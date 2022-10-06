2022週年慶最完整保養特惠組　AVEDA、THREEE明星商品折扣太甜

文／美人圈

繼先前分享的大容量特惠組，這次整理了各品牌的明星商品必收特惠組！從臉部保養、眼周保養、身體保養，到頭皮保養通通有！

2022週年慶特惠組

RéVive

RéVive推出專for敏弱肌的輕盈版活膚啦！『光采再生活膚乳液』使用兩種果酸溫和煥膚，且是低油、無香料、無香精配方！2022週年慶祭出超甜62折特惠組，直接買2送5，可一次擁有經典活膚霜與新品，且寶寶版也都是乳霜，買起來認真超划算，全台限量500組，必須衝！

▲週年慶明星商品必收特惠組，RéVive直接買2送5（圖／品牌提供，下同）



2022週年慶特惠組 RéVive 日夜霜霸無敵滿貫組，NT$12,240（約62折，原價NT$19,720）

組合內容：光采再生活膚霜50ml ／ 光采再生活膚乳液50ml ／ 光采再生活膚日霜SPF30 50ml（任選2件）、光采再生活膚霜15ml*2、光采再生活膚日霜SPF30 5ml*3

除了活膚霜，小編還大推極致抗皺眼霜！身為重度黑眼圈的一員，用這罐為眼周按摩，幾天下來真的有感改善！更棒的是，連同眼周的細紋以及浮腫，也有所改善，白天用後直接上眼妝也完全OK！

2022週年慶特惠組 RéVive 電波眼霜組，NT$7,020（約6折，原價NT$11,660）

組合內容：極緻抗皺眼霜15ml+3ml、六胜肽眼部抗皺精華3ml

霓淨思

不只百貨正在開打週年慶！醫美品牌霓淨思也推出必須入手的超甜組合啊！小編首推能撫紋抗老的雙正貨組合，角鯊精華是非常舒服的精華油，吸收速度快且形成非常柔膚的輕油膜，完全不黏悶；眼霜則特別適合用來對付開始有鬆垮下垂感的眼皮！

2022週年慶特惠組 霓淨思 全方位撫紋抗老1+1組，NT$1,399（約56折，原價NT$2,500）

組合內容：角鯊精華30ml、胜肽撫紋眼霜40ml*1

還在尋覓眼霜、有眼霜需求的人，不妨直接入手這組！質地是非常滑順的乳液狀，並添加植物性類A醇，眼周的緊實、細紋就交給它！最棒的是，妝前使用不僅能使眼妝更服貼，甚至沒有積線的問題出現！

2022週年慶特惠組 霓淨思 胜肽撫紋賦活眼霜新客組，NT$699（約56折，原價NT$1,240）

組合內容：胜肽撫紋眼霜40ml*1、積雪草B5精華6ml

DHC

說到卸妝油，就不能不提到DHC！2022週年慶推出加大特惠組，絕對是囤貨的首選組合！成分選用植萃配方，即便碰到眼周也不熏眼，更能快速融妝不卡毛孔，卸完能感受到毛孔在呼吸，且肌膚摸起來水嫩～

2022週年慶特惠組 DHC 卸妝油加大特惠組 NT$1,880（66折，原價NT$2,860）

可說是全膚質的保養蜜糖！透明的液狀質地，雖為精華液，但卻擁有化妝水的滲透力，故膚觸仍保有清爽舒適感～這組不僅加大，更一次帶走乳液與乳霜，完整你的保養流程～整組用後，皮膚擁有Q彈光，素顏也超美！

2022週年慶特惠組 DHC 294胜機抗老加大組 NT$2,750（63折，原價NT$4,430）

克蘭詩

克蘭詩週年慶衝這組！一次將明星商品雙激萃與亮眼萃帶回家，雙激萃擁有特殊的水油雙質地，一瓶就能達到穩膚與透亮的雙能效果；而亮眼萃作為雙激萃的家族一員，質地清爽好吸收，但依舊擁有令人滿意的保濕效果，搭配使用讓保養超有感！

2022週年慶特惠組 克蘭詩 黃金家族無敵口碑組 NT$4,900（76折，原價NT$6,410）

組合內容：黃金雙激萃30ml（正貨）、黃金亮眼萃20ml（正貨）、漾采肌活熬夜霜15ml

新品分齡精華水直接入組合啦！首推「女神光回彈日夜修護組」，特別適合肌膚失去光澤、澎嫩度消失，開始有紋路出現或變深的肌膚！這罐是無酒精的水狀精華，再搭配彈簧霜使用，皮膚柔嫩與澎感秒回歸！

2022週年慶特惠組 克蘭詩 女神光回彈日夜修護組 NT$4,700（74折，原價NT$6,385）

組合內容：煥顏緊緻彈力精華水200ml（正貨）、煥顏緊緻彈力日霜50ml（正貨）、煥顏緊緻彈力晚霜15ml

雅詩蘭黛

雅詩蘭黛鐵粉必搶！買大明星送小明星 「金三角」 的澎派組合不到萬元就可入手！用59折的超甜價帶走小棕瓶、原生露、膠原霜等明星產品，更加碼擁有全新上市的小棕眼霜！

2022週年慶特惠組 雅詩蘭黛 金三角經典組 NT$9,900（59折，原價NT$16,923）

組合內容：微分子肌底原生露 200ML+50ML、特潤超導全方位修護露 50ML+15ML、年輕無敵膠原霜 75ML+15ML、特潤全能修護亮眼霜 3ML

想囤貨精華液與乳霜的人，則可選「童顏再現組」！將小棕瓶與膠原霜一次補齊，秋冬保養沒煩惱、肌膚依舊滑嫩又飽水！

2022週年慶特惠組 雅詩蘭黛 童顏再現組 NT$6,480（61折，原價NT$10,680）

組合內容：特潤超導全方位修護露 50ML+15ML、年輕無敵膠原霜 75ML+15ML

蘭蔻

說到明星商品特惠組，蘭蔻則推出超甜的6折以下組合！包含極光水，且組合內的寶寶版也是極光水與小黑瓶，讓你買一組就能體會到兩個明星商品的威力！

2022週年慶特惠組 蘭蔻 超極光活粹晶露組 NT$3,240（約55折，原價NT$5,870）

組合內容：超極光活粹晶露 150ML（正產品）+10ML*3、超未來肌因賦活露 5ML*3

若更想試試小黑瓶，則可以選這組以小黑瓶為首的明星組合！組合內一樣有極光水寶寶版，提醒大家，蘭蔻這兩組都是限量的，要搶要快！

2022週年慶特惠組 蘭蔻 超未來肌因精華組 NT$3,942（約56折，原價NT$7,030）

組合內容：超未來肌因賦活露 50ML（正產品）+7ML*3、超極光活粹晶露 10ML*2

Dior

品牌官網也買得到，而且數量有限！以經典頂級精華「迪奧精萃再生玫瑰微導精露」為主角，搭配2022年甫上市的話題新品「#高訂玫瑰霜」，裝盛於精緻的金色禮盒當中，送禮自用兩相宜！

2022週年慶特惠組 Dior 精萃再生玫瑰微導精露組 NT$15,400

組合內容：精萃再生玫瑰微導精露 50ml、精萃再生微導青春凝露 30ml、 精萃再生玫瑰賦活乳霜 15ml

肌膚之鑰

肌膚之鑰的年度限量系列太美了！明星商品精質乳霜披上華麗漫天星辰，迎接年度光采禮讚，限量系列質感俱佳，組合更能帶走保養必備的寶寶版們！

2022週年慶特惠組 肌膚之鑰 傳奇乳霜組 NT$18,500

組合內容：精質乳霜30ml、激光晶露7ml、鑽白菁萃9ml、逆引菁萃9ml、保濕露30ml

（購買精質乳霜單品或特惠組，可享限量加贈點數4000點一次）

不僅精質乳霜，另個明星商品激光精露也同樣換上限量包裝！整組能一次帶走雙明星商品，該組合更有搭配百貨9折活動！

2022週年慶特惠組 肌膚之鑰 乳霜晶露經典組 NT$24,300（配合百貨9折，原價NT$27,000）

組合內容：精質乳霜30ml、激光晶露50ml、 光采潔膚皂（正貨）、修護精華乳12ml、防護精華乳12ml、日本限量光采旅行化妝箱乙個（每人限贈一次）

伊莉莎白雅頓

首一必搶的雙正貨組合！一次帶走玫瑰金膠囊與綠茶沐湯蜜滴舒體霜，小小一顆玫瑰膠囊就能有感滋潤肌膚，且外出攜帶超方便；綠茶沐湯蜜滴舒體霜，抹的瞬間能感受到肌膚被水感滋潤，吸收快、膚觸不黏膩，且香氣的持久度高！

2022週年慶特惠組 怡莉莎白雅頓 玫瑰金抗痕發燒組 NT$2,000

組合內容：玫瑰金抗痕膠囊30顆（正貨）、綠茶沐湯蜜滴舒體霜 400ml（正貨）

THREE

THREE經典口碑平衡潔膚系列，推出期間限定組合！尤其平衡潔膚油更是在組合內擁有環保包裝，只在組合買得到，不單售！整組以超甜的7折的特惠組合價買到此加量不加價的組合，更棒的是，預購會就能搶先入手！

2022週年慶特惠組 THREE 潔膚油1+1組合 NT$2,610（約71折，原價NT$3,668）

組合內容：平衡潔膚油R（正貨）、平衡潔膚油R補充包180ml、精萃礦泥膜30g、平衡洗顏慕絲R 30ml

Prophecy Morocco鉑翡斯

保養習慣用油、想用油，同時有緊緻需求的人，西班牙頂級油保養專家鉑翡斯這組可以收！從潔顏、美容油到面膜一應俱全，再告訴大家一個好康：10／20至微風信義專櫃購買，還可加碼獲得仙人掌籽超能量金萃油 5ml*2（價值NT$3,798）！

2022週年慶特惠組 鉑翡斯 仙人掌籽抗老家族 NT$9,800（約85折，原價NT$11,430）

組合內容：仙人掌籽超能量金萃油15ml、超能前導精華露 金燦緊實120ml、完美極萃面膜 賦活能量 5入、晶鑽仙人掌籽金萃油極緻潔顏皂120g

巴黎卡詩

說到髮品保養推薦，巴黎卡詩2022週年慶的組合也非常值得入手！超級適合頭髮極度毛躁、乾燥的人，輕輕一抹，不僅立刻撫平，還讓頭髮有漂亮的天使光澤，柔順感立刻擁有！

2022週年慶特惠組 巴黎卡詩 金緻秒滲透組 NT$2,100（約62折，原價NT$3,350）

組合內容：金緻柔馭露100ml（正產品）、花漾粉‧金緻柔馭露50ml

頭皮保養，可說是近年來大家越來越關注的保養議題！而巴黎卡詩「#神力不落粉瓶」粉漾芯生頭皮調理精華，使用後能使髮量變得蓬鬆、髮質變得強韌，頭髮斷裂的情況有效改善！

2022週年慶特惠組 巴黎卡詩 粉漾芯生頭皮精華組 NT$2,900（約76折，原價NT$3,800）

組合內容：粉漾芯生頭皮調理精華 90ml（正產品）+30ml （正產品）、粉漾芯生髮浴清爽型 80ml *2

AVEDA

買蘊活菁華滋養液150ml即贈蘊活頭皮按摩刷！AVEDA 2022週年慶推出的特惠組當中，這組堪稱頭皮的救星，不僅精華，連按摩刷都一併擁有！

2022週年慶特惠組 AVEDA 蘊活豐盈限定組 NT$2,600

組合內容：蘊活菁華滋養液 150ml+蘊活頭皮按摩刷

延伸閱讀

2022週年慶完整檔期、大容量保養特惠組統整！超甜5折入手雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻極光水

【編輯實測】2022精華水評比推薦！雅詩蘭黛、DIOR保濕透亮，這款代謝顆粒巨有感

【編輯實測】2022眼部精華評比！雅詩蘭黛消水腫，NARS、YSL有感撫紋，這款輕盈零油膩

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載