT$1,900；（右）植村秀 睫毛夾，NT$650

更推出只送不賣、超級限量的美戰週邊！從露娜公仔、化妝包、鑰匙圈共7款商品，滿額即可獲得！像是可愛的露娜貓頭包，共有小、大兩個尺寸。小的尺寸，只要購買任2個商品（含一款美少女戰士聯名商品）即可用有；大的尺寸，凡購底妝3件組（需含55刷）即可獲得～

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

▲美少女戰士露娜化型包-小

而超實用、超萌的露娜隨身鏡，則只要購買任2商品（含一款美少女戰士聯名商品）即可獲得。

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

▲美少女戰士露娜隨身鏡。

而，只要購買任1無極限粉底（含粉底特惠組），即可獲得美少女戰士限量鑰匙圈，數量有限，送完為止。

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▲美少女戰士無極限底妝鑰匙圈（可累贈）。

Giorgio Armarni

GA高訂紅氣墊太美了！不僅一拍就隱形毛孔瑕疵、保濕又服貼，更棒的是持久度令人滿意，長時間戴口罩也不脫妝！2022週年慶入手斜紋紅GA氣墊（含一盒一蕊）就能擁有同款圓包！（右滑看更多相關介紹唷～）

 
 
 
 
 

 
 

雅詩蘭黛

喜歡什麼買什麼！2022週年慶雅詩蘭黛推出「底妝自由選」，從鼎鼎大名粉持久、粉保濕粉底，到蜜桃乳、蜜粉與粉餅，通通可以選！只要購買2件底妝產品，就能再獲得美妝3件禮！

 
 
 
 
 

 
 

最棒的是，美妝3件禮共有三種可選！想要什麼就選什麼！以下為組合詳細介紹～

左：夏日全能修護組（價值NT$1,417）
Pro全能防曬超輕感水凝露SPF30 PA+++ 5ml+特潤超導全方位修護露7ml+絕對慾望奢華潤唇膏1.25g #420玫瑰荔枝

中：完美持久底妝組（價值NT$2,070）
粉保濕水啵啵妝前精華15ml+特潤超導全方位修護露7ml+粉嫩慾望潤色護脣膏1.6g

右：絕對迷情水啵啵妝備組（價值NT$2,607）
粉保濕水啵啵妝前精華15ml+特潤超導全方位修護露7ml+絕對慾望唇膏精巧版3.5g #333楓葉棕紅

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

入手頂級奢華香氛-雋永工藝探索香氛，更贈全新上市護手霜！該系列香氛，從清新茶香、花香、果香到木質調一應俱全，凡於週年慶間（首5日~首8日）購買任一款香氛，便隨機再擁有同系列香氛精巧瓶與護手霜，更享有精致明信片與專屬禮包裝服務！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

雋永工藝探索香氛系列販售櫃點：遠東SOGO台北忠孝館、遠東SOGO台北復興館、新光三越台北南西店、新光三越台北信義新天地 A11館、新光三越台北信義新天地 A8館、新光三越台北信義新天地 A4館、新光三越台北站前店、大葉高島屋、遠東SOGO天母店、美麗華、板橋大遠百、統一時代百貨台北店、遠東百貨桃園店、台茂購物中心、遠東SOGO中壢店、新竹大遠百、遠東SOGO新竹店、遠東百貨竹北店、台中中友百貨、廣三SOGO百貨、新光三越台中中港店、台中大遠百、新光三越嘉義垂楊店、新光三越台南新天地、南紡購物中心、漢神百貨、統一時代百貨高雄店、漢神巨蛋購物廣場、屏東太平洋百貨

DIOR

護唇控快衝！一次收入兼具護唇及自然潤色的兩款Dior護唇明星商品，色號皆為最經典的「#001嬰兒粉」疊擦更能使唇瓣有嘟翹感！組合還包含化妝包、美肌萃與Miss dior香水精巧板！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 DIOR 癮誘粉漾雙星組，NT$2,850
組合內容：癮誘粉漾潤唇膏 #001、豐漾俏唇蜜 #001、超級夢幻美肌萃 7ml、花漾迪奧淡香水 5ml、美妍包

搶先收藏2022聖誕精品香氛禮盒，限量聖誕圖騰激美！2022年週年慶就能率先擁有，其中禮盒包含熱銷再回歸的《Miss Dior香氛隨身旅行組》，更包含精緻的皮質隨身瓶，太值得入手啦

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 DIOR Miss Dior 香氛隨身旅行組，NT$5300
組合內容：Miss Dior香氛 50ml、Miss Dior香氛隨身瓶 10ml

蘭蔻

超完整體驗蘭蔻明星商品！這組特惠組只要買任一指定粉底，就同步擁有小黑瓶、極光水寶寶版！可說是超有誠意的組合，完全無雷無廢品，用超甜6折帶走滿滿的明星商品！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 蘭蔻 零粉感完美底妝組，NT$1,980-NT$2,070（約6折，原價NT$3,323-NT$3,423）
組合內容：任一零粉感超持久粉底SPF38/PA+++（正產品）或超極光奇蹟精華水粉底（正產品）、超未來肌因賦活露 5ML、超極光活粹晶露 10ML、零粉感超持久粉底SPF38/PA+++ PO-01 5ML、鑽石粉撲

唇膏控則可衝這組！一樣6折可收！曲線管身小蠻腰唇膏《絕對完美唇膏》，買兩支正貨，高價值又實用的小ML數彩妝明星商品，整組CP值有夠高！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 蘭蔻 絕對完美唇膏組，NT$2,430（6折，原價NT$4,047）
組合內容：任買兩支絕對完美系列唇膏（正產品）、快速眼唇卸妝液 30ML、超輕盈UV 提亮素顏霜（珍珠白）10 ML、絕對完美專業化妝包

資生堂國際櫃

絕不暗沉的粉底液！注入保養成分，延展力強且貼妝，更棒的是，遮瑕力也令人滿意，同時達到不暗沉！2022週年慶特惠組更推出粉餅+粉底液雙底妝組合，一次滿足底妝需求！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 資生堂國際櫃 超進化光感提拉持妝組，NT$4,000（約66折，原價NT$6,000）
組合內容：超進化光感緊緻粉底30ml、超進化持久粉餅9g（盒+蕊）、瞬間眼唇淨粧液30ml、活妍淨泉露（清爽型）30ml、紅妍肌活潤眼修護露5ml、摩霧唇膏2.5g

日本皇室等級的保養極上預藏系列，於2022年推出史上第一支養膚型妝前乳！加入瀨戶內海的頂級阿古屋珍珠，肌膚會透出高質感宛若原本素顏就超美的光澤感！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 資生堂國際櫃 24K純金珍珠持妝組，NT$1,950（約86折，原價NT$2,200）
組合內容：極上御藏珍珠光持妝乳 40ML、 極上御藏潔膚皂 15ML

YSL

YSL推出底妝5正貨超強特惠組！全新升級的YSL恆久完美無瑕持妝粉底，不僅瓶身設計漂亮，最棒的是，粉底的持妝力道、遮瑕力道皆令人滿意！這組特惠組更從妝前、粉底、蜜粉餅到定妝噴霧組合，底妝持久度UP、UP！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 YSL 奢華精緻底妝組，NT$10,260（約82折，原價NT$12,396）
組合內容：恆久完美無瑕持妝粉底 (正貨)、名模肌密光幻防護妝前乳 (正貨)、名模肌密保濕持妝噴霧 100ML（正貨）、名模肌密光燦水凝露（正貨）、恆久完美柔霧蜜粉餅（正貨）、超模光感極潤粉底B20 5ML、極效活萃輕盈UV防曬凝露SPF 50+ 3ML、名模肌密光燦水凝露 5ML、YSL簡約MINI化妝包

YSL香氛精品級的絕美設計，俐落的斜切瓶身鑲嵌著經典CASSANDRE LOGO，頸間更是繫上奢華時髦金飾！2022年更推出全新明亮輕甜花草香-自由不羈香精，只要在周年慶期間購入系列香氛任一款，就能再擁有時尚化妝包與淡香精寶寶版～

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組YSL自由不羈香精系列
組合內容：10/11起，凡購買全新自由不羈香氛系列，即贈送自由不羈淡香精7.5ML + YSL時尚化妝包

資生堂東京櫃

安耐曬囤貨最佳時機！從凝露到凝乳一次入手，整組無雷無廢品超實用！而且換算下來，光寶寶版凝露三罐，幾乎已經是正貨的一半容量，價格實在超級甜啊！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 資生堂東京櫃 安耐曬金緻美妍組，NT$1,740（約71折，原價NT$2,442）
組合內容：安耐曬金鑽高效防曬露N4X版 60ml＋12ml*3、安耐曬金鑽水透妍妝前乳N 90g+15g

輕羽粉餅全新升級，不僅妝感輕薄如羽毛，持妝度更高達13小時；新品牛奶粉底，修飾毛孔、瑕疵能力極強，在日本更是一上市就獲得「@COSME價格賞 上半期新品底妝NO.1」！2022週年慶只要購買以上任一個底妝滿NT$2,000，就能獲得超可愛的吐司海綿刷具組！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 資生堂東京櫃 心機彩妝
組合內容：購買牛奶粉底或輕羽粉餅搭配任意品項，消費滿NT$2,000即可獲得吐司海綿刷具組，送完為止

肌膚之鑰

首四快衝！肌膚之鑰在2022週年慶，彩妝部分，選擇妝前霜任一款+蜜粉或煥彩餅，就能再得到明星商品激光晶露、精華乳與化妝棉等，保養到底妝一次擁有！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 肌膚之鑰 首四口罩妝容組，NT$5,200起
組合內容：肌膚之鑰妝前霜（任一款）+蜜粉全一式/幻妍餅、激光晶露3ml、防護精華乳12ml、修護精華乳12ml、化妝棉*14片

新品粉底來了！延續明星商品精質乳霜的完美特點，推出重磅新品精質粉底啦！使底妝保養零界線，真正達到邊上妝邊保養，週年慶期間購入，還能再擁有精質乳霜寶寶版！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 肌膚之鑰 精質粉底單品組，NT$9,800
組合內容：精質粉底、精質乳霜5ml

NARS

從底妝到定妝，一次帶走NARS的熱賣品！不僅可擁有定妝必備的小白餅之外，還有戴口罩也完全不悶的「裸光肌萃粉底精華」更同步擁有妝前乳跟遮瑕蜜，整組收，輕鬆搞定你的底妝！

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2022週年慶特惠組 NARS 明星底妝入門組，NT$3,132（約73折，原價NT$4,280）
組合內容：絲柔粉霧奢緞唇膏（正貨）、絲柔粉霧唇釉（正貨）、#217專業彩妝刷（正貨）、妝前唇霜（正貨）

M·A·C

說到M·A·C，除了底妝，小編更要激推這組美唇組！一次帶走唇部妝前隔離霜、保濕柔霧唇釉，以及暈染唇彩必備的唇刷！霧面又持久的唇妝，靠這組完全可達到！

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2022週年慶特惠組 M·A·C人間絕美唇妝組，NT$2,844（71折，原價NT$3,960）
組合內容：絲柔粉霧奢緞唇膏（正貨）、絲柔粉霧唇釉（正貨）、#217專業彩妝刷（正貨）、妝前唇霜（正貨）

RMK

RMK推出底妝新品啦！更棒的是，週年慶就能用甜甜組合入手！該粉底液屬於保濕度高的粉底，用量一點點就能順利延展且與肌膚融為一體，妝感輕透不悶膚，同時擁有細緻的光感！重點是，遮瑕度是可以堆疊的，實在值得一試～

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 RMK 無瑕粉底組，NT$2,050（約73折，原價NT$2,780）
組合內容：完美無瑕粉底液30ML（正品） 、雙效潔膚露 30mL、透光空氣感蜜粉 3g

BOBBI BRWON

首一限定、通路限定！今年9月宋江成為亞太區代言人，而2022週年慶首一限定贈品就是「宋江簽名隨身鏡」（尖叫），其中，熱愛冬蟲夏草底妝的人也請衝這組！一次入手粉底與美肌乳，打造潤而不膩的奶油蜜光妝感！

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2022週年慶特惠組 BOBBI BROWN 冬蟲夏草潤亮底妝組，NT$4,230（74折，原價NT$5,740）
組合內容：冬蟲夏草精華粉底 正貨、冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 正貨、沁透茉莉淨妝油15ml、晶鑽桂馥修護保濕凝霜5ml、經典裸粉化妝包
（限定週年慶通路：台北忠孝SOGO、復興SOGO、天母SOGO、台北新光三越南西店、信義A8、 信義A11、台北統一時代、板橋遠東百貨 、桃園中壢SOGO、新竹巨城Big City、台中廣三SOGO、台中新光三越中港店、中友百貨、台中大遠百、新光三越台南西門店、高雄漢神百貨、漢神巨蛋、高雄統一時代、芭比波朗官方網站、momo官方旗艦館）

PAUL & JOE

每年週年慶都超萌！PAUL & JOE「貓咪保濕修護唇膏」含有大量的玻尿酸和高度保濕的甜橙花蜜油精華，能潤澤保濕雙唇，再搭配「西洋菊保濕唇膏」添加大量修護美容油成分的「高效滲透護唇配方」舒適的包覆雙唇，滋潤與好氣色一次擁有！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 PAUL & JOE 貓咪西洋菊唇膏組，NT$1,550（82折，原價NT$1,950）
組合內容：貓咪保濕修護唇膏 2.6g（正貨／含盒）、西洋菊保濕唇膏 3.5g（正貨／任選色／含盒）、法式保養護手霜 14g

PAUL & JOE更獻上史上最狂貓絨絨滿額好禮，與年度最強明星產品組合，想入手的粉絲們務必參加預購會，數量有限要搶要快！只要單筆消費滿NT$4,500，即贈貓絨絨室內拖鞋（需含至少一個正價產品，不含化妝棉、粉撲、空盒類）

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

benefit

比半價還低！benefit這組眉毛組合價格實在超級甜，將明星商品眉筆、眉膏、眉彩定型膠一次帶回家，三步驟讓眉毛豐盈有型且持久！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 benefit 眉好人生包裹，NT$1,400（約45折，原價NT$3,120）
組合內容：這細我的眉筆、還我美眉膏、24小時眉彩定型膠

Aromatherapy Associates

英國皇室御用精油品牌！2022週慶推出精油特惠組，任選2瓶高人氣的純香精油，就再送搭配迷你沐浴油旅行組，輕巧貼心的容量，讓精油更方便隨身攜帶，外出及時護理與療癒！

2022週年慶彩妝、香氛特惠組！GA紅氣墊太霸氣、6折帶走蘭蔻、資生堂明星底妝

2022週年慶特惠組 Aromatherapy Associates 純香精油組，NT$2,800（約7折，原價NT$3,950）
組合內容：AA純香精油任2瓶、迷你沐浴油旅行組（5入）

延伸閱讀

2022週年慶完整檔期、大容量保養特惠組統整！超甜5折入手雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻極光水

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

【編輯實測】2022新品粉底評比推薦！DIOR、香奈兒養膚光澤絕美，這款編輯圈公認必收

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 週年慶, 香氛, 特惠組

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