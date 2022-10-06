fb ig video ETtoday search mobile

2022週年慶最完整保養特惠組　AVEDA、THREEE明星商品折扣太甜

>

文／美人圈

繼先前分享的大容量特惠組，這次整理了各品牌的明星商品必收特惠組！從臉部保養、眼周保養、身體保養，到頭皮保養通通有！

2022週年慶特惠組

RéVive

RéVive推出專for敏弱肌的輕盈版活膚啦！『光采再生活膚乳液』使用兩種果酸溫和煥膚，且是低油、無香料、無香精配方！2022週年慶祭出超甜62折特惠組，直接買2送5，可一次擁有經典活膚霜與新品，且寶寶版也都是乳霜，買起來認真超划算，全台限量500組，必須衝！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

▲週年慶明星商品必收特惠組，RéVive直接買2送5（圖／品牌提供，下同）

2022週年慶特惠組 RéVive 日夜霜霸無敵滿貫組，NT$12,240（約62折，原價NT$19,720）
組合內容：光采再生活膚霜50ml ／ 光采再生活膚乳液50ml ／ 光采再生活膚日霜SPF30 50ml（任選2件）、光采再生活膚霜15ml*2、光采再生活膚日霜SPF30 5ml*3

除了活膚霜，小編還大推極致抗皺眼霜！身為重度黑眼圈的一員，用這罐為眼周按摩，幾天下來真的有感改善！更棒的是，連同眼周的細紋以及浮腫，也有所改善，白天用後直接上眼妝也完全OK！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 RéVive 電波眼霜組，NT$7,020（約6折，原價NT$11,660）
組合內容：極緻抗皺眼霜15ml+3ml、六胜肽眼部抗皺精華3ml

霓淨思

不只百貨正在開打週年慶！醫美品牌霓淨思也推出必須入手的超甜組合啊！小編首推能撫紋抗老的雙正貨組合，角鯊精華是非常舒服的精華油，吸收速度快且形成非常柔膚的輕油膜，完全不黏悶；眼霜則特別適合用來對付開始有鬆垮下垂感的眼皮！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 霓淨思 全方位撫紋抗老1+1組，NT$1,399（約56折，原價NT$2,500）
組合內容：角鯊精華30ml、胜肽撫紋眼霜40ml*1

還在尋覓眼霜、有眼霜需求的人，不妨直接入手這組！質地是非常滑順的乳液狀，並添加植物性類A醇，眼周的緊實、細紋就交給它！最棒的是，妝前使用不僅能使眼妝更服貼，甚至沒有積線的問題出現！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 霓淨思 胜肽撫紋賦活眼霜新客組，NT$699（約56折，原價NT$1,240）
組合內容：胜肽撫紋眼霜40ml*1、積雪草B5精華6ml

DHC

說到卸妝油，就不能不提到DHC！2022週年慶推出加大特惠組，絕對是囤貨的首選組合！成分選用植萃配方，即便碰到眼周也不熏眼，更能快速融妝不卡毛孔，卸完能感受到毛孔在呼吸，且肌膚摸起來水嫩～

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 DHC 卸妝油加大特惠組 NT$1,880（66折，原價NT$2,860）

可說是全膚質的保養蜜糖！透明的液狀質地，雖為精華液，但卻擁有化妝水的滲透力，故膚觸仍保有清爽舒適感～這組不僅加大，更一次帶走乳液與乳霜，完整你的保養流程～整組用後，皮膚擁有Q彈光，素顏也超美！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 DHC 294胜機抗老加大組 NT$2,750（63折，原價NT$4,430）

克蘭詩

克蘭詩週年慶衝這組！一次將明星商品雙激萃與亮眼萃帶回家，雙激萃擁有特殊的水油雙質地，一瓶就能達到穩膚與透亮的雙能效果；而亮眼萃作為雙激萃的家族一員，質地清爽好吸收，但依舊擁有令人滿意的保濕效果，搭配使用讓保養超有感！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 克蘭詩 黃金家族無敵口碑組 NT$4,900（76折，原價NT$6,410）
組合內容：黃金雙激萃30ml（正貨）、黃金亮眼萃20ml（正貨）、漾采肌活熬夜霜15ml

新品分齡精華水直接入組合啦！首推「女神光回彈日夜修護組」，特別適合肌膚失去光澤、澎嫩度消失，開始有紋路出現或變深的肌膚！這罐是無酒精的水狀精華，再搭配彈簧霜使用，皮膚柔嫩與澎感秒回歸！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 克蘭詩 女神光回彈日夜修護組 NT$4,700（74折，原價NT$6,385）
組合內容：煥顏緊緻彈力精華水200ml（正貨）、煥顏緊緻彈力日霜50ml（正貨）、煥顏緊緻彈力晚霜15ml

雅詩蘭黛

雅詩蘭黛鐵粉必搶！買大明星送小明星 「金三角」 的澎派組合不到萬元就可入手！用59折的超甜價帶走小棕瓶、原生露、膠原霜等明星產品，更加碼擁有全新上市的小棕眼霜！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 雅詩蘭黛 金三角經典組 NT$9,900（59折，原價NT$16,923）
組合內容：微分子肌底原生露 200ML+50ML、特潤超導全方位修護露 50ML+15ML、年輕無敵膠原霜 75ML+15ML、特潤全能修護亮眼霜 3ML

想囤貨精華液與乳霜的人，則可選「童顏再現組」！將小棕瓶與膠原霜一次補齊，秋冬保養沒煩惱、肌膚依舊滑嫩又飽水！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 雅詩蘭黛 童顏再現組 NT$6,480（61折，原價NT$10,680）
組合內容：特潤超導全方位修護露 50ML+15ML、年輕無敵膠原霜 75ML+15ML

蘭蔻

說到明星商品特惠組，蘭蔻則推出超甜的6折以下組合！包含極光水，且組合內的寶寶版也是極光水與小黑瓶，讓你買一組就能體會到兩個明星商品的威力！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 蘭蔻 超極光活粹晶露組 NT$3,240（約55折，原價NT$5,870）
組合內容：超極光活粹晶露 150ML（正產品）+10ML*3、超未來肌因賦活露 5ML*3

若更想試試小黑瓶，則可以選這組以小黑瓶為首的明星組合！組合內一樣有極光水寶寶版，提醒大家，蘭蔻這兩組都是限量的，要搶要快！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 蘭蔻 超未來肌因精華組 NT$3,942（約56折，原價NT$7,030）
組合內容：超未來肌因賦活露 50ML（正產品）+7ML*3、超極光活粹晶露 10ML*2

Dior

品牌官網也買得到，而且數量有限！以經典頂級精華「迪奧精萃再生玫瑰微導精露」為主角，搭配2022年甫上市的話題新品「#高訂玫瑰霜」，裝盛於精緻的金色禮盒當中，送禮自用兩相宜！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 Dior 精萃再生玫瑰微導精露組 NT$15,400
組合內容：精萃再生玫瑰微導精露 50ml、精萃再生微導青春凝露 30ml、 精萃再生玫瑰賦活乳霜 15ml

肌膚之鑰

肌膚之鑰的年度限量系列太美了！明星商品精質乳霜披上華麗漫天星辰，迎接年度光采禮讚，限量系列質感俱佳，組合更能帶走保養必備的寶寶版們！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 肌膚之鑰 傳奇乳霜組 NT$18,500
組合內容：精質乳霜30ml、激光晶露7ml、鑽白菁萃9ml、逆引菁萃9ml、保濕露30ml
（購買精質乳霜單品或特惠組，可享限量加贈點數4000點一次）

不僅精質乳霜，另個明星商品激光精露也同樣換上限量包裝！整組能一次帶走雙明星商品，該組合更有搭配百貨9折活動！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 肌膚之鑰 乳霜晶露經典組 NT$24,300（配合百貨9折，原價NT$27,000）
組合內容：精質乳霜30ml、激光晶露50ml、 光采潔膚皂（正貨）、修護精華乳12ml、防護精華乳12ml、日本限量光采旅行化妝箱乙個（每人限贈一次）

伊莉莎白雅頓

首一必搶的雙正貨組合！一次帶走玫瑰金膠囊與綠茶沐湯蜜滴舒體霜，小小一顆玫瑰膠囊就能有感滋潤肌膚，且外出攜帶超方便；綠茶沐湯蜜滴舒體霜，抹的瞬間能感受到肌膚被水感滋潤，吸收快、膚觸不黏膩，且香氣的持久度高！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 怡莉莎白雅頓 玫瑰金抗痕發燒組 NT$2,000
組合內容：玫瑰金抗痕膠囊30顆（正貨）、綠茶沐湯蜜滴舒體霜 400ml（正貨）

THREE

THREE經典口碑平衡潔膚系列，推出期間限定組合！尤其平衡潔膚油更是在組合內擁有環保包裝，只在組合買得到，不單售！整組以超甜的7折的特惠組合價買到此加量不加價的組合，更棒的是，預購會就能搶先入手！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 THREE 潔膚油1+1組合 NT$2,610（約71折，原價NT$3,668）
組合內容：平衡潔膚油R（正貨）、平衡潔膚油R補充包180ml、精萃礦泥膜30g、平衡洗顏慕絲R 30ml

Prophecy Morocco鉑翡斯

保養習慣用油、想用油，同時有緊緻需求的人，西班牙頂級油保養專家鉑翡斯這組可以收！從潔顏、美容油到面膜一應俱全，再告訴大家一個好康：10／20至微風信義專櫃購買，還可加碼獲得仙人掌籽超能量金萃油 5ml*2（價值NT$3,798）！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 鉑翡斯 仙人掌籽抗老家族 NT$9,800（約85折，原價NT$11,430）
組合內容：仙人掌籽超能量金萃油15ml、超能前導精華露 金燦緊實120ml、完美極萃面膜 賦活能量 5入、晶鑽仙人掌籽金萃油極緻潔顏皂120g

巴黎卡詩

說到髮品保養推薦，巴黎卡詩2022週年慶的組合也非常值得入手！超級適合頭髮極度毛躁、乾燥的人，輕輕一抹，不僅立刻撫平，還讓頭髮有漂亮的天使光澤，柔順感立刻擁有！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 巴黎卡詩 金緻秒滲透組 NT$2,100（約62折，原價NT$3,350）
組合內容：金緻柔馭露100ml（正產品）、花漾粉‧金緻柔馭露50ml

頭皮保養，可說是近年來大家越來越關注的保養議題！而巴黎卡詩「#神力不落粉瓶」粉漾芯生頭皮調理精華，使用後能使髮量變得蓬鬆、髮質變得強韌，頭髮斷裂的情況有效改善！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 巴黎卡詩 粉漾芯生頭皮精華組 NT$2,900（約76折，原價NT$3,800）
組合內容：粉漾芯生頭皮調理精華 90ml（正產品）+30ml （正產品）、粉漾芯生髮浴清爽型 80ml *2

AVEDA

買蘊活菁華滋養液150ml即贈蘊活頭皮按摩刷！AVEDA 2022週年慶推出的特惠組當中，這組堪稱頭皮的救星，不僅精華，連按摩刷都一併擁有！

2022週年慶最完整保養特惠組推薦！臉部、眼周到頭皮保養通通有，明星商品折扣太甜！

2022週年慶特惠組 AVEDA 蘊活豐盈限定組 NT$2,600
組合內容：蘊活菁華滋養液 150ml+蘊活頭皮按摩刷

延伸閱讀

2022週年慶完整檔期、大容量保養特惠組統整！超甜5折入手雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻極光水

【編輯實測】2022精華水評比推薦！雅詩蘭黛、DIOR保濕透亮，這款代謝顆粒巨有感

【編輯實測】2022眼部精華評比！雅詩蘭黛消水腫，NARS、YSL有感撫紋，這款輕盈零油膩

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 週年慶, 保養, 特惠組

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

星巴克10／6起「連續18天」買一送一　滑手機現賺一杯衝了啦！

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

日本超紅心理測驗！從「想養哪隻小狗」神準看出你的個人魅力

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

新光三越南西周年慶首日塞爆　少女排17小時為看「原子少年」 卡地亞見證人生重要時刻　訂製專屬珠寶永恆閃耀 你中招了嗎？兩性專家：擁有「5特質」的男生讓人易暈船 不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質 直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款 超美「咖啡隨行杯」下殺599元！黑白好有型　馬卡龍色最可愛 邵雨薇曝私下「約會穿搭」，出門前都會偷看對方、刻意配一下

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面